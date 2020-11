Suomi on oikea lintukoto, kun katsoo Euroopan koronarajoituksia. Englannissa voi saada jopa 7 000 euron sakot ja Itävallassa liian lyhyestä turvavälistä voidaan sakottaa.

Vaikka Suomessakin koronarajoitukset ovat kiristymässä, olemme vielä kaukana siitä tilanteesta, millaisten rajoitusten kanssa monissa maissa Euroopassa eletään.

Ulkoministeriö suosittaa välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Jos kuitenkin esimerkiksi töiden vuoksi matkustat, käy katsomassa kohdemaan säännöt etukäteen. Niitä on paljon ja ne muuttuvat tiuhaan.

Lisäksi monessa maassa sääntöjen rikkomisesta voi saada jopa useamman tuhannen euron sakot.

Alla olevat tiedot on kerätty Suomen suurlähetystöistä ulkomailla ja ulkoministeriön sivuilta. Suurlähetystöt muistuttavat, että valtioiden asettamien koronarajoitusten lisäksi monissa maissa on myös alueviranomaisten asettamia rajoituksia. Rajoitukset voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Lisäksi useissa maissa on hyvin tarkkoja ohjeita esimerkiksi maskin käytöstä eri paikoissa, ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä tulee sakkoja.

Esimerkiksi tällaisia sääntöjä on voimassa:

Ruotsi

Tiistaista alkaen yleisillä paikoilla saa kokoontua enintään 8 henkeä. Tämä koskee esimerkiksi konsertteja ja elokuvanäytöksiä. Ravintolat ja baarit ovat auki, mutta samassa pöydässä voi istua korkeintaan 8 henkilöä. Alkoholin tarjoilu loppuu kello 22.

Koulut ja päiväkodit ovat auki.

Ulkona liikkumiselle ei ole rajoituksia. Liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen on vahvoja suosituksia. Mahdollisuuksien mukaan pitää välttää oman kotitalouden ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja: siis välttää juhlia, kuntosaleja, kirjastoja, kauppakeskuksia.

Etätyön tekemistä suositellaan.

Julkista liikennettä ei tule käyttää kuin välttämättömiin matkoihin.

Tanska

Koulut ja päiväkodit ovat auki (tästä muutama alueellinen poikkeus).

Kahvilat, ravintolat ja baarit voivat olla auki kello 22 asti, yökerhot ovat kiinni.

Maskipakko kaikissa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikennevälineissä. Jos maskipakkoa ei noudata, voi saada noin 335 euron sakon.

Sisäliikuntapaikat ovat auki, mutta ryhmäkokoa on rajoitettu.

Ulkonaliikkumiskieltoa ei ole, mutta tietyillä paikoilla on oleskelukieltoja.

Iso-Britannia

Englannissa, Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa on voimassa osittain erilaiset ohjeistukset ja rajoitukset.

Englannissa asukkaita kehotetaan pysymään kotonaan ja poistumaan vain erityistapauksissa. Näitä ovat esimerkiksi työ ja koulutus, ja välttämättömien tarvikkeiden hankinta. Oman kotitalouden tai niin sanotun tukikuplan ulkopuolisten jäsenten tapaaminen kaikissa sisätiloissa on kielletty.

Vain erittäin tärkeät kaupat ovat auki.

Ravintolat, pubit, urheilupaikat ja kulttuuripaikat on suljettu.

Maskipakko on laajalti voimassa.

Koronarajoitusten rikkomisesta voi saada 100–6 400 punnan (noin 7 200 euron) sakot.

Alankomaat

Koulut ja päiväkodit ovat auki.

Kahvilat, ravintolat ja baarit on suljettu. Vain noutopalvelu ravintoloista on sallittu.

Alkoholin myynti kaupoista ja hallussapito julkisilla paikoilla kielletty kello 20 jälkeen. Koskee myös hotellien ravintoloita.

Liikuntapaikat ovat auki. Konsertteihin, teatteriin ja museoon pitää varata liput etukäteen.

Ei ulkonaliikkumiskieltoa, mutta kehotetaan vahvasti välttämään.

Ulkona saa olla koolla 4 henkeä, kotiin saa kutsua 3 henkeä päivässä.

Koronarajoitusten rikkomisesta saa 95 euron sakon.

Saksa

Päiväkodit ja koulut ovat auki, ja ne pyritään pitämään auki. Aiheesta käydään kovasti keskustelua ja mietitään erilaisten turvatoimien riittävyyttä.

