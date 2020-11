Reijo Ruokasen kolumni: Valta kuuluu poliitikoille, ei virkamiehille

Taivaan kiitos meillä ei ole annettu avointa valtakirjaa STM:lle tai THL:lle, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Joko lännessäkin paistaa järjen valo?

Ruotsi otti eilen käyttöön tiukat rajoitukset koronaepidemian taltuttamiseksi. Yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset kiellettiin ja ihmisiä kehotettiin rajoittamaan sosiaaliset kontaktinsa perheenjäseniinsä.

Vielä lokakuussa Ruotsi purki rajoituksia ja muun muassa luopui yli 70-vuotiaille annetusta suosituksesta pysyä pääosin kotona.

Ruotsin koronastrategiasta on käytännössä vastannut valtionepidemiologi Anders Tegnell, jota Suomessakin ovat innokkaasti siteeranneet he, joiden edun mukaista se on ollut.

Tegnell päätti keväällä, että Ruotsi ei ota käyttöön samanlaisia rajoituksia kuin naapurimaat. Tegnell ennusti kesällä, että Ruotsi selviää syksystä helpommalla kuin esimerkiksi Suomi. Tegnell oli sitä mieltä, ettei Ruotsiin tule epidemian toista aaltoa.

Tegnell myös ajoi läpi lokakuiset purkutoimet, vaikka osa ministereistä olikin toista mieltä.

Ruotsin tilanne on karmea. Koronatartuntoja on todettu yli 208 000. Tautiin liittyviä kuolemia on noin 6 400.

Tiistaihin mennessä Suomessa oli todettu tartuntoja 22 289 ja kuolemantapauksia 384.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell on noudattanut koronan suitsimisessa erilaista linjaa kuin Ruotsin naapurimaat.­

Järkyttävät tautiluvut eivät ole heilauttaneet Anders Tegnellin mainetta kansan silmissä. Hän nauttii paljon suurempaa suosiota kuin suosituimmatkaan poliitikot vuosikymmeniin. Mielipidemittauksissa hänet on arvioitu paljon paremmaksi johtajaksi kuin esimerkiksi pääministeri Stefan Löfven.

Ehkä juuri sen takia Tegnell sai touhuta rauhassa – kunnes ei enää saanut.

Ilmoittaessaan tiistaina uusista rajoituksista pääministeri Löfven otti samalla päätösvallan koronatoimista virkamieheltä hallitukselle.

Anders Tegnell on nyt siirretty syrjään koronan vastaisen strategian kehittämisestä.

Asiantuntijan, siis Tegnellin, tehtävä on hankkia tietoa ja auttaa poliittisia päättäjiä muodostamaan oikea tilannekuva. Siitä eteenpäin päätökset kuuluvat poliitikoille, jotka vastaavat siitä, että maassa on rauha ja ihmisillä hyvä tahto.

Suomi on selvinnyt koronasta paremmin kuin Ruotsi. Yksi merkittävä syy siihen on se, että meillä päätöksentekoprosessi on ollut tolkullisempi.

Ovat meilläkin asiantuntijat ja virkamiehet välillä esiintyneet päättäjinä asioissa, joista oikeasti vastuu kuuluu hallitukselle. Taivaan kiitos meillä ei ole annettu avointa valtakirjaa STM:lle tai THL:lle.

Jos olisi, meillä olisi keväällä pidetty kiinni laumaimmuniteetista. Tartuntoja ja kuolemantapauksia olisi kymmenkertainen määrä nykyiseen verrattuna.

Poliitikot saisivat kantaa vastuun ja asiantuntijat jäisivät virkoihinsa odottamaan seuraavaa kriisiä. Jessus.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

www.tekniikanmaailma.fi