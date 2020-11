Seksialalle syntyi korona-aikana uusi, pelottava ilmiö – tämä on totuus ihmiskaupasta Suomessa tänä päivänä

Poliisi hämmästelee ihmisten piittaamattomuutta. Pandemia-aikana prostituoiduille on jopa kirjoitettu erilaisia työtodistuksia, jotta nämä ovat päässeet Suomeen myös pahan koronatilanteen maista.

Asianomistaja on työskennellyt joka viikonpäivä ja ottanut tammi–huhtikuu välisellä ajalla vastaan keskimäärin 6-7 asiakasta vuorokaudessa ja veloittanut asiakkailtaan seksuaalipalveluista keskimäärin 100 euroa.

Ote on peräisin syyttäjän haastehakemuksesta, joka koskee Helsingin käräjäoikeudessa marras-joulukuussa käsiteltävää epäiltyä törkeää paritusvyyhtiä.

Syyttäjän mukaan kuusi romanialaista värväsi naisia myymään seksiä eri puolilla Suomea hyväksikäyttäen naisten huonoa taloudellista tilaa ja haavoittuvaa asemaa. Syytettyjen epäillään tienanneen tällä yli 800 000 euroa.

” Sen mukaan miten nainen käyttäytyy, sen mukaan hän saa rahaa.

Haastehakemuksen mukaan romanialainen rikollisryhmä paritti vuosien 2013–2020 aikana yhteensä yli 20:tä naista, osaa jopa vuosia. Ainakin osa naisista houkuteltiin matkustamaan Romaniasta Suomeen.

Seksiperäisen ihmiskaupan tutkimiseen erikoistunut rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Helsingin poliisista kertoo, että Suomessa tapahtuvassa ihmiskaupassa ja parituksessa puhutaan pääosin ulkomailta tulleista naisista.

– Ulkomailta tulee Suomeen ihmisiä, jotka pyörivät netissä. He tulevat tänne ansaitakseen rahaa, jotta pärjäävät omassa maassaan.

–On muistettava kuitenkin, että meillä on myös kantasuomalaisten keissejä liittyen näihin nimikkeisiin.

Lähtökohta ihmiskaupan ja parituksen uhreilla on tyypillisesti se, että omassa maassa on huono rahatilanne, eikä esimerkiksi työtä ole saatavilla.

Aiemmin Suomeen tuli prostituoituja runsaasti muun muassa Tsekistä, mutta sittemmin ykköseksi on noussut Erikssonin mukaan Romania. Toiseksi on noussut Moldova, joskin moldovalaisten tapauksia on vasta yksi.

– Tällä hetkellä alan ihmisiä tulee Suomeen eniten Romaniasta. Se on köyhä maa, on huonot olot ja palkat, joten sieltä on helpompi houkutella ihmisiä tälle alalle.

” Kun on kova kisa asiakkaista, lähdetään tarjoamaan palveluja esimerkiksi ilman kondomia, jos asiakas maksaa enemmän.

Parittajat käyttävät tilaisuutta hyväksi, jos henkilö on heikossa taloudellisessa tilanteessa. Tuolloin uhrit saadaan helpommin houkuteltua mukaan, ja heitä on myös helpompi huijata.

Erikssonin mukaan suurin osa naisista tulee Suomeen tekemään töitä muutamasta viikosta pariin kuukauteen ja lähtee pois. Elämä heillä on omassa maassaan.

– Pääosin uhrit tietävät, että he tulevat prostituoiduksi, mutta säännöt voivat muuttua vahvasti kun ollaan Suomessa. Eli se, mitä on sovittu kotimaassa, ei välttämättä päde täällä.

Parittajat toimivat joko Suomesta tai ulkomailta. Tyypillisesti paritus- ja ihmiskauppatapauksissa on yksi päätekijä, jolla on apureita.

– Valvontaa ja hallinnointia voi hoitaa ulkomailta, ja rahat tuodaan tai lähetetään lähtömaahan. Nykyään parittajat eivät tule enää usein Suomeen, koska siinä on kiinnijäämisen riski. Parittajan ei tarvitse enää tulla tänne valvomaan, koska asunnot voidaan vuokrata ja muut asiat hoitaa netin kautta.

– Etenkin romanialaisparituksessa parittajat ja työntekijät ovat aika kiinteä yhteisö. He tuntevat toisensa samoista kylistä, joten uhrien valvonta on helpompaa. Kun palaat kotimaahan, jos et maksa parittajalle esimerkiksi 50/50, joudut ongelmiin.

