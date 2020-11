Lintilä Merkelin ehdotuksesta: ”En laittaisi hiihtokeskuksia kiinni, se olisi lopullinen niitti”

"After ski -paikat ovat eri juttu".

Matkailusta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo STT:lle, että Saksan liittokansleri Angela Merkelin ehdotus hiihtokeskuksien sulkemisesta koko Euroopassa kuulostaa oudolta.

– En laittaisi hiihtokeskuksia kiinni. Ymmärrän, että after ski -paikat laitetaan kiinni. Jos ajatellaan, että yritämme kompensoida ulkomaanmatkailua kotimaanmatkailulla Lappiin, tuo (hiihtokeskusten sulkeminen) olisi lopullinen niitti, Lintilä sanoo.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 25. marraskuuta 2020.­

Samoilla linjoilla on valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk). Hän sanoo, että hiihtokeskuksissa on murtomaalatuja, eikä sinne varmasti tulla laittamaan puomeja.

– Ihmisillä on paljon loma-asuntoja siellä. Olen ministeri Lintilän kanssa samaa mieltä siitä, että nämä after ski -paikat ovat eri juttu kuin itse se toiminta, Vanhanen sanoo.

Aiemmin torstaina Deutsche Welle kertoi, että Merkel haluaa, että hiihtokeskuksien ovet laitetaan säppiin koko EU-alueella loppuvuoden ajaksi.

Merkel sanoi Saksan liittopäivien edustajille, että hiihtokauden lähestyessä tavoitteena on saada aikaan koko Euroopan laajuinen sopimus siitä, tulisiko hiihtokeskukset sulkea.

Saksan liittokansleri Angela Merkel.­

Matkailun tilanne nousee joulun lähestyessä muutoinkin ajankohtaiseksi. Monet ulkomailla asuvat suomalaiset miettivät, kannattaako Suomeen nyt tulla jouluksi.

Lintilä muistuttaa, että jokaisella suomalaisella on oikeus tulla Suomeen ja on jokaisen itse harkittavissa, kannattaako se. Jos Suomeen aikoo jouluksi tulla, Lintilän mukaan on noudatettava erityistä varovaisuutta eli pidettävä etäisyyttä ja huolehdittava hygieniasta.

– Ei kannata tehdä sellaisia suurempia sukulaiskierroksia, hän sanoo.

Yrityksille todennäköisesti tulossa lisätukea

Koronavirustilanne ei ole helpottumassa. Suomessa vain pieni osa alueista on koronan perustason alueita. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi aiemmin, että STM on lähettänyt ohjeet koronan leviämisen estämiseksi niille alueille, jotka ovat leviämisvaiheessa tai sen uhassa.

STM:n kirjeessä suositellaan, että julkisten toimijoiden lisäksi myös yksityiset yritykset keskeyttäisivät toimintansa tiloissa, joissa on korkea tartuntariski. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kuntosalit, ryhmäliikuntasalit, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset tilat.

STM suosittelee, että julkisten toimijoiden lisäksi myös yksityiset yritykset keskeyttäisivät toimintansa tiloissa, joissa on korkea tartuntariski.­

Korona on iskenyt jo muutoinkin yrityksiin. Uudet suositukset eivät ainakaan helpota yritysten taloudellista ahdinkoa. Lintilä sanoo, että tällä hetkellä näyttää siltä, että yritysten kustannustukea jatketaan.

Myös Vanhanen sanoo, että yritykset todennäköisesti tarvitsevat myös ensi vuoden puolella tukea ja tähän on jo varauduttu.