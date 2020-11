Kommentti: Rajut toimet ovat paikallaan, sillä ne oikeasti tehoavat

Monessa Euroopan pahassa tautipesäkkeessä tartuntaluvut ovat jo kääntyneet laskuun. Nyt on meidän vuoromme taittaa käyrä alas, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Hei, ei tässä ole mitään hätää. Perjantai on musta, mutta ei maailmanloppu. Valo voittaa vielä.

Tartuntaluvut, sairaalaan joutuneiden potilaiden määrät ja koronakuolemat lähtevät oikeasti laskuun, kunhan vain hoidamme homman ja kannamme jokainen vastuumme epidemian torjunnassa. Ja kestämme nämä kovat rajoitukset, joita hallitus ja alueet asettavat.

Rajujen torjuntatoimien tehosta on jo vahvaa näyttöä. Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n torstaina julkaiseman katsauksen mukaan vahvistettujen koronatapausten määrä on lähtenyt laskuun tai pysynyt tasaisena 24:ssä Euroopan maassa. Joukossa ovat pahat tautipesäkkeet Itävalta, Belgia, Tshekki, Saksa, Ranska, Italia, Romania, Slovenia ja Espanja.

Suomi tulee nyt perässä. Hyvä koronatilanne on kääntynyt pelottavan huonoksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen iski kovat käskyt pöytään perjantaina. Kaikki lähikontaktit nyt minimiin, summasi Floréen.

Taustalla ovat synkät luvut epidemiasta. Potilasmäärät kasvavat Suomessa vielä 3-4 viikkoa, arvioi Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Myös tehohoidon tarve kasvaa.

– Tilanne on erittäin vakava, Mäkijärvi sanoi.

Niin se onkin, kaikkien on se viimeistään nyt ymmärrettävä.

Koronan vaikutukset elinkeinoelämään ovat kovia. Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen tietää lisää jarrua talouteen.

Sekään ei ole maailmanloppu. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi lokakuussa analyysin, jonka aineisto kerättiin 128 maasta pandemian alkuvaiheessa. Lopputulos on hyvin selkeä:

”Lockdownit tuovat kustannuksia lyhyellä aikavälillä, mutta ne voivat johtaa talouden nopeampaan toipumiseen kun tartuntojen määrä laskee, ja siten myös vapaaehtoinen sosiaalinen eristäytyminen vähenee.”

Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, sitä kuuluisaa resilienssiä. Sisua, perkele.

Etelä-Suomessa kovat toimet astuvat voimaan maanantaina. Niiden vaikutukset nähdään kolmen viikon kuluttua, juuri ennen joulua.

Rajoitukset eivät ratkaise, miten tässä käy. Niiden noudattaminen ratkaisee, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Näinhän se on. Meistä tämä on kiinni. Loppujen lopuksi: mitä on kolme viikkoa ihmiselämässä?