” Pandemia-aikana jotkut asiakkaat ovat kirjoittaneet prostituoiduille erilaisia työtodistuksia, joiden avulla he ovat päässeet Suomeen.

Erikssonin mukaan romanialaisissa tapauksissa puhutaan usein myös ikään kuin sugar daddy -ilmiöstä: osa naisista olettaa parittajan rakastavan häntä ja seksin myymisen olevan keino hyvään yhteiseen elämään.

– Yleensä miehet kertovat, että tehdään vähän aikaa tätä duunia ja sen jälkeen perustetaan perhe. Esitetään, että tämä toiminta edesauttaa yhteistä tulevaisuutta. Toki väkivaltaakin voidaan käyttää ja vetää korville, jos nainen ei usko puhetta. Sen mukaan miten nainen käyttäytyy, sen mukaan hän saa rahaa.

–Jokainen ihminen joka kävelee naisen luo ja pistää rahat tiskiin, ottaa riskin, että nainen voi olla parituksen tai ihmiskaupan uhri, muistuttaa ihmiskauppaa tutkiva rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson.­

Toki poliisin tietoon tulee myös juttuja, joissa uhreina ja tekijöinä on kantasuomalaisia. Eriksson sanoo, että kotimaisissa rikostapauksissa korostuvat tienaamisen sijaan toisenlaiset piirteet.

– Niissä ei ole tienattu kovin isoja rahoja, vaan se on vähän erityyppistä toimintaa. Se on enemmän hallintaa ja raakaa hyväksikäyttöä. Ne ovat enemmänkin yhden tai kahden henkilön ideoita, mitä toteutetaan.

Kyse on paljolti piilorikollisuudesta ja on erittäin harvinaista, että ihmiskaupan tai parituksen uhrit kääntyvät poliisin puoleen oma-aloitteisesti. Ulkomaisten juttujen jäljille päästään pääosin poliisin oman tutkintatyön kautta. Suomalaisten uhrien tapauksia on tullut tietoon muun muassa Pro-tukipisteen kautta.

Toiminnassa on ilmennyt myös uusi, huolestuttava ja surullinen ilmiö, Eriksson kertoo.

– Tänä päivänä kun on kova kisa asiakkaista, lähdetään tarjoamaan palveluja esimerkiksi ilman kondomia, jos asiakas maksaa enemmän. Ne ovat vaarallisia tilanteita. Tällä hetkellä on valitettavasti ihmisiä, jotka suostuvat tällaiseen.

Kaikkein uusin huolestuttava ilmiö liittyy koronavuoteen. Erikssonin mukaan pandemia-aikana jotkut asiakkaat ovat kirjoittaneet prostituoiduille erilaisia työtodistuksia, joiden avulla he ovat päässeet Suomeen.

– Meillä on täällä yhtäkkiä x-määrä naisia maista, joissa epidemia on pahassa vaiheessa. Se on aika riskinalaista hommaa, jopa vaarallista. Kun yritämme pitää epidemiaa kurissa, niin on ihmisiä, jotka ajattelevat vain itseään niin, että järjestelevät tällaisia papereita ihmisille, jotta he pääsevät tänne tekemään seksiduunia. Se on vähän vaarallinen trendi.

– Nämä ihmiset syyllistyvät samalla itsekin paritukseen.

Eriksson muistuttaa seksin ostajien vastuusta hyväksikäytössä: Suomessa käydään myymässä seksiä, koska maksavia asiakkaita löytyy.

– Pitää muistaa, että asiakas on osaksi hyväksikäyttäjä myös. Nainen saa rahaa vain kun hän toteuttaa asiakkaan toiveet. Hän on sidottu jonkun muun haluun kuin omaansa.

” Rahaa annetaan juuri sen verran, että henkilö saa ruokaa ja pystyy tulemaan töihin. Jos kyselet liikaa tai uhkaat puhua, se vähäkin raha häviää.

Erikssonin mukaan asiakkaat vetoavat tietämättömyyteen eli siihen, ”etteivät voineet tietää henkilön olevan parituksen uhri”.

– Mutta pitää muistaa, että jokainen ihminen joka kävelee naisen luo ja pistää rahat tiskiin, ottaa riskin, että nainen voi olla parituksen tai ihmiskaupan uhri.

– Ihmiset käyttävät toisiaan hyväksi raa’asti, ja sitten puhutaan siitä, että se on vapaaehtoista. En tiedä, onko se vapaaehtoista siinä vaiheessa. Kovimmissa keisseissä, mihin olen törmännyt, uhrit ovat olleet ihan hajalla, ihan sirpaleina.

Työnantaja teettää töitä siten, että rahaa ei makseta, paitsi juuri ja juuri ruokaan.

