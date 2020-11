Näin korona-asiantuntijat viettävät joulua – esiin nousee yksi toive: ”Toivottavasti jokainen ymmärtää velvollisuutensa”

Suomen johtaville korona-asiantuntijoille tämän vuoden joulu poikkeaa aiemmista vuosista, mutta juhlamieli on silti saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Pääkaupunkiseudulla lisääntyvät rajoitustoimet ja kiihtyvä pandemiatilanne vaikuttavat monen suomalaisen joulusuunnitelmiin.

Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta ja ylilääkäri Hanna Nohynek sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen paljastavat, miten he aikovat viettää joulua poikkeusoloissa.

Kaikki Ilta-Sanomien haastattelemat korona-asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että kiihtyvän koronatilanteen vuoksi joulua tulee nyt viettää aiemmista jouluista poiketen ja riskiryhmiä suojellen. Viesti on selvä: enää ei ole varaa virheille.

Markku Tervahauta suunnittelee viettävänsä joulun pyhiä pienellä joukolla perheensä kanssa kotioloissa. Vaikka jouluun liittyviä perinteitä ei voi noudattaa aivan samalla tavalla kuin aiempina vuosina, uskoo hän pääsevänsä joulutunnelmaan.

– Monia jouluun liittyviä perinteitä voi jatkaa vaihtoehtoisin tavoin. Minulle joulu on rauhoittumisen aikaa, jolloin voi pysähtyä katselemaan ja ihmettelemään maailman menoa. En ole vielä ehtinyt orientoitua joulun tuloon, sillä sitä kohti matkaaminen alkaa henkisesti vähän tuonnempana, Tervahauta sanoo.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta uskoo, että joulu voi koronatalvena tukea mielialaa ja jaksamista.­

Joulun viettoon THL:n pääjohtaja valmistautuu pienillä asioilla, kuten joulukoristeilla ja -valoilla ja jouluruokien nauttimisella. Erityisesti kohtuullisen runsas kalapöytä, kinkut ja laatikot ovat hänen mieleensä.

Tervahauta on oivaltanut, että tämän vuoden joulusta tulee monella tavalla aivan erityinen.

– Esimerkiksi sotavuosina kansakuntaa on koeteltu vielä kovemmin, ja vaikeissa olosuhteissa joulu on osoittautunut aivan erityiseksi. Ajattelen, että joulu on sellainen juhla, jolla voi näissä olosuhteissa olla mielialaa ja jaksamista tukeva vaikutus. Se vie ajatuksia ihmisten välisiin yhteyksiin ja siihen, miten tärkeitä olemme toinen toisillemme.

Myös Hanna Nohynek pohtii tänä jouluna joutuvansa luopumaan joistakin tärkeistä perinteistä, mutta tietää, että joulutunnelma on siitä huolimatta täysin saavutettavissa.

” Täksi jouluksi toivon vain rauhaa ja lepoa ja ehkä jonkun hyvän kirjan.

– Tänä jouluna täytyy pohtia etäisyyksiä ja sitä, kuinka moni ihminen voi olla samassa tilassa. Olemme yleensä kokoontuneet jouluaattona 89-vuotiaan isäni luo syömään joulupuuroa ja kuuntelemaan joulurauhan julistusta. Emme ole vielä ehtineet suunnitella, miten järjestämme tapaamisen tänä vuonna, Nohynek kertoo.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek aikoo jättää kauneimmat joululaulut tänä vuonna väliin.­

– Aiempina vuosina olen myös aina käynyt kuuntelemassa ja laulamassa Kauneimmat joululaulut. Olen yleensä pyrkinyt Pyhän Laurin kirkkoon, sillä se on niin tunnelmallinen. Nyt Kauneimmat joululaulut jää pois, mutta lauluja voi laulaa kotonakin, hän jatkaa.

THL:n ylilääkäri on aina viettänyt joulun perheineen kotona pääkaupunkiseudulla tai mökillä Iitissä. Joulukuusi on ollut tapana hakea omasta metsästä ja hänen miehensä on paistanut joka joulu kinkun, jonka he ovat hakeneet Iitin maatilatorilta. Nohynek kertoo myös tekevänsä itselleen rosollia, joka on tärkeä perinne lapsuudenkodista.

