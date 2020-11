Näsinneula, Valtioneuvoston linna ja muita tunnettuja rakennuksia hehkuu tänään oranssina – tästä on kyse

Suomessa valaistaan tänään illalla rakennuksia oranssiksi osana maailmanlaajuista kampanjaa, jossa vaaditaan loppua naisiin kohdistuvalle väkivallalle.

UN Women Suomi kertoo, että Suomessa kampanjaan osallistuu ainakin 19 paikkakuntaa. Valaistavien kohteiden joukossa ovat muun muassa Valtioneuvoston linna, Tampereen Näsinneula sekä muita tunnettuja rakennuksia ja kohteita eri puolella Suomea.

Oranssit päivät -kampanjan aloitus on ajoitettu tänään vietettävään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen päivään. UN Women Suomen mukaan Suomi on EU:n toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista ja tytöistä on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.