Asuminen on järjestetty, usein varsin huonoissa oloissa.

Uhrit ovat kuvailleet, miten he ovat hakeneet roskiksista ruokaa ja yrittäneet pulloja keräämällä saada sen verran rahaa, että ovat päässeet esimerkiksi leipäjonosta hakemaan ruoka-avustuksia itselleen. Jotkut ovat kertoneet käyneensä keräämässä metsästä sieniä, että saisivat riittävästi ruokaa.

Useimmat kuvailevat, että työpäivän jälkeen he ovat niin uupuneita, että kaikki energia menee ruoan etsimiseen.

Oheisella esimerkillä rikoskomisario Pekka Hätönen kuvailee yhtä vakavaa työperäisen hyväksikäytön tyyppitapausta: kaltoinkohtelua, jollaista ulkomailta Suomeen lähetetyt työntekijät saattavat kohdata.

Hätönen toimii Helsingin poliisissa työperäisen ihmiskaupan tutkintaryhmän tutkinnanjohtajana. Työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on ihmiskaupparikollisuuden toinen muoto.

Samoin kuin seksiperäinen ihmiskauppa, sekin on suuressa määrin piilorikollisuutta. Kenelläkään ei toisin sanoen ole varmaa kuvaa siitä, kuinka paljon työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa Suomessa tapahtuu.

Hätönen kertoo, että poliisin ja muiden viranomaisten sekä auttavien tahojen tietoon tulevasta työperäisestä hyväksikäyttörikollisuudesta suurimmin edustettuina olevat alat ovat tällä hetkellä ravintola-ala, siivousala ja rakennusala.

– Näiden lisäksi on sitten vähemmän esille tulleita aloja. Meillä on kauneudenhoitoon liittyviä yrityksiä, kuten kynsistudioita ja kampaamoita ja lisäksi on pienempiä huoltoyhtiöitä ja autopesuloita, autokorjaamoja ja muita. Niihin liittyviä yksittäisiä ilmoituksia on paljon.

– Mutta ei ole ollenkaan sanottua, että esimerkiksi myös it-sektorilla ei voisi tapahtua ihmiskauppaa.

Hätösen mukaan myös kausityöhön liittyen ilmenee vuosittain hyväksikäyttöä.

– Karuimmillaan se on ihan ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttävää. Kevyimmillään sitä, että yrittäjä karsii kuluja niin paljon, että työssäolo on epäsuotuisaa ja asuminen epämieluisaa.

Rikoskomisario Pekka Hätönen uskoo, että työperäisiä ihmiskauppatapauksia jää vähintään yhtä paljon pimentoon kuin tulee poliisin tietoon.­

Jonkun verran on lisäksi lahkomaista toimintaa, mutta jutut ovat harvinaisia.

– On toimintaa, missä yhteisön johtohahmo pyörittää esimerkiksi omaa liiketoimintaa ja vetää hengellistä tai puolihengellistä yhteisöä. Ensin pyydetään apua yrityksen toimintaan, sitten ruvetaan antamaan tehtäviä yrityksessä ilman palkkaa, ja se etenee asteittain siihen, että ihminen velvoitetaan tekemään palkatonta työtä, jotta hän voi olla osa tätä yhteisöä.

Tietyt elementit toistuvat Hätösen mukaan lähestulkoon kaikissa jutuissa. Yleensä työvoiman hyväksikäyttö lähtee siitä, että uhri on jollain tapaa haavoittuvassa asemassa.

Hyväksikäytön uhriksi joutuvia työntekijöitä on etenkin maahanmuuttajissa, turvapaikanhakijoissa ja ihmisissä, joita rekrytoidaan ulkomailta maista, joissa on heikot olosuhteet.

Varsinkin tapauksissa, joissa työntekijöitä rekrytoidaan suoraan ulkomailta, epäillyillä on käytännössä aina linkki lähtömaahan. He saattavat saada jotain kautta tietoonsa, että uhrilla on jokin syy, miksi hän on valmis tekemään melkein mitä tahansa.

– On jokin uhriin liittyvä tekijä, minkä vuoksi hän on alttiimpi hyväksikäytölle. Hän saattaa olla pahasti velkaantunut, vailla oleskelulupaa, hänellä saattaa olla iso perhe elätettävänä tai läheinen, joka on sairastunut.

– Yhdessä tapauksessa oli elämän ja kuoleman kysymys, että saako uhri hankittua rahaa.

Työtarjous on usein parempi kuin todellisuus, ja työnantajat saavat sopimukset usein näyttämään paperilla riittävän hyviltä. Työskentelyn alkamisen jälkeen uhrille tulee uusia, yllättäviä ehtoja, ja palkkaa ei esimerkiksi ala kuulua.

