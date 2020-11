Äkkiä kiristyvät koronatoimet aiheuttavat hämmennystä. Kulttuuriväki on suruissaan, kapakoitsijat hämillään, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kun Matti ja Liisa lähtevät junalla jouluostoksille Helsinkiin ensi viikolla, he takuulla yllättyvät.

Suurkaupungin meno on aivan jumalatonta. Kirjastot on pistetty kiinni, kapakat ovat auki.

Teatterien lavoilta ei kuulu nauru ja itku. Ne on suljettu.

Pasilan suuresta jäähallista voi kuulua yhtenä iltana kiekkomatsin läiske. Yleisö ei ole sille hurraamassa.

Pääkaupunkiseudulla koronatoimia tiukennettiin maanantaina. Jo tiistaina Helsingin pormestari Jan Vapaavuori joutui pakon edessä ilmoittamaan, että uusia tiukennuksia on tulossa. Niistä päätetään virallisesti torstaina. On varsin todennäköistä, että nekään eivät vielä riitä.

Ja mitä Uusimaa edellä, sitä muu maa perässä.

Liian hyvä dj

Nopeasti voimaan tulevat rajoitukset vaikuttavat äkkiseltään epäloogisilta. Ne iskevät rajusti kulttuuritarjontaan. Esimerkiksi teattereissa on tehty syksyn aikana paljon työtä, jotta näytökset voivat jatkua. Yleisömääriä on pienennetty, paikkojen väliin jätetty tilaa ja maskien käyttöä vaadittu.

Kaikki tämä on jo aiheuttanut suuria taloudellisia menetyksiä. Nyt kaikki vaiva voi tuntua turhalta.

Maanantaina Uudellamaalla tuli voimaan aluehallintoviraston antama kielto, että yleisötilaisuuksissa ei saa olla yli 20 henkeä. Torstaina yleisötilaisuudet kiellettäneen kokonaan ainakin pääkaupunkiseudulla.

Mutta mikä on yleisötilaisuus? Pubin nurkassa voi usein olla kitaristi tai pieni bändikin. Muutaman euron pääsylippukin on silloin tavallista. Olohuoneen kokoisessa pubissa on melko paljon isoa teatterisalia suurempi todennäköisyys henkäistä virusta.

Helsingin Sanomissa perjantaina Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta selvitti problematiikkaa:

– Esimerkiksi yökerhoissa on lähes aina dj soittamassa ja jonkinlainen sisäänpääsymaksu. Tällaisen toiminnan voi katsoa olevan normaalia ravintalotoimintaa. Jos yökerhossa puolestaan on joku huippu-dj ja selvästi normaalia kalliimmat liput, voidaan katsoa, että kyseessä on yleisötilaisuus.

Kateeksi ei käy niitä, jotka joutuvat näitä arvioimaan. Ei arvioinnin kohteitakaan.

Pikkujoulut menivät jo, kohta menevät tuhkatkin pesästä

Ravintolat kärsivät kovasti kevään koronasulusta. Niiden edunvalvojat ovat pitäneet kovaa ääntä, kun avoimen kesän jälkeen on jälleen määrätty rajoituksia. Ravintoloiden sulkemista kokonaan yritettäneen välttää nyt niin pitkään kuin mahdollista.

Tiistaina Matkailu- ja ravintolapalveluiden yhdistys MaRa kuitenkin kiirehti pääkaupungin yökahviloiden sulkemista. Voimassa olevien säädösten mukaan ravintola voidaan sulkea tunniksi ja avata sitten uudestaan kahvilana.

Nyt vain kävi niin, että ravintoloissa voikin myydä silloinkin 2,8 prosentin pilsneriä tai limulonkeroa. Jos on kunnon pohjat, humala pysyy sellaisella yllä tuntikausia. Varsinkin jos on käynyt porttikongissa ottamassa pohjat.

Elävä elämä yllätti jälleen kerran sekä ravintola-alan että viranomaiset. Tosin olisi tietysti aika elämälle vieras ajatus, että nuoriso lähtisi kylmään pakkasyöhön vain siksi, että kahvihammasta niin penteleesti kolottaa.

MaRan huolen takana on oivallus siitä, että kiihtyvät koronatartunnat voivat pääkaupunkiseudun lisäksi sulkea koko maan juuri joulun alla. Firmojen pikkujoulut on jo peruttu. Kohta voivat lähteä viimeisetkin joululounaat.

Lapin matkailua yritetään pelastaa kotimaisilla turisteilla. Pian edessä voi olla kevään tilanne, jossa lappilaiset vaihtavat tien puolta uusimaalaisen matkailijan nähdessään.

Ravintolarajoituksia varmasti kiristetään, mutta hullu joulu on silti edessä.

Parempi hullu joulu kuin surullinen joulu.