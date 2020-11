Koronaviruksen tapausmäärät kasvoivat Suomessa viime viikon aikana jyrkästi, ja tartuntoja todettiin kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos viikoittaisessa tilannearviossaan.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime viikon aikana 2 541 uutta tapausta, mikä on 906 enemmän kuin edellisellä viikolla.

Uusista tartunnoista neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Osuus on hieman pienempi kuin edellisellä viikolla osuus oli kolmanneksen.

Noin 75 prosenttia kaikista tapauksista todettiin alle 50-vuotiailla. Parin viime viikon aikana tartunnat ovat lisääntyneet myös vanhemmissa ikäluokissa. Yli 70-vuotiaiden osuus on noussut parissa viikossa kolmisen prosenttiyksikköä noin kuuteen prosenttiin, mitä ministeriö ja THL pitävät huolestuttavana.

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 134 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa.

Joka toisen tartunnan alkuperä jää pimentoon

Tilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa, erityisesti pääkaupunki­seudulla ja Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiirin alueella, arviossa todetaan. Valtaosa uusista tartunnoista todettiin Husin alueella.

Husin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa on seitsemän sairaanhoitopiiriä ja Ahvenanmaan maakunta. 11 sairaanhoitopiiriä on perustasolla, mutta yksittäisiä kaupunkeja niiden alueella on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viime viikolla selvitettyä noin puolessa tapauksista, Husin alueella noin kolmasosassa tapauksista.

Jäljitetyistä tartunnoista noin puolet tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikoille tartunnoista jäljitettiin 14 prosenttia, oppilaitoksiin ja harrastuksiin molempiin 7 prosenttia ja ravitsemisliikkeisiin noin 3 prosenttia. tartunnoista. Päiväkodeissa oli paljon joukkoaltistuksia, mutta vain yksittäisiä tartuntoja.