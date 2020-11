Sää viilenee viikonlopuksi

Sää muuttuu torstain jälkeen poutaisemmaksi ja samalla myös koleammaksi.

Matalapaineen keskus väistyy vähitellen Suomen itäpuolelle.

Pilvisyys on lännessä ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa, mutta myös muualla pilvipeite voi rakoilla. Aamulla Etelä-Suomen vesisateet väistyvät Suomenlahdelle ja Itä-Suomen vesisateet itään. Pohjoisessa tulee monin paikoin lumisateita, Kainuussa aamulla väliaikaisesti myös vettä. Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa.

Vielä illalla pohjoisessa ja keskiosassa tulee matalapaineen jälkipuolella paikallisia heikkoja lumisateita. Korkeapaine alkaa jo levitä Lappiin.

Tuuli on heikkoa ja kohtalaista ja kääntyy luoteeseen, Pohjois-Suomessa pohjoiseen.

Päivälämpötila on etelässä 3 – 7 astetta, maan keskiosassa 0 – 4 astetta ja pohjoisessa on pakkasta laajalti 1 - 7 astetta. Lapin selkeämmillä alueilla on paikoin yli 10 pakkasastetta. Sää viilenee ja yöksi etelässäkin lämpötila laskee nollan tienoille.

Perjantaina matalapaine liikkuu Suomen kaakkoispuolella ja maan itäosassa tulee aamulla paikoin lumi- ja vesisateita, varsinkin kaakossa.

Päivällä on jo enimmäkseen poutaa. Pilvisyys on runsasta, mutta pilvipeite kuitenkin rakoilee pitkin maata.

Heikko tai kohtalainen tuuli on pohjoisenpuoleista, Lapin pohjoisosassa lounaanpuoleista.

Päivälämpötila on etelässä ja idässä 0 – 2 astetta, lännestä Kainuuseen on pakkasta 0 – 2 astetta ja muualla pohjoisessa on pakkasta enimmäkseen 4 - 10 astetta. Pohjois-Lapissa voi pilvipeitteen rakoillessa olla pakkasta 10 - 15 astetta.

Lauantaina korkeapaine leviää Suomeen laajemmin.

Pilvisyys on runsasta, mutta sää on poutainen lähes koko maassa. Suomenlahdella muodostuu kuurosateita, jotka jäävät enimmäkseen merelle. Paikallisesti vesi- tai lumisateita voi kuitenkin tulla myös etelärannikolla.

Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja alkaa kääntyä Pohjois-Suomessa etelään, Etelä-Suomessa on koillistuulta.

Päivälämpötila on etelässä lähellä nollaa, maan keskiosasta Oulun korkeudelle on pakkasta 0 – 5 astetta ja pohjoisempana on pakkasta laajalti 4 - 10 astetta.