Somessa leviää koronasta väärää tietoa kertova kampanja – asiantuntijat: ”Vaarallista ja huolestuttavaa”

Väärien ohjeiden noudattamisella voi olla epidemiaa kiihdyttävä ja kuolleisuutta lisäävä vaikutus.

Sosiaalisessa mediassa on alkanut kiertää väärää ja kyseenalaista tietoa koronaviruksesta levittävä kampanja.

Kampanja kyseenalaistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n viralliset suositukset, joiden mukaan oireita saatuaan pitää mennä koronatestiin ja pysyä muuten kotona, pitää riittävä (1–2 metriä) turvaväli muihin, pestä käsiä ahkeraan ja yskiä ja aivastaa hihaan, käyttää kasvomaskia sekä ladata Koronavilkku-sovellus puhelimeen.

Disinformaatiokampanjalla on omat teesinsä, joissa muun muassa vähätellään kasvomaskien hyötyä ja todetaan, ettei niiden käytöstä ole kliinisesti tutkittua hyötyä. Lisäksi kehotetaan syömään tuoretta ja terveellistä ruokaa, pitämään huolta vitamiinitasoista, juomaan runsaasti vettä, kasvismehuja ja yrttiteetä sekä huolehtimaan riittävästä liikunnasta.

Lisäksi somekampanja kehottaa pysymään positiivisena ja ”välttämään median ja päättäjien pelottelukampanjoita” sekä tapaamaan ystäviä ja vielä halaamaan tavattaessa.

Ylilääkäri Asko Järvinen, Hus.­

Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen pitävät disinformaatiokampanjaa suorastaan vastuuttomana.

– Ainahan somessa pyörii salaliittoteorioita, mutta on vaarallista ja huolestuttavaa, että tällaista levitetään. Ihmettelen, miksi tällainen on saanut alkunsa, Korpelainen sanoo Ilta-Sanomille.

– Vaarallista. Katson tuollaisen levittämistä ihmetellen ja hämmästellen. Tuollainen on vähän kuin omien ampumista sodassa. Tulee lisää sairastumisia, kuolemia, työttömyyttä ja taloudellista kurjuutta, jos riittävän iso porukka lähtee tuollaiseen mukaan, Järvinen puolestaan sanoo tiukasti.

Satunnaisissa lähikontakteissa kasvomaski on hyvä suoja. Kuvassa yleisöä joulukauden avajaisissa Senaatintorilla Helsingissä 22. marraskuuta.­

Järvisen mukaan on ”aika paljon näyttöä” siitä, että kun ihmiset tapaavat ja ovat lähikontaktissa, tartuntoja tulee.

– Virus tarttuu ihmisestä toiseen. Ainoa keino ehkäistä virusta leviämästä on, että ei tavata toisia. Vain siten tartuntojen määrä saadaan alas, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan kaikenlainen hämmentäminen koronaviruksen ympärillä on pahasta.

– Peli toimii vain, kun kaikki pelaavat samoilla säännöillä. Jos jokin porukka kyseenalaistaisi oikeanpuoleisen liikenteen ja alkaisi ajaa vasemmanpuoleisesti, siitä seuraisi iso kaaos. Yhtä lailla tuollaisen tiedon levittäminen uhkaa sotkea yhteiskunnan toimintaa. Jos kyse olisi mielipideasiasta, vastakkainen mielipide olisi ok, tutkitussa asiassa se ei ole, Järvinen vertaa.

Korpelainen lisäsi, että pandemiasta on kertynyt koko ajan uutta tärkeää tietoa.

– Itse viruksesta tiedetään koko ajan enemmän, samoin epidemian leviämisestä. Se on hyvin vakavasti otettava tauti niin kuin on nähty, ja mitoitukset ovat sen mukaisia, Korpelainen sanoo.

Järvinen ja Korpelainen eivät pidä kaikkia somekampanjan ohjeita sinällään huonoina. Terveellinen ravinto ja liikunta ovat tärkeä osa henkistä kriisinkestävyyttä, mutta niillä ei kuitenkaan voida ehkäistä viruksen leviämistä.

– On selvä asia, että terveellisellä ravinnolla, liikunnalla ja terveellisillä elintavoilla on hyvä vaikutus yleisesti, mutta ne eivät auta koronavirukseen. Virus tarttuu silloin, kun se on tarttuakseen. Ja ystävien tapaamisen – saati halaamisen – aika ei ole nyt, Korpelainen painottaa.

Ulkoilulla, lenkkeilyllä ja terveellisellä ravinnolla on suotuisia terveysvaikutuksia, mutta ne eivät estä koronavirusta leviämästä.­

– Ravinnolla ja liikunnalla ei pysty tartuntoja estämään, Järvinen lisää.

Myös THL on tietoinen sen ohjeistuksia kyseenalaistavasta kampanjasta.

– Pintapuolisesti positiivisilla viesteillä vastustetaan koronatoimia ja levitetään osin jopa vaarallista tietoa koronaan liittyvistä ehkäisytoimista. Näillä toimilla ei kuitenkaan ole juuri tekemistä koronan leviämisen kanssa, joten emme lähde niitä erikseen kommentoimaan, Johanna Leinonen THL:n viestinnästä kertoo.

– Näille postauksille on jo syntynyt orgaanisesti vastakampanja, jossa somevaikuttajat jakavat tietoa siitä, että tällaisiin väitteisiin ei pidä luottaa.