Pakkastalven tappaja voimakkaana – tästä on kyse polaari­pyörteessä, joka voi tehdä sinunkin joulustasi mustan

Sää pysynee lämpimänä vielä ainakin joulukuun.

Talvi on myöhässä, ja sää pysyy tavallista lämpimämpänä myös joulukuun ajan. Näin povaa Forecan kuukausiennuste.

Joulukuun ensimmäisen viikon ajan sää on ennusteen mukaan jopa 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpi. Ainakin ajoittain vallitsee etelän tai lounaan suuntainen, lauha ilmavirtaus.

Loppukuun ajan näyttäisi olevan 2–3 astetta keskimääräistä lämpimämpää.

– Nyt seuraavan reilun kuukauden aikana ennusteen mukaan vallitseva lauha sää ei tarkoita pelkkiä vesisateita ja lämpöasteita, Forecan meteorologi Anna Latvala lohduttaa tiedotteessa.

– Kuukausiennusteessa on vain arvio viikon keskimääräisestä poikkeamasta – viikon sää voi olla joko tasainen tai hyvin vaihteleva. Hetkittäiset kylmät jaksot ja lumisateet etelässäkin asti ovat siis täysin mahdollisia.

Vielä on liian aikaista sanoa, tuleeko joulusta valkea vai musta. Latvalan mukaan kummallekaan vaihtoehdolle ei ole esteitä.

– Mutta joka tapauksessa talven tulo on nyt jäänyt selvästi keskimääräistä myöhempään isossa osassa maata.

Pohjoista napa-aluetta kiertävä polaaripyörre pysynee joulukuun alkupuolella keskimääräistä voimakkaampana, mutta kuun puolivälin lähestyessä se saattaa heiketä. Jos pyörre heikkenee, sään kylmeneminen on todennäköisempää.

Polaaripyörteellä eli napapyörteellä tarkoitetaan rajuja tuulia, jotka talvisin kiertävät napa-alueella sijaitsevaa matalapaineen keskusta.

Pohjoisella pallonpuoliskolla tuulet kiertävät lännestä itään. Niiden nopeus voi olla jopa 100 metriä sekunnissa.

Vaikka tuulet puhaltavat noin 10–80 kilometrin korkeudella, niiden vaikutukset tunnetaan maan pinnalla.

Kun pyörre on voimakas, se pitää pohjoisnavan seudun kylmän ilman paikoillaan. Kun se on heikko, kylmä ilma pääsee karkaamaan esimerkiksi Suomen suuntaan. Silloin napa-alueilla on vastaavasti tavanomaista lämpimämpää.

Jos polaaripyörre pysyy heikkona pitkin talvea, se voi hajota osiin. Silloin keskileveyksillä eli esimerkiksi Suomessa koetaan usein ankaria pakkasjaksoja.