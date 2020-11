Työterveyshuolto halutaan mukaan koronarokottamiseen – EK:n Häkämies: 70 prosentilla väestöstä suoja virukselle alkusyksystä?

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos vetoavat, että työterveys otetaan mukaan rokotusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Työterveyshuolto täytyy ottaa mukaan koronarokotusten suunnitteluun ja toteutukseen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos vaativat yhteisessä vetoomuksessaan. Järjestöjen mukaan työterveyshuolto tarvitaan mukaan, koska epidemian hoito ja rokotusten läpivienti ajavat Suomen terveydenhuollon resurssit äärirajoille.

– Koronarokotusten läpivienti on valtava operaatio. On tärkeää saada rokotukset sujumaan, koska rokotuksilla on koronan taittamisessa aivan keskeinen rooli, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Häkämiehen mukaan järjestöt toivovat, että mietittäisiin etukäteen työterveyden ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä koronarokotuksissa. Keväällä työterveys jäi hieman ulkopuolelle koronaviruksen testaamisessa, Häkämies sanoo.

– Siinä meni aika pitkään, mutta nyt työterveyden rooli on vahvistunut myös testaamisessa, kun hallitus päätti, että valtionosuutta kelakorvauksissa nostetaan. Se on iso positiivinen askel, Häkämies arvioi.

Koronarokotusten toteuttaminen on huomattavasti haastavampi operaatio kuin aiemmat rokotusohjelmat, Häkämies huomauttaa. Sen lisäksi, että eri kansalaisryhmille on saatava riittävä määrä rokotteita, on ratkaistava terveydenhuollon henkilöstön, rokotteiden kylmäsäilytystilojen, suojavarusteiden, rokotustilojen ja oheistarvikkeiden riittävyys.

Häkämiehen mukaan on loogista, että työterveys osallistuu myös koronarokotuksiin, koska se on vahvasti mukana muussakin työssäkäyvien terveydenhuolloissa ja esimerkiksi influenssarokotusten jaossa.

– 1,5 miljoonaa suomalaista on työterveyden piirissä. Olennaista on, että yhteistyö on saumatonta tästä eteenpäin ja kaikki resurssit otetaan käyttöön.

Koronan tautiluvut voivat pysyä korkealla tasolla vielä pitkään sen jälkeen, kun rokotukset on aloitettu. Siksi terveydenhuollon resursseja tarvitaan testaamiseen, jäljitykseen, hoitoon ja kaikkeen muuhun terveydenhuoltoon. Myös tule ja testaa -malli vaatii resursseja, joita tarvitaan oireettomien Suomeen tulijoiden testaamisessa, vetoomuksesta kertovassa tiedotteessa todetaan.

– Suoja virusta vastaan tulee kahta kautta: sairastamalla tai rokottamalla saavutetun immuniteetin avulla. Sellaisia arvioita on esitetty, että ehkä alkusyksyllä voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa jopa yli 70 prosenttia olisi saanut suojan koronaa vastaan.

Erilaisten ennusteiden mukaan koronarokotukset voidaan aloittaa Suomessa aikaisintaan alkuvuodesta. Yhdysvallat, Saksa ja Iso-Britannia saattavat aloittaa rokotukset jo joulukuun alussa. Suomi on mukana EU:n yhteishankinnoissa ja saa väestöön suhteutetun osan kaikista EU-alueelle hankituista rokotteista.

– Suomi on EU-perheessä mukana ja tässä on ainakin yksi EU-jäsenyyden etu, Häkämies huomauttaa.