Jos valmiuslaki tulee ajankohtaiseksi, pääministeri Sanna Marin (sd) ei IS:n haastattelussa sulje pois liikkumisrajoituksia. Joulua pääministeri kehottaa viettämään vain kaikkein läheisimpien kesken.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää Suomen koronatilannetta nyt kovin synkeänä. Vaikka pääkaupunkiseudun koronatilanne saataisiin uusilla rajoitustoimilla käännettyä, Marin näkee, että nyt ei ole isojen sukujoulujen aika.

– Suomalaisten on hyvä asennoitua jouluun niin, että terveys edellä pitää mennä. Vain läheisempiä ihmisiä on syytä tavata ja viettää joulua nyt hyvin pienessä piirissä. Emme ole tämän tilanteen osalta turvassa. Meidän kaikkien pitää arjessamme – myös joulunjuhlapyhinä – muistaa, että terveydellinen tilanne on vakava ja suhtautua siihen sillä tavalla.

Joulunakin on siis pidettävä etäisyyttä, huolehdittava hygieniasta ja suojeltava riskiryhmiin kuuluvia.

– Jos ikääntyneempiä sukulaisia tavataan, niin kaikki varotoimet on pidettävä mielessä. Tämä tauti voi pahimmillaan olla hyvinkin vaarallinen.

Koronatilanne on nostanut esiin mahdollisen tarpeen turvautua uudelleen valmiuslakiin. Siksi hallitus käy keskiviikkona neuvotteluissaan läpi valmiuslakiin turvautumiseen liittyviä oikeudellisia perusteita. Marin ei sulje pois mahdollisuutta, että valmiuslain tullessa ajankohtaiseksi Suomessa voitaisiin tehdä myös liikkumisrajoituksia.

– En poissulje minkäänlaisia keinoja etukäteen. Kaikkiin tilanteisiin on syytä varautua ja etukäteen käydä keskustelu hallituksen kanssa siitä, minkälaisissa tilanteissa tarvitsisimme vieläkin painavampia ja järeämpiä keinoja.

Marin kuitenkin toivoo, että pääkaupunkiseudun tänään ilmoittamat järeät rajoitustoimet auttavat painamaan koronatartunnat alemmas. Jos näin ei käy ja tilanne pahenee, valmiuslakiin turvautuminen voi olla väistämätöntä esimerkiksi terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Tilanne on vakava ja siihen pitää suhtautua hyvin vakavasti. Mikäli tilanne pahenee erittäin nopeasti ja näyttää esimerkiksi siltä, että terveydenhuoltomme kantokyky on uhattuna, on mahdollista, että joudumme turvautumaan valmiuslakiin ja poikkeusoloihin uudestaan.

Terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen lisäksi valmiuslaki voi tulla ajankohtaiseksi myös muissa tilanteissa, joissa tarvitaan sen suomia valtuuksia.

– Tämä ei tietenkään ole toivottavaa. Emme ole vielä sellaisessa tilanteessa onneksi, että valmiuslakia tarvitaan, mutta on selvää, että hallituksen pitää varautua kaikkeen.

Hallitus kuulee neuvotteluissa Marinin pyytämän oikeudellisen arvion valmiuslakiin liittyen. Valmiuslaista ei kuitenaan ole tarkoitus tehdä neuvotteluissa päätöksiä.

Asialistalla on myös epidemiatilanne. Hallitus kuulee HUSin edustajaa pääkaupunkiseudun sairaanhoidon tilanteesta. Marinin mukaan huomio kohdistuu siihen, millä tavalla alueella varaudutaan potilasmäärien kääntymiseen kasvuun.

Marin alleviivaa, ettei Euroopan tilanne anna minkäänlaista mahdollisuutta olla koronatilanteen edessä huoleton.

– Näemme Euroopasta, että tautitilanne on heikentynyt erittäin nopeasti. Uhannut ja vaarantanut terveydenhuollon kantokykyä eri puolilla Eurooppaa. Sen vuoksi myös meidän pitää suhtautua tähän tilanteeseen riittävällä vakavuudella ja valmistautua kaikenlaisiin tilanteisiin.

