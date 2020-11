Kommentti: Puolustusvoimien uusi video Rovajärven harjoituksista on poikkeuksellisen kovaa viestintää Suomelta

Maavoimien harjoituksesta Rovajärvellä julkaistu video pyrkii vaikuttamaan monella tasolla, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Mitä yhteistä on puolustus­voimien vaikuttamis­harjoituksella Rovajärvellä ja B-52-pommikoneiden lennolla Yhdysvalloista Lähi-itään?

Molemmat osoittavat asevoimien valmiutta ja suorituskykyä. Molemmat liittyvät maidensa strategiseen viestintään, jolla on tietty tarkoitus.

Esimerkit ovat tuoreita.

Suomen karhu elämöi Rovajärvellä maavoimien vaikuttamisharjoituksessa, joka päättyy 27. marraskuuta. Puolustusvoimat ampui siellä ensimmäistä kertaa raskaiden raketinheitinten täsmäohjuksin. Tätä Yhdysvalloista hankittua järjestelmää kuvataan erittäin tarkaksi, ja se kantaa noin 80 kilometrin päähän. Ilmavoimien Hornetit pudottivat Jdam-täsmäpommeja ja maajoukot ampuivat K9-panssarihaupitsein ja Spike-ohjuksin.

Kovien ammusten rytinä ja räiske kuvattiin näyttävälle Etsi ja lamauta! -videolle, joka on kaikkien katsottavissa YouTubessa.

Yhdysvallat puolestaan lähetti kaksi raskasta B-52H-konetta Pohjois-Dakotasta Lähi-itään 24 tunnin lennolle, joka päättyi viime lauantaina. Strategisten pommituskoneiden reitti kulki ensin Välimerelle, sitten Israelin ja Jordanian ilmatilan kautta Persianlahdelle ja sieltä takaisin. Toiminta oli sikäli avointa, että tarkkailijat pystyivät katselemaan lennon kulkua useimmilla lentoliikenteen seurantasivustoilla internetissä. Koneita saattoivat ilma­tankkerit sekä F-15E- ja F-16-hävittäjät.

Yhdysvaltain strategiset B-52-pommituskoneet lensivät näyttämään voimaa Lähi-idässä viime viikonloppuna. Kuvassa koneiden ohilento F-15-hävittäjien saattamana New Orleansissa toukokuussa.­

”Non-stop-lento osoittaa Yhdysvaltain kyvyn sotilaalliseen ilmavoiman käyttöön missä tahansa maailmassa lyhyellä varoitusajalla ja kyvyn yhdistää voimia Centcomin operaatioihin alueellisen vakauden ja turvallisuuden säilyttämiseksi”, kertoi Yhdysvaltain asevoimien keskisen komentoalueen eli Centcomin tiedote.

Lento oli symbolinen ele ja viesti, jonka kohteeksi tulkittiin Iran. Presidentti Donald Trumpin irrotettua Yhdysvallat Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta on Iran varastoinut lisää radioaktiivista materiaalia mahdollisen ydinaseen rakentamista varten. Iranin ydinaseohjelma on strateginen uhka Yhdysvalloille ja sen liittolaisille, ennen muuta Israelille ja Saudi-Arabialle.

Koneiden mukanaan kuljettamasta aseistuksesta Centcom ei kertonut. B-52 kykenee kantamaan muun muassa ydinkärjin varustettuja risteilyohjuksia.

Suomen puolustusvoimien vaikuttamisharjoituksesta kuvattu materiaali ei sen sijaan jättänyt paljoakaan arvailujen varaan. Etsi ja lamauta! -video on poikkeuksellisen suorasukaista kamaa ja sellaisena loogista jatkoa kesäkuussa julkaistulle Taistelukenttä 2020 -videolle.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak kommentoi Etsi ja lamauta! -videota Twitterissä. Salonius-Pasternakin mukaan video kertoo siitä, että Suomi on rakentanut valmiiksi kaikkia puolustushaaroja yhdistävän keskitetyn johtamisjärjestelmän. Mikä tahansa sensori maa-, meri- tai ilmavoimissa voi osoittaa maalin, joka voidaan tuhota sopivalla asejärjestelmällä miltä tahansa lavetilta, puolustushaarasta riippumatta.

Raskas raketinheitin voi ampua 12 rakettia minuutissa. Ampumatarvikkeesta riippuen sen kantama on 30–330 kilometriä. Puolustusvoimien kalustokuva.­

Salonius-Pasternakin tulkinnan mukaan video osoittaa selkeästi myös sen, että Suomi on teknisesti valmis ottamaan vastaan apua myös ulkopuolelta, kumppanimailtaan, heti mahdollisen kriisin tai konfliktin ensimmäisestä päivästä alkaen.

”Loppupäätelmä: Esitetyt kyvykkyydet ovat luonteeltaan taktisia/operatiivisia, mutta viesti on enemmänkin strateginen (#stratcom): Suomi voi ’koskettaa’ vastustajia itse monella tavalla, mutta on myös (teknisesti) valmis sekä vastaanottamaan että antamaan apua”, tutkija twiittaa.

Eikä tässä vielä kaikki. Sekä Taistelukenttä 2020 että Etsi ja lamauta! -videot kertovat siitä, mikä on Suomen – ja samanmielisten kumppaniemme – potentiaalinen vastustaja.

Taistelukenttä-videolla Suomeen tunkeutui samanlaisia tunnistamattomia joukkoja, joita Venäjä lähetti Krimille vuonna 2014. Etsi ja lamauta! -videolla tuhotut maalit muistuttavat Venäjän johtamiseen tai elektroniseen sodankäyntiin liittyviä järjestelmiä ja ohjusten laukaisualustoja.

Salonius-Pasternakin havainto on, ettei näin iskevä viestintä ole suinkaan sattumaa.

Tutkijan arvioon on helppo yhtyä. Tämä on puolustusvoimien strategista viestintää, jonka tarkoituksena on luoda vastustajalle pidäke. Kertoa siitä, että hyökkäys Suomen alueelle käy niin kalliiksi, ettei se kannata. Tämä on psykologista vaikuttamista, jota on joskus tavattu kuvata myös propagandaksi.

Supervalta viestii B-52-pommittajien avulla, suomalaiset omalla tavallaan.