IS vertasi ikäryhmittäisiä koronaviruksen tuoreita ilmaantuvuuslukuja.

Nopeinta ikäryhmittäinen ilmaantuvuuden kasvu on nyt 60–69-vuotiailla, joilla vahvistettuja tapauksia tulee tuplamäärä viikon takaiseen verrattuna. Myös 80 vuotta täyttäneillä ilmaantuvuus kasvaa nopeasti.

Luvuissa näkyy selvästi nuorten (20–29-vuotiaat) piikki syksyn alussa. Tilanne rauhoittui syyslomiin mennessä, mutta on heilläkin jälleen nousussa.

Ikäihmisten ilmaantuvuusluvut ovat edelleen koko Suomen väestöä pienemmät, samoin alle 10-vuotiaiden. Mutta kaikissa ikäryhmissä kasvu on juuri nyt nopea.

Luvuista täytyy muistaa, etteivät kaikki tartunnat näy niissä. Luvuissa ovat mukana vain vahvistetut tartunnat, ja esimerkiksi oireettomat tapaukset eivät tule ilmi.

Myös mahdollisesti lisääntyneet testimäärät vaikuttavat puolestaan ilmaantuvuuslukuja nostavasti. Elokuusta alkaen testimäärä on vakiintunut reiluun 10 000:een testiin päivässä. Viime aikoina erityisesti Uudellamaalla yhä useampi koronanäytteistä on paljastunut positiiviseksi. HUS kertoi alkuviikolla, että Huslabissa viime viikolla tutkittujen positiivisten näytteiden osuus oli jo yli neljä prosenttia tutkituista. Syyskuun puolivälistä osuus on yli kahdeksankertaistunut.

