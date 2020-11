IS vertasi – Suomessa lähes kaikki koronatilastot lähestyvät jo kevään karuja lukemia

IS vertasi koronaviruksen tuoreita lukuja kevään tilanteeseen.

Syksyn pahenevassa korovavirustilanteessa on usein viitattu kevään pandemiatilanteeseen ja tautilukuihin. Viimeksi perjantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi potilaiden määrän kasvavan vielä kuukauden verran. Hänen mukaansa silloin päädyttäisiin yhtä lohduttomiin lukemiin kuin pahimmillaan keväällä.

Mitä nuo luvut sitten ovat? IS listasi tuoreet tilastot. Monelle tuttu vahvistettujen tartuntojen määrä näyttää tältä:

Vahvistettujen tartuntojen vertaamisessa kevääseen on se ongelma, että testimäärät ja -ohjeistus ovat hyvin erilaisia nyt kuin keväällä. Tällä hetkellä testeihin patistetaan pienimmistäkin oireista, keväällä kaikkia ei edes haluttu testata. Testimäärät ovat moninkertaiset kevääseen verrattuna.

Testimääriin suhteutettuna sama käyrä näyttää jo paljon maltillisemmalta.

Luvuissa on kuitenkin nopea nousu, jota ei voi sivuuttaa. Niin valtion kuin kuntienkin johdossa on huomattu tämä, ja siihen on nyt viranomaisten mukaan syytä reagoida nopeasti.

Esimerkiksi torstaina puhunut pääministeri Sanna Marin myönsi, etteivät luvut ole vielä yhtä hurjat kuin keväällä, mutta silti on toimittava jo nyt. Hän sanoi, että valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön, jos sille tulee tarve.

– Vielä emme siinä tilanteessa ole.

Marin sanoi, että tulevien kahden viikon aikana nähdään, kuinka nyt alueilla määrätyt toimet purevat.

– On tehtävä ennakoivia toimia nyt, jotta tilanne ei pahenisi, Marin sanoi.

Koronaviruksesta johtuvat kuolemat ovat tulleet pääasiassa keväällä. Suomen 393 kuolemasta 333 on tullut ennen elokuuta ja loput 60 elokuun jälkeen.

Kuolemat seuraavat sairastumisia ja mahdollisia sairaalajaksoja viipeellä. Ensimmäiseksi tulevat tartunnat, sitten sairaalajaksot ja lopuksi kuolemat. Tuo viive on se, joka viranomaisia kiinnostaa. Marin kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että nimenomaan sairaanhoidon ja tehohoidon kantokyky ovat ne, joita on tärkeä suojella.

Tällä hetkellä sairaaloiden tilanne näyttää tältä:

Heikoin tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Hus ilmoitti jo alkuviikolla siirtyneensä korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. Hus-alueella sairaaloissa on yli 80 koronapotilasta. Hus-alueen kapasiteetti on 170 sairaalapaikkaa ja 40 tehohoitopaikkaa. Tätä isommat luvut vaatisivat Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan ”lisäjärjestelyjä”.

Mäkijärvi sanoi perjantaina, että Hus ennustaa viime viikon tartunnan saaneista henkilöistä päätyvän sairaaloihin yli 100 ja tehohoitoon yli 20 henkeä.

Pääministeri Sanna Marin ja Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vetoavat kaikkiin suomalaisiin.­

Sairaanhoitopiirissä suunnitellaan nyt, mistä saadaan riittävät tilat ja henkilökunta koronapotilaiden hoitoon.

– Yksi koronapotilaspaikka vaatii käytännössä viisi hoitajaa. Yksi teholle kymmeneksi päiväksi joutuva ihminen tarkoittaa 50 hoitajan työpäivää, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kuvaili alkuviikosta.

Koko Suomen tämänhetkinen tehohoitokapasiteetti ei ole tarkasti tiedossa, mutta oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi aiemmin viikolla, että keväällä valtionjohdossa oli puhuttu siitä, että Suomella on valmius nostaa tehohoitokapasiteetti 500:aan tai jopa tuhanteen.

Henrikssonin mukaan toimenpiteisiin ”on totta kai ryhdyttävä, jos muutaman viikon kuluttua olisi se tilanne, että sairaalat täyttyisivät ja tehohoidon kapasiteetti koko maassa vaarantuisi”.

Pääministeri Sanna Marin vetosi torstaina kaikkiin, että ihmiset itse noudattaisivat rajoituksia.

– Vastuu taudin leviämisen estämisestä on jokaisella meistä.

– Onnistuimme yhdessä keväällä tartuntamäärien laskemisessa. Yhdessä voimme onnistua myös nyt, hän totesi