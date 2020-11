Suomessa on raportoitu 496 uutta korona­tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin ensin, että uusia tartuntoja olisi ollut tulossa torstaina noin 570, eli lukema oli jonkin verran ennakoitua pienempi.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime viikon aikana 2 541 uutta tapausta, mikä on 906 enemmän kuin edellisellä viikolla. Tartuntoja todettiin kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla.

Yhteensä kahden viikon aikana on raportoitu 4 606 tartuntaa, mikä on 1 630 enemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon aikana. Yhteensä koronatartuntoja on nyt todettu Suomessa 23 148. Seuraavan kerran uusia lukuja koronatartunnoista annetaan perjantaina noin puolen päivän aikaan.

Kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrät kerrotaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Keskiviikkona kuolemantapauksia kerrottiin olevan yhteensä 388.

Parin viime viikon aikana tartunnat ovat lisääntyneet myös vanhemmissa ikäluokissa. Yli 70-vuotiaiden osuus on noussut parissa viikossa kolmisen prosenttiyksikköä noin kuuteen prosenttiin, mitä ministeriö ja THL pitävät huolestuttavana.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 134 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

Joka toisen tartunnan alkuperä jää pimentoon

Tilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunki­seudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (Hus) sairaanhoitopiirin alueella, arviossa todetaan. Valtaosa uusista tartunnoista todettiin Husin alueella.

Husin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa on seitsemän sairaanhoitopiiriä ja Ahvenanmaan maakunta. 11 sairaanhoitopiiriä on perustasolla, mutta yksittäisiä kaupunkeja niiden alueella on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä noin puolessa tapauksista, Husin alueella noin kolmasosassa tapauksista.

Jäljitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikoille tartunnoista jäljitettiin 14 prosenttia, oppilaitoksiin ja harrastuksiin molempiin 7 prosenttia ja ravitsemisliikkeisiin noin 3 prosenttia tartunnoista. Päiväkodeissa oli paljon joukkoaltistuksia, mutta vain yksittäisiä tartuntoja.

STM: Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat kiinni

STM on käynyt tällä viikolla ohjauskeskusteluja alueiden kanssa koronarajoituksista. Lisäksi se lähetti aiemmin tällä viikolla lisäohjeita kirjeellä, joka on osoitettu erityisesti leviämisaluille. Se on tarkoitettu myös kiihtymisalueille, jotka ovat vaarassa joutua leviämisalueen tasolle.

Ohjeet ja suositukset koskevat mm. kokoontumisia, tilojen sulkemista, harrastustoimintaa, riskiryhmien suojaamista, opetuksen järjestämistä, etätöitä ja maskin käyttöä. Ne ovat voimassa joulukuun puoleenväliin asti. Ohjeet perustuvat valtioneuvoston aiemmin antamiin linjauksiin.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi tiedotustilaisuudessa, että ohjeisiin on lisätty yksi kohta, joka koskee kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.

– Niitäkin toivotaan, että tällä hetkellä suljettaisiin ja niitä ei käytettäisi, mutta totta kai niin, että vähittäiskaupan liiketilat ovat edelleen auki.

Marinilta vahva vetoomus

Pääministeri Sanna Marin (sd) vetoaa vahvasti paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin, jotta koronatilanne saadaan pidettyä hallinnassa ja painettua tautitapaukset alas. Hän sanoi torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että nyt on syytä tehdä ryhtiliike.

Hän korosti myös kansalaisten vastuuta. Hän sanoi, että jokaisen vastuulla on suojella omaa, läheistensä ja kanssaihmistensä terveyttä.

– Jokaisen omalla toiminnalla on suuri vaikutus siihen, millaisia seuraavat viikot ja kuukaudet ovat. Rajoitustoimet ja suositukset toimivat vain, jos niitä noudatetaan. Vastuu taudin leviämisen estämisestä on jokaisella meistä, pääministeri sanoi.

Marinin mukaan suomalaisten on syytä jouluna välttää matkailua ja rajoittaa toiminta välttämättömään.

Marin vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen siitä, miten ulkomailla asuvien suomalaisten tulisi suhtautua Suomeen matkustamiseen jouluksi.

– Viestini on: Älkää lähtekö matkoille tai ulkomaille, välttäkää kaikkea sellaista toimintaa, joka ei välttämätöntä. Se tarkoittaa esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa, juhlia ja harrastuksia, muita vastaavia. Näistä luopuminen on kohtuullista näin vakavassa tilanteessa, Marin sanoi.

Marinin esikunnasta vahvistettiin STT:lle, että pääministeri puhui kaikille suomalaisille, ei vain ulkosuomalaisille.

Kaksi viikkoa kriittistä aikaa

Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kävivät tiedotustilaisuudessa läpi tautitilannetta ja avasivat hallituksen eilisillan neuvotteluita muun muassa valmiuslakiin liittyvistä kysymyksistä.

Marin kommentoi valmiuslain käyttöönoton tarvetta sanomalla, että kahden viikon kuluttua nähdään, millä tavalla nyt käyttöön otetut alueiden koronarajoitustoimet vaikuttavat. Sen jälkeen voidaan hänestä arvioida, onko syytä painavampiin toimiin.

Jotta valmiuslain tarvetta voitaisiin paremmin arvioida, hallitus on pyytänyt ennakoivasti ennusteita ja mallinnuksia siitä, millä tavalla esimerkiksi sairaalahoidon kuormitus tulee kehittymään.

– Samalla olemme pyytäneet ministeriöitä valmistautumaan siihen, että mikäli valmiuslakiin pitäisi nopealla aikataululla tarttua, meillä olisi ikään kuin luurankoversioita niistä pykälistä tai pykälien perusteluista näistä asetuksista, joita kenties voisimme tarvita, Marin sanoi.