Suomessa on todettu neljä uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kuolemia on todettu nyt yhteensä 388, kun maanantaina niitä oli 384.

Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut maanantaihin verrattuna 14:sta ja on nyt 134. Heistä tehohoidossa on 21 potilasta, mikä on kuusi enemmän kuin maanantaina.