Piristä näillä vinkeillä viikonloppuasi! ”Suhjuisen pimeänä marraspäivänä oli hyvä lennähtää kainuulaisen kesämökin tunnelmiin”

Ilta-Sanomien #arkeenvaloa-kampanja kehottaa meitä kaikkia etsimään iloa ja hyvinvointia tuottavia pieniä asioita arjessa ja jakamaan ne muille.

Tässä muutama vinkki viikonloppuun. Mistä asioista sinä olet ammentanut valoa arkeen? Voit kertoa vinkkisi sähköpostiosoitteeseen arkeenvaloa@iltasanomat.fi. Voit laittaa mukaan myös valokuvan tai lyhyen videon tilanteesta. Voit halutessasi esiintyä nimimerkillä.

Pitkää työmatkaa ajaessani yritän ajatella vain positiivisia asioita. – Tuitu

Näissä maisemissa sujuu Tuitun työmatka.­

Laita lempimusiikkia soimaan ja lähde ”ajelulle” pitkin kesäisiä teitä Google Earthilla, kotimaassa tai ulkomailla, missä sitten tykkäätkin kuljeksia. Pääset irti arjesta pimeästä ja kotiympyröistä. – Sartsa

Löysin hevosharrastuksen uudelleen yli 20 vuoden tauon jälkeen. Käyn nyt säännöllisesti vaelluksilla, joilla ollaan parhaimmillaan viitisen tuntia metsässä hevosten kanssa. Kun saa mennä täyttä laukkaa metsäautotiellä tai rämpiä sammalten seassa, unohtuu ihan kaikki maailman murheet. Olen reissun jälkeen aina niin rentoutunut, etten meinaa kotiin lähtiessä muistaa, missä kohtaa on autossa kytkin! – Salla, 40

Näin idyllisiä kuvia saa heppavaellukselta.­

Katselemme mieheni kanssa valokuvia isolta tv-ruudulta. Se on helpompaa kuin albumien selaaminen, kun molemmat näkevät yhtaikaa ja voi vielä zoomata johonkin yksityiskohtaan. Minulla on non 30 000 kuvaa eri muodoissa. Niissä riittää katsottavaa loppuiäksemme, olenhan jo 86 ja mieheni täyttää jouluna 90 vuotta.

Yhtenä päivänä vanhoja sukukuvia, joista yritetään henkilöitä ja paikkoja muistella ja arvailla. Toisena matkustetaan jonnekin kauemmas, vaikka Malediiveille tai lähemmäs 1960-luvun Neuvosto-Viroon. Usein käväistään Espanjan kodissamme ja tutussa barriossa ystäviä tapailemassa, niitä muistoja riittää 50 vuoden ajalta. Tällaisena suhjuisen pimeänä marraspäivänä oli hyvä lennähtää kainuulaisen kesämökin tunnelmiin niiltä ajoilta, kun vielä jaksettiin vaikka mitä ja tulevaisuutta oli pitkälti edessä.

Heinäkuisen aamun melkein putkinotkomaista tunnelmaa tässä kuvassa, joskus ensimmäisinä eläkevuosina. Ihmeen paljon puhumista riittää noista yhteisistä kuvista, muuten tahtoo olla melko hiljaista, kun 63 vuoden avioliiton aikana on jo lähes kaikki tullut sanotuksi. – Kissanvillan emäntä

Kissavillan emäntä lähetti kuvan menneiltä vuosilta.­

Jos pyöräily alkaa kelien puolesta tökkiä ja ulkona vaikea liikkua muutenkin, niin verkosta löytyy runsaasti tarjontaa eri jumppa- tai tanssihetkille. Vaikka lauantai-illan jamit ystävän kanssa kotona! Kirjaston mennessä kiinni voi tilata äänikirjoja kokeilujaksolle. Joulun alla voi ilahduttaa kaukaisia ystäviä ja sukulaisia kirjoittamalla kirjeitä tai kortteja niinkuin ennen vanhaan. Ja askarrella joulukortteja! Mielikuvitus vain liikkeelle. – Vaikka bilistä

Tuunasin vanhasta rukinpyörästä valokoristeen parvekkeelle. Siinä se nyt ilahduttaa ohikulkijoita! – Pirjo

Tuunausprojekti piristää nyt ohikulkijoita.­