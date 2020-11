Audia ajanut mies veti 1,94 promillen humalassa puuhun ja aiheutti kahden kaverinsa kuoleman – joutuu vankilaan 2,5 vuodeksi

Latvialaismies menetti jäisellä tiellä ajoneuvon hallinnan. Ylinopeutta oli reippaasti.

Onnettomuuden aiheuttanut mies oli tuhdissa humalassa. Hänen verensä alkoholipitoisuus oli 1,94 promillea.

Paikalle saapuneet todistajat löysivät miehen kuljettajan paikalta. Mies heräsi tajuihinsa, ja hän myönsi todistajalle ajaneensa autoa. Myöhemmässä vaiheessa hän kuitenkin kiisti ajon, ja väitti olleensa autossa matkustajana. Sitä oikeus ei uskonut.

Autonkuljettaja oli menettänyt jäisellä tiellä yöaikaan ajoneuvon hallinnan, ja auto törmäsi puuhun. Auton nopeus oli todennäköisesti lähemmäs 150 kilometriä tunnissa, kun rajoitus oli 70 kilometriä tunnissa.

Näky onnettomuuspaikalla oli lohduton. Audi-merkkinen henkilöauto oli mennyt keskeltä kahtia. Se romuttui täysin. Ainoastaan auton kuljettajan paikka jäi ehjäksi, ilmeni tapahtumapaikalta otetuista kuvistakin.

Onnettomuudessa menehtyivät kuljettajan kaksi kaveria, vuonna 1974 syntynyt ukrainalaismies ja vuonna 1982 syntynyt puolalaismies. Audi oli toisen uhreista.

Onnettomuus tapahtui Porin Tiilimäellä 25.11.2017. Vaasan hovioikeus antoi asiassa tuomion viime viikolla.

Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen yhteen törkeään kuolemantuottamukseen, mutta hovioikeuden mies syyllistyi kahteen törkeään kuolemantuottamukseen. Näiden lisäksi 42-vuotias Viktors Bogans syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään rattijuopumukseen.

– Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeus, että rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava Bogansin hyvin vahva humalatila, tekoajankohtana vallinneet lumiset ja liukkaat liikenneolosuhteet, Bogansin kaartuvassa tienkohdassa kaupunkialueella ajama huomattava ylinopeus ja etenkin se seikka, että Bogansin menettely on johtanut ulosajoon ja kahden ihmisen kuolemaan. Kyseessä on ollut kokonaisuutena arvioiden hyvin vakava teko, Vaasan hovioikeus totesi.

Vaikka yksi rikosnimike tuli lisää, hovioikeus ei muuttanut miehen saamaa 2,5 vuoden ehdotonta vankeutta. Hovioikeus perusteli asiaa sillä, että ehdottomasta vankeudesta aiheutuu miehelle keskimääräisesti tuntuvasti enemmän seuraamuksia. Mies oli vastuussa perheensä elättämisestä.

Maahanmuuttovirasto on käännyttänyt miehen kotimaahansa Latviaan. Hänelle on määrätty myös maahantulokielto. Hän ehti työskennellä Suomessa hitsaajana yli kuuden vuoden ajan.