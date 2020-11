Jyrki Lehtolan kolumni: Keski-ikäinen mies antoi kasvot koronalle

Miehen oikeutettu vapauden kaipuu ei kestä etätyötä. Miehelle koko perhe yhdessä kotona etätöissä ja -kouluissa on kuin jokainen päivä olisi sunnuntai helvetissä, kirjoittaa Jyrki Lehtola.

Suomalaiset valittavat liikaa. Taas kaikki on muka pilalla siksi, ettei pääse kirjastoon, vaikka siellä on vain kirjoja.

Etenkin naiset ja lapset voisivat lopettaa valittamisen, koska niiden elämänlaatua koronarajoitukset parantavat.

Vaikka lasten harrastusmahdollisuudet heikentyvät, pihalla voi ilotella autojen seassa tuijottamalla puhelimen ruudulta käpylehmää. Naiset saavat lisääntyneen kotiajan ansiosta tehdä viimeinkin kodistaan niin jouluisen kuin ovat aina halunneet, mutta ”aika ei ole riittänyt”, mikä on naisen tapa sanoa, että olen laiska ja vihaan perhettäni.

Keskustelusta on unohtunut täysin, että vaikein tilanne on niillä keski-ikäisillä miehillä, joilla on realistinen käsitys itsestään.

Niiden odotetaan pesevän käsiään ja käyttävän maskia, vaikka ei niin tehty ennenkään eikä maskin takaa kukaan näe, kun mies mumisee hedelmäosastolla itselleen ”Carambola?! Mikä vitun carambola?!”.

Miehelläkin on tunteita, mutta se ei halua vaivata niillä muita, koska se ei ole nainen. Silloin tällöin miehen on kuitenkin päästävä laulamaan silmät poskilla tunteistaan karaokeen, ja nyt siitäkin syyllistetään niin kuin mikrofoniin syljeskely olisi kansanmurha, ja kun tarkemmin ajattelee, osa niistäkin oli todennäköisesti perusteltuja.

Vaikeinta on kuitenkin kahdella miehellä, jotka ovat rohkeasti antaneet kasvonsa sille, että vaikka on aikuinen, voi pitää vauvaa esikuvanaan.

Helsingin keisari Jan Vapaavuori kieltäytyi miehekkäästi osallistumasta ministeri Krista Kiurun koolle kutsumaan kokoukseen, eikä se johtunut vain siitä, että Vapaavuori on tottunut käskemään naisia kokouksiin eikä päinvastoin.

Toinen perusteltu syy kieltäytymiselle oli se, että kutsu tuli edellisiltana, ja koronatartunnat loppuvat vain, kun rauhassa odotellaan, että voidaan edetä sellaisessa järjestyksessä, joka ei haavoita miehen sielua.

Helsingin paroni Sedu ”Seppo” Koskinen on puolestaan pohtinut, mitkä ovat poikkeusoloissa välttämättömiä toimintoja ja tullut siihen tulokseen, että Sepon singlen ensiesitys.

Ensiesitys kuullaan yksityisjuhlissa, jotka Seppo järjestää itsensä kunniaksi. Juhliensa avulla Seppo haluaa tuoda koronan keskelle ”jotain joka tekisi ihmiset onnellisemmiksi”, mikäli ne maksavat siitä Sepolle 200 euroa. Jos on eri mieltä eli on loukkaavan kateellinen, Seppo tekee tutkintapyynnön ”ja rangaistusvaatimukset ja korvaukset tietysti kanssa” sekä kertoo ottavansa kateellisen ”tähtäimeensä”.

Hyvin sanottu, ja on selvää, että jokaisessa terveessä suomalaisessa herää nyt kysymys, miksi miehiä ei ole enemmän johtotehtävissä, miksi lasikatto ei jo hajoa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.