Kahvilat, ravintolat ja baarit ovat kiinni. Noutoruoka on sallittu.

Liikuntapaikat ja museot ovat kiinni.

Koolla saa olla enintään yhteensä 10 henkilöä 2 eri kotitaloudesta. Silloinkin turvaväleistä on pidettävä huolta. Lisäksi on suosituksia, että ei juhlia, ei tarpeetonta julkisen liikenteen käyttöä, ei oleilua julkisilla paikoilla.

Ulkona liikkumista ei ole rajoitettu, mutta esimerkiksi Berliinissä useilla katuosuuksilla maskipakko.

Koronarajoitusten rikkomisesta tulee sakkoa. Määrä vaihtelee 25–25 000 euroon. Sakon määrä voi vaihdella osavaltioittain.

Ranska

Koko maan kattava sulku ainakin marras–joulukuun vaihteeseen. Päiväkodit ja koulut yritetään pitää auki, töitä tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä.

Kodista saa poistua vain välttämättömiä ostoksia varten ja kerran päivässä liikkumaan – korkeintaan kilometrin päähän kotoa. Kotoa poistumiseen tarvitaan allekirjoitettu lupalappu. Sen voi hoitaa puhelimella. Säännön rikkomisesta voi saada 135 euron sakon.

Ravintolat, baarit, teatterit, urheilutilat ja messukeskukset on suljettu. Hotellit voivat olla auki välttämätöntä työmatkailua varten.

Häät tai hautajaiset voi saada järjestää erityisluvalla.

Laaja maskipakko, koskee myös alakouluikäisiä lapsia.

Espanja

Maassa on hätätila. Se antaa itsehallintoalueiden viranomaisille laajoja valtuuksia päättää alueellisista rajoituksista. Hätätila kestää 9. toukokuuta 2021 asti.

Maskipakko on voimassa kaikkialla.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto kello 23.00–06.00.

Lähes koko maassa on 6 hengen kokoontumisrajoitus. Itsehallintoalueet voivat vaikuttaa myös siihen.

Italia

Maa on jaettu tartuntamäärien perusteella kolmeen eri riskikategoriaan. Valtion lisäksi maakunnat voivat antaa lisärajoituksia. Niitä muutetaan hyvinkin nopeasti.

Päiväkodit ja koulut ovat pääosin auki.

Lievimmällä riskialueella ravintolat saavat olla auki kello 18 asti. Muilla alueilla ne ovat suljettu. Noutoruokaa saa hakea tietyillä aluilla, pahimmilla on mahdollista vain kotiinkuljetus.

Joukkokokoontumiset eivät ole sallittuja. Koko maassa on ulkonaliikkumiskielto kello 22.00–05.00. Maakuntien sisäistä ja välistä liikkumista on rajoitettu.

Koronarajoitusten rikkomisesta voi saada sakkoa.

Itävalta

Maa on toisessa niin sanotussa ”kovassa lockdownissa”.

Ulkonaliikkumiskielto. Kodista voi poistua kauppaan, työn takia ja välillä lenkille.

Kaikki oppilaitokset ovat etäopetuksessa.

Hoitolaitoksessa saa vierailla kerran viikossa. Se edellyttää negatiivista koronatestiä tai on käytettävä koko ajan maskia.

Majoitus- ja ravintola-ala samoin kuin kulttuuritoiminnot on suljettu.

Maskipakon rikkomisesta tulee sakkoa. Turvavälin huomiotta jättämisestä voi saada 50–100 euron sakon, yksityisten koronajuhlien järjestämisestä 500 euron sakon ja ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta 150 euron sakon.

Tsekki

Päiväkodit ja osa kouluista auki. Paljon kouluja toimii myös etäkouluna.

Kahvilat, ravintolat ja baarit saavat myydä ruokaa vain kotiin noudettavaksi.

Kaupoista vain välttämättömimmät ovat auki.

Ulkonaliikkumiskielto kello 21.00–05.00.

Kulttuuripalvelut ja sisäliikuntapaikat suljettu. Ulkoliikuntapaikat auki, mutta maksimissaan kahden hengen ryhmiä.

Kokoontumisrajoitus on kaksi henkilöä, poikkeuksena samassa taloudessa asuvat.

Sääntöjen rikkomisesta voi saada sakkorangaistuksen.