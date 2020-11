Ruuhkaa kirjastossa ja lasten viimeiset perhosuinnit – Helsingissä varauduttiin uusiin koronarajoituksiin: ”Eikö olisi voinut aloittaa jostain muualta?”

Pääkaupunkiseudulle tulevat uudet koronarajoitukset näkyivät jo kirjastoissa, uimahallissa ja muissa harrastuksissa.

Malmin uimahallissa Helsingissä kunto- ja kilpauimarit mahtuivat vielä keskiviikkoiltana sopuisasti toistensa sekaan. Pian pärske tyyntyy, sillä uimapaikat menevät lähipäivinä kiinni osana Helsingin kiristyvää koronalinjaa.

Helsinkiläisen Usmin perheen arkirytmiin tulee iso muutos ja ajankäyttöön ammottava aukko.

– Minä käyn lasten kanssa täällä uimatreeneissä viitenä päivänä viikossa. Pian se taitaa loppua, Markku Usmi sanoo.

Usmin 10-vuotias Ronja-tytär on parhaillaan uimatreeneissä, Markku-isä odottaa kahvilassa. Kun tulee kaksi vuotta nuoremman Oskar-pojan treenien vuoro, silloinkin isä odottaa kahvilassa samaiset tunnin ja 40 minuuttia. Kun uimahalli menee kiinni, todennäköisesti ensi viikon alussa, perheen viikkoa rytmittävä harrastus loppuu epämääräiseksi ajaksi. Ehkä kolmeksi viikoksi, tai loppuvuodeksi, kuka sen tietää.

Helsinkiläisen Usmin perheen arkirytmiin tulee iso muutos, ja ajankäyttöön iso aukko. Usmin 10-vuotias Ronja-tytär on parhaillaan uimatreeneissä, isä Markku vierellä.­

Usmia harmittaa lasten puolesta, kun mieluinen uimaharrastus taukoaa.

– Kaupunki tekee niitä koronatoimia, joihin sillä on mahdollisuus. Jotenkin kuitenkin tuntuu, että eikö olisi voinut aloittaa jostain muualta, vaikka niiden yökahviloiden sulkemisella lasten harrastustoimintaan puuttumisen sijasta, Usmi kysyy.

Samaan hengenvetoon Usmi kuitenkin vakuuttaa luottamustaan päättäjien kykyyn tehdä oikeita päätöksiä.

– Luotan, että Suomessa on asiantuntemusta tämän epidemian hoitamiseen, hän sanoo ja seuraa Ronjan harjoittelua lasin takana. Perhosuintikin näyttää jo sujuvan.

Tekstiilityöopettaja Minna Rautiaisen vetämä työväenopiston kudontapiiri on kokoontunut puolivahvuudella. Näin on varmistettu riittävät turvavälit.­

Iskee se korona-aika myös aikuisten harrastetoimintaan, vaikka tuskin se junioriuimareita lohduttaa. Naapurissa Työväenopiston kudontakurssi valmistautuu päättämään kauden, kohta ei sukkula juokse loimien välistä.

– Tänään otetaan valmiit kankaat tukilta pois, tulkaa katsomaan, tekstiilityöopettaja Minna Rautiainen rohkaisee.

Syksyn työ, ohuesta puuvillalangasta tehty kangas on valmis. Sitä kelpaa esitellä, niin vaan tuli valmiiksi, vaikka kudontapiiri on kokoontunut puolivahvuudella, että vaadittavat turvaetäisyydet täyttyvät. Maskit ovat päällä kaikilla. Ne ovat tehdasvalmisteiset, ei sentään itse kudotut.

Kristiina Vettenniemi työskentelee sairaanhoitajana Jorvin sairaalassa, jolla on pääkaupunkiseudulla päävastuu koronapotilaiden hoidossa. – Kevät oli rankka aikaa. Halusin aloittaa syksyllä uutena harrastuksena kudonnan, että saa ajatuksia pois työstä.­

Kristiina Vettenniemi on tullut toisesta ryhmästä ja hänen pöytäliinansa jää näillä näkymin puolitiehen. Tai sitten seuraavien kahden illan aikana louskuttaa kangaspuita oikein kiireellä.

Pöytäliinan valmistumattomuus ei harmita Vettenniemeä, sillä hänellä on koronan kanssa suurempiakin huolia. Hän työskentelee sairaanhoitajana Jorvin sairaalassa, jolla on pääkaupunkiseudulla päävastuu koronapotilaiden hoidossa.

– Kevät oli rankkaa aikaa. Halusin aloittaa syksyllä uuden harrastuksen kudonnan, että saa ajatuksia pois työstä.

” Nyt on toimittava ja ihmiset saatava uskomaan, että korona on paha tauti.

Vettenniemi antaa täyden tuen koronarajoitusten tiukennukselle.

– Ajoitus on oikea. Nyt on toimittava ja ihmiset saatava uskomaan, että korona on paha tauti silloin, kun se tulee vakavassa muodossa. Siitä toipuminen kestää kauan, työssään koronahoitajia kouluttanut ja potilaita hoitanut Vettenniemi sanoo.

Hän toivoo, että pian voimaan astuvat uudet rajoitukset tepsisivät viruksen leviämiseen, eikä kovempiin toimenpiteisiin tarvitsisi ryhtyä.

Otso, 6, ja Elias 9, ovat tulleet äitinsä kanssa hamstraamaan kirjoja. – Varastoon on haettava luettavaa, äiti Riikka sanoo.­

Malmin kirjastossa kirjallisuutta lähti ennätysmäärin lainaajien matkaan. Normi-iltana käy 700 kävijää, nyt lainaajia oli käynyt jo toista tuhatta.

– Jännityskirjallisuutta on hyllyssä kolmannes siitä mitä eilen, huomenna hylly on tyhjä, nimettömänä pysyttelevä kirjastonhoitaja sanoo.

– Minulla on neljä lasta, joten kirjoille on kysyntää, kun kirjasto menee kiinni, Anna Kurttu sanoo.­

Viereisellä pöydällä on myynnissä poistokirjoja. Pino hupeni hyvää vauhtia.

Näin toimittiin jo keväällä, mutta silloin kirjat tahtoivat loppua kesken.

– Tekemisestä tuli pulaa, nyt pitää toimia toisin, Kurttu sanoo koronan toisen aallon kiristäessä otettaan suomalaisista.