Husin ennuste: Viime viikolla koronatartunnan saaneista 22 joutuu tehohoitoon – ”Jos tuleekin enemmän, joudumme tekemään isoja järjestelyjä”

Yhteensä viime viikolla tartunnan saaneista 107 joutuu sairaalahoitoon, Husin ennuste arvioi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi pääkaupunkiseudun koronanyrkin perjantaisessa tiedotustilaisuudessa, että sairaanhoitopiirin potilasmäärien odotetaan kasvavan seuraavat 3–4 viikkoa.

Viime viikolla Uudellamaalla todettiin kaikkiaan lähes 1 700 uutta koronatartuntaa. Tuorein kahden viikon ilmaantuvuusluku on sairaanhoitopiirissä 172 ja pääkaupunkiseudulla yli 200. Mäkijärvi kertoi tilanteen olevan erittäin vakava.

– Nämä ovat korkeita lukuja, Mäkijärvi sanoi.

Husin ennusteen mukaan viime viikolla sairastuneista sairaalahoitoon tulee päätymään 107 ja tehohoitoon 22.

– Siis yhden viikon tartunnoista näin paljon.

Esitellessään Husin sairaaloiden koronaviruspotilaiden määrää kuvaavaa graafia Mäkijärvi huomautti, että vielä lokakuun alkupuolella potilaat saattoi laskea yhden käden sormilla.

Perjantaiaamuna sairaanhoitopiirissä hoidettiin koronan vuoksi 49:ää potilasta, joista 8 on teho-osastolla. Kuntien vuodeosastopaikoilla potilaita on 35.

Mäkijärven mukaan potilaita on hakeutunut hoitoon kaikista ikäryhmistä. Nuorin on iältään 27 vuotta ja vanhin 89.

– Tämä kertoo meille kaikille sen, että tämä tauti voi iskeä keneen vain.

Tällä hetkellä Hus on varautunut hoitamaan 170 potilasta, joista 40 voidaan hoitaa teho-osastolla.

– Jos potilaita tuleekin enemmän, joudumme tekemään isoja järjestelyjä.

Enemmistö sairaalapotilaista on Mäkijärven mukaan miehiä ja kärsii jostakin perussairaudesta. Tästä huolimatta joukossa on myös perusterveitä. Alkusyksyn jälkeen potilaiden keski-ikä on lähtenyt nousuun, vaikka enemmistön muodostavat edelleen 20–40-vuotiaat.

Tartunnat ovat lisääntyneet Mäkijärven mukaan sittemmin myös lasten ja koululaisten keskuudessa.

Mäkijärven mukaan Huslabissa 10 vuorokauden aikana analysoitujen näytteiden määrä ylitti hiljattain 80 000 kappaleen rajan. Eilen testeistä koronapositiivisia oli 3,6 prosenttia.

Mäkijärvi kertoi pitävänsä testausten lisääntymistä toivottavana, koska se auttaa viranomaisia paikantamaan ja jäljittämään tartuntaketjuja. Tällä hetkellä noin 60 prosenttia tartunnanlähteistä jää tuntemattomaksi.

Noin puolet jäljitetyistä tartunnoista on Husin selvitysten perusteella lähtöisin samasta kotitaloudesta. Loput ovat syntyneet pitkälti työpaikoilla, harrastuksissa, oppilaitoksissa, ravitsemusliikkeissä ja päiväkodeissa.

– Tätä tulee tulkita niin, että tartunnan voi saada tänä päivänä mistä vain, ja varatoimia tulee noudattaa joka paikassa ja aina, Mäkijärvi sanoi.