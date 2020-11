Vaasalaista hoitajaa syytetään avopuolisonsa taposta

Syyttäjä vaatii hoitajalle kymmenen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

42-vuotiasta miestä syytetään avopuolisonsa taposta, joka tapahtui Vaasassa viime kesäkuussa. Asian oikeuskäsittely alkoi Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa tänään perjantaina.

Epäilty tappo tapahtui miehen asunnossa Vaasan Melaniemessä.

Syyttäjä kertoo, että mies kohdisti naiseen usean tunnin ajan voimakasta väkivaltaa. Syyttäjän mukaan mies kohdisti naisen päähän ja vartaloon tylppiä iskuja, repi tätä hiuksista, raahasi naista ympäri asuntoa ja kuristi tätä.

Kun nainen oli kuollut, mies soitti hätäkeskukseen, ja mies otettiin kiinni. Mies vapautettiin kuitenkin vajaata paria viikkoa myöhemmin, koska naisen kuolinsyy oli epävarma. Töihin mies palasi elokuun loppupuolella.

Oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että asiassa oli yhä syytä epäillä henkirikosta, ja mies otettiin uudelleen lokakuussa kiinni. Mies on yhä vangittuna.

IS:n tietojen mukaan mies on koulutukseltaan lähihoitaja. Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen korosti aiemmin IS:lle, ettei miehen työssä ole ollut moitittavaa.

– Meillä on työantajana velvollisuudet ja työntekijöillä oikeudet ja keskusteluja on käyty paljon. Mutta työsuoritteissa ei ole ollut mitään moitittavaa. Ja kun hänet vapautettiin, niin ei meillä työnantajalla ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sitä työsuhdetta, joka on sujunut moitteetta, Kinnunen sanoi.

– Ikävä ja vakava asia, mutta me olemme työnantajana toimineet niillä reunoilla, jotka meillä on, Kinnunen jatkoi.

Miehen puolustus on aiemmin kiistänyt IS:lle tapposyytteen. Syyttäjä vaatii vaasalaismiehelle 10 vuoden vankeusrangaistusta.