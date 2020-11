Ylilääkärin karu arvio: koronan tautihuippu iskee jouluna – ”Kun tässä kalkuloi keväällä toteutuneella kaavalla...”

Oma osansa on myös sillä, ettei ihmisten liikkuvuus ole vähentynyt kevään tasolle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi, että koronavirusaallon tautihuippu iskee ikävimmällä mahdollisella hetkellä: juuri joulun alla.

Asiasta kertoi ensin MTV.

Mäkijärvi kertoo Ilta-Sanomille arvionsa perustuvan kevään koronakokemuksiin. Niiden perusteella näyttää siltä, että huipulle päästäisiin kolmen tai neljän viikon kuluttua.

– Kun tässä kalkuloi keväällä toteutuneella kaavalla, niin siitä se tulee. Valmiuslain tultua voimaan maaliskuun puolessa välissä ja huhtikuun jälkipuolella meillä oli korkeimmat potilasvolyymit, Mäkijärvi sanoo.

Johtajaylilääkäri huomauttaa myös, että mobiilidatan perusteella tehdyt arviot ihmisten liikkuvuudesta oli keväällä pudonnut neljäsosaan normaalista, siinä missä se on nyt noin puolet. Uudet rajoitukset tosin laskevat sitä ehkä vielä jonkin verran, Mäkijärvi arvioi.

– Menee parisen viikkoa, ennen kuin tartunnat alkavat vähentyä ja siitä kuluu vielä pari viikkoa, ennen kuin potilaat alkavat vähentyä.

Jos tartuntahuippu tosiaan iskee jouluna, täytyy HUS:n kyetä ennakoimaan tehohoidon tarve jo hyvissä ajoin ennen sitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sairaalat vähentävät kiireetöntä toimintaansa. Näin paikkoja saadaan sekä vuode- että teho-osastoille, sekä henkilöstöä hoitamaan potilaita.

– Näin se on tehtävä, samalla tavalla kuin keväällä tehtiin. Muita vaihtoehtoja ei ole.

Mäkijärvi kertoo, että tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi olevien henkilöiden profiili on hyvin samankaltainen kuin keväälläkin. Ikäjakauma on lähes sama, sukupuolijakaumassa miehiä on enemmän. Kevään koronaviruspiikin aikaan suurin osa koronapotilaista oli iäkkäitä.

– Perussairauksia on enemmistöllä, mutta on siellä perusterveitäkin joukossa. Tosiaan niinkin nuoria, kuin 27-vuotias. Alkusyksystä tulleet potilaat olivat nuorempia kuin keväällä ja myös parempikuntoisia. Nyt valitettavasti, epidemian edettyä ja levittyä, potilaat ovat iäkkäämpiä ja sairaampia.