– Lauloin aikoinaan Tapiolan kuorossa, ja pääsen musiikin avulla joulumieleen kiinni. Erityisesti Maa on niin kaunis -kappale on suosikkejani. Täksi jouluksi toivon vain rauhaa ja lepoa ja ehkä jonkun hyvän kirjan, hän sanoo.

Lasse Lehtonen aikoo pitää joulumielestä kiinni pysähtymällä arjen kiireiden keskellä. Hänellä on suunnitelmissa rauhallinen perhejoulu kotona Espoossa. Tänä vuonna voi kuitenkin Lehtosen mukaan olla mahdollista, että omien vanhempien tapaaminen jää väliin. Kaikki riippuu siitä, miltä koronatilanne näyttää jouluna.

– Joulun vieton tärkeimpiin perinteisiini kuuluvat lähiperheen tapaaminen ja haudoilla käynti. Korona-aikana on kuitenkin pohdittava, miten riskiryhmään kuuluvia perheenjäseniä tänä vuonna tavataan. Olen Turusta kotoisin ja joulurauhan julistusta on tullut välillä käytyä katsomassa paikan päällä. Onneksi sitä voi kuitenkin seurata myös televisiosta, Lehtonen sanoo.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen uskoo hyödyntävänsä verkkokauppoja lahjaostosten tekemisessä.­

Joulutunnelmaan Husin diagnostiikkajohtaja on ehtinyt valmistautua tekemällä lahjahankintoja. Hän on käyttänyt tänä vuonna verkkokauppoja aiempia vuosia enemmän ja uskoo hyödyntävänsä niitä myös muiden lahjaostosten tekemisessä. Lahjoja tärkeämpänä hän kuitenkin pitää tunnelmaa.

– Tänä jouluna pyrin rauhoittumaan. Toivon voivani heittää arkihuolet hetkellisesti pois, jotta voin keskittyä perheeni kanssa olemiseen. Joulumielestä voi pitää kiinni, kun ei tarvitse juuri sillä hetkellä tehdä asioita, jotka muutoin kaatuisivat päälle. Yleensä ostan tai toivon lahjaksi jonkin hyvän historiaan liittyvän kirjan tai elämänkerran, jota voin jouluna syventyä lukemaan, hän kertoo.

Läheisten muistaminen on Eeva Ruotsalaiselle tärkein jouluun liittyvä elementti. Hän painottaa, että tämän vuoden juhla täytyy turvallisuussyistä ajatella erilaisena jouluna. Ruotsalainen aikoo hyödyntää etäyhteyksiä omien, vakavaan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien osalta ja kannustaa myös muita tekemään samoin.

” Paras lahja olisi, että saisimme epidemian rauhoitettua.

– Uudenmaan rajoitukset tarkoittavat nyt sitä, että monia joulunviettoon liittyviä tapahtumia joudutaan rajoittamaan. Joulukirkko, haudoilla käyminen ja läheisten tapaaminen ovat olleet minulle tärkeitä perinteitä. Nyt kuitenkin esimerkiksi perheen yhteiset ruokailuhetket, joissa olisi tartuntariski, jäävät pois. Uskon viettäväni tänä vuonna joulun mieheni kanssa pääosin kahdestaan, Ruotsalainen sanoo.

Myös Ruotsalainen uskoo, että joulumieli on tänäkin vuonna saavutettavissa. Hänelle joulumieli syntyy asioista, joita jouluun perinteisesti liitetään. Esimerkiksi joulun henki, vapaapäivät, kristillisyys, musiikki ja läheiset tekevät joulun.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan paras joululahja olisi, jos epidemia saataisiin rauhoitettua.­

Husin apulaisylilääkärillä on täksi jouluksi vain yksi lahjatoive.

– Paras lahja olisi, että saisimme epidemian rauhoitettua. Nyt näyttää siltä, että joulusta ei tule normaali, jos tilanne jatkuu samanlaisena. Toivon jokaisen ymmärtävän vastuun läheisiä ja yhteiskuntaa kohtaan pandemian leviämisen estämiseksi, jotta me kaikki saisimme lahjaksi edes hiukan normaalimman joulun, hän toivoo.

Jouluun mennessä koronatilanteessa ja rajoituksissa voi tapahtua vielä useita muutoksia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän eli niin kutsutun koronanyrkin tekevän tällä viikolla päätöksiä uusista epidemian hillitsemiseen tähtäävistä rajoitustoimista. Vapaavuori kertoi HS:lle, että rajoitukset tulisivat olemaan voimassa noin kolme viikkoa.