Jennyn mielestä laulaminen on parasta terapiaa – etälaulutunnit ovat turvallinen tapa ilmaista itseään

Jenny pitää laulutunteja ja haluaa kannustaa kaikkia etsimään iloa musiikista. Mitä konkreettista sinä olet tehnyt piristämän arkeasi? Kerro se meille jutun lopussa olevilla ohjeilla!

Vinkkini saada hyvänolontunnetta, onnistumisen kokemuksia ja keinon ilmaista tunteitaan turvallisesti kotoaan, on etälaulutunnit. Olen harrastanut musiikkia 10-vuotiaasta saakka ja ammattilaiseksi valmistuin parikymppisenä. Opetan laulua nyt korona-aikaan enimmäkseen etänä. On uskomaton tunne, kuinka paljon mieliala kohenee tunnin aikana sekä itsellä että oppilaalla. Vaikka olemme etänä niin yhdessälaulamisen kokemus on vahva ja eheyttävä. Suosittelen siis laulamaan yksin, yhdessä tai laulutunneilla, se on parasta terapiaa.

Jenny