– Saatetaan luvata, että ”palkka tulee, kunhan olet tehnyt nämä ja nämä tehtävät”. Uhria voidaan ruveta kiristämään tällä, sillä kun rahan tarve on suuri, ihminen saadaan tekemään vielä enemmän.

Karuimmissa tilanteissa työnantaja ei edes lupaa maksaa palkkaa, vaan palkasta kyselevää työntekijää saatetaan uhata esimerkiksi viranomaisilla tai maasta poistamisella, jopa suoranaisella väkivallalla.

– Rahaa annetaan juuri sen verran, että henkilö saa ruokaa ja pystyy tulemaan töihin, mutta jos kyselet liikaa tai uhkaat puhua jollekin, niin se vähäkin raha häviää.

On viitteitä siitä, että lähtömaassa uhrin läheisiä saatetaan uhkailla ja uhrista myös levittää valheita. Erästä työhyväksikäytön uhriksi joutunutta siivoojaa uhattiin valehtelemalla tämän perheelle ja yhteisölle, että siivooja toimii Suomessa prostituoituna.

Jotkut uhrit ovat kertoneet hyvin rankkoja tarinoita seksuaalisesta väkivallasta ja suoranaisista raiskauksista, joita on käytetty osana työperäistä hyväksikäyttöä.

– Eli työnantaja on vaatinut seksiä, ja kun siihen ei ole suostuttu, niin on raiskattu.

Kuvia poliisin esitutkintamateriaaleista 2000-luvulta.­

Uhrit asuvat tyypillisesti työnantajan vuokraamassa asunnossa, jossa heitä saattaa olla montakin. Vapaa-aikaa ei yleensä juuri ole. Uhri on ikään kuin lukittu työn ja hyväksikäyttäjän luoman maailman ympärille.

– Ravintola- ja siivousalalla on tullut vastaan tapauksia, että toisesta maasta tulleen työntekijän asuminen on ollut riistotyön teettäjän kotona. Työpäivän jälkeen hänen on odotettu toimivan käytännössä kotiapulaisena. Epäilty on kuljettanut uhrin mukanaan työpaikalle ja pitänyt töissä. Työpäivän jälkeen kotona työnteko on jatkunut. Asuttaminen on ollut sohvalla tai lattialla. Se on ollut täysipäiväistä epäillyn armoilla olemista, missä joka asiaa on kontrolloitu.

Uhreina on jonkun verran myös kantasuomalaisia, mutta heidän osaltaan kyse on Hätösen mukaan vielä enemmän piilorikollisuudesta.

– Suomalaisen yhteiskunnan tukiverkosto on todella voimakas. Se, että joutuisi vahvasti alisteiseen asemaan esimerkiksi taloudellisen aseman takia, on harvinaisempaa. Yleensä kantasuomalaiset, jotka joutuvat työperäisen ihmiskaupan uhriksi, ovat voimakkaasti syrjäytyneitä jo valmiiksi.

Epäiltyjen joukossa kantasuomalaisia on enemmän kuin uhreina.

– He saattavat olla suoraan riistotyön teettäjiä tai sitten ihmisiä, jotka tietävät ja hyväksyvät asian, koska se edistää firman toimintaa, että heidän yrityksensä alla joku toinen hyväksikäyttää esimerkiksi turvapaikanhakijoita.

Työhön liittyvistä hyväksikäyttöepäilyistä ilmoitetaan entistä herkemmin. Hätönen uskoo, että suoranaisia ihmiskauppatapauksia jää silti vähintään yhtä paljon pimentoon kuin mitä tulee poliisin tietoon. Uhrit eivät yleensä uskalla ilmoittaa viranomaisille seuraamuksien pelossa.

Riistotyön jättämistä hankaloittaa myös se, ettei uhreilla yleensä ole säästöjä. Monesti he ovat maksaneet aiemmat säästönsä siitä, että ovat päässeet Suomeen töihin.

– Pelätään, että se vähäkin mitä on, viedään pois. Tai että kukaan ei usko tai tee mitään asialle. Kielitaidon puute estää myös viranomaisille ilmoittamista.

Niissä tapauksissa, joissa uhrit ovat uskaltautuneet puhumaan ongelmista, asia on joskus lähtenyt liikkeelle pienestä arkisesta kohtaamisesta: joku ulkopuolinen on ottanut kontaktia.

– Kun uhri saa kontaktia ulkomaailmaan, niin se lisää mahdollisuutta irtautua siitä.