MS-tautia sairastava Teija saa apua tietoisesta läsnäolosta – Mindfulness voi auttaa myös koronahuolien keskellä

Kolme vuotta sitten Teija Dance oli 36-vuotias, kun hänellä diagnosoitiin MS-tauti.

– Se alkoi aika ryminällä, Dance muistelee nyt.

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Suomessa sitä sairastaa noin 9 500 henkilöä. Yleisin sairastumisikä on noin 20–40 vuotta.

Dancella oli omituisia oireita, jotka hän laittoi ruuhkavuosista johtuvan kiireen ja stressin piikkiin. Mutta kun Dancen jalat puutuivat vyötäröstä alaspäin, hän hakeutui päivystykseen. Aika pian tuli MS-diagnoosi. Sairaus eteni aggressiivisesti. Nykyään Dance on työkyvytön.

– Se on kyllä muuttanut elämän täysin.

Vaikeuksista huolimatta Dance näkee mahdollisuuden keskittyä positiiviseen. Hän vastasi Ilta-Sanomien #arkeenvaloa -kampanjaan. Hän kertoi vinkissä, kuinka saavuttaa tyynempi ja parempi olo tietoisen läsnäolon harjoittamisen avulla.

Oma tieni, miten arkeen saa valoa, alkoi kolme vuotta ennen koronakevättä. Olenkin sanonut, että ehdin harjoitella jo tovin korona rajoitteita varten. Minulla diagnosoitiin MS-tauti, joka alun aggressiivisuudella pakotti naisen, jolla oli aina sata rautaa tulessa muuttumaan hiljaista ja hidasta elämää eläväksi nuoreksi eläkeläiseksi. Elämä on sairauden tuomien rajoitteiden vuoksi muuttunut hyvin rajoittuneeksi samalla tavalla kuin monen muun arki muuttui tänä vuonna. Jotta mieli kesti valtavan muutoksen, jouduin alkaa harjoittella tietoista läsnäoloa. Toimimisen sijaan jouduin etsimään kauneutta hiljaisuudesta ja hitaudesta. Tietoisen läsnäolon kautta on löytynyt sisäisen seesteisyys, jota ei edes tämän vuoden tapahtumat ja kauhukuvat ole saaneet hajoamaan. Elämässä on sisäisen rauhan ja hetkessä elämisen vuoksi riittänyt valoa ja iloa, olipa maailman tila millainen tahansa.