Hallitus on saanut valmiuslakiin liittyen presidentti Sauli Niinistöltä jo etukäteen tuen poikkeusoloihin siirtymiselle, jos siihen on tarvetta.

– Kävimme viikonloppuna keskustelua myös tämän aihepiirin osalta. On hyvä, että tasavallan presidentti on omalta osaltaan todennut hyvin vahvan selkänojan siihen, että mikäli valmiuslainpykäliä tarvittaisiin käyttöön, hän on omalta osaltaan valmis toteamaan poikkeusolot ja katsoo, että määritelmä näille täyttyy. Edellytyksenä on se, että tulee sellainen tilanne, että valmiuslainsäädäntöä tarvittaisiin. Emme sitä toivo, mutta se ei ole mahdotonta. Elämme niin poikkeuksellisia aikoja.

Pyysittekö te häneltä tätä selkänojaa vai antoiko presidentti sen oma-aloitteisesti?

– Meillä on hyvä yhteisymmärrys tämän tilanteen vakavuudesta ja tiivis vuoropuhelu ollut koko pandemian ajan.

Marin painottaa valtiojohdon jakavan yhdessä huolen koronatilanteen pahenemisesta.

Pääministeri on hyvin tyytyväinen, että Helsinki löi tänään tiskiin hallituksestakin toivottuja järeimpiä rajoituksia. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, olisiko Helsingin pitänyt asettaa jo taudin kiihtymisvaiheessa rajumpia toimia, jotta leviämisvaiheeseen ei olisi edes päädytty.

– Helsinki ottaa nyt käyttöön vastaavia toimia, joihin Vaasassa turvauduttiin, kun alueella siirryttiin leviämisvaiheeseen ja esimerkiksi siellä tilanne saatiin hyvin hallintaan.

Pääkaupunkiseudun toimet ovat Marinista nyt sellaisia, joita hallitus on suositellut epidemian eri vaiheisiin.

– Ne otetaan nyt täysimääräisesti käyttöön ja olen siitä erittäin hyvilläni.

Helsinki siirtyi kouluissa toisella asteella etäopiskeluun. Marin arvioi siirtymän sujuvan kohtuullisen hyvin. Tähän antaa takanojaa kevään kokemukset.

– Toisen asteen opiskelijat ovat jo sen ikäisiä, että opiskelu varmasti sujuu. Meillä on ammattitaitoiset opettajat ja ohjaajat, jotka auttavat opiskelijoita tässä tilanteessa.

Pääministeristä on myös hyvä, että Helsinki toistaiseksi pidättäytyi perusasteen siirtymisestä laajasti etäopetukseen.

– Perusasteen opiskelijat ja erityisesti ala-asteikäiset ovat sen verran nuoria, että heille etäopiskelu on tuottanut haasteita ja tiedämme, että monet lapset ja nuoret eivät ole pysyneet oppimisen polulla mukana, kun ollaan opiskeltu etänä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) myönsi päivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että pääkaupunkiseudun ja hallituksen välinen yhteistyö ei ole sujunut saumattomasti koronakriisin aikana.

Marin katsoo Helsingin kanssa käydyn keskustelun olleen tiiviimpää kuin julkisuudesta voisi olettaa. IS kysyi Marinilta, miksi hänen hallituksensa ministereiden ja Vapaavuoren on ollut vaikea saada yhteistyötä sujumaan.

– Itse en halua arvostella Helsingin tai pääkaupunkiseudun toimintaa. Pidän hyvänä, että nyt toimiin on ryhdytty. On otettu mallia niiltä alueilta, joilla tilanne on saatu hallintaan riittävän ennakoivilla toimilla.

Marin sanoo käyneensä Helsingin pormestariston kanssa keskustelua aiemmin Kesärannassa sekä koronasta että laajemmin pääkaupunkiseudun ja valtion välisestä yhteistyöstä. Marinin mukaan myös STM on viikoittain käynyt alueiden kanssa läpi koronatilannetta ja alueiden toimia.

– Vuoropuhelu on ollut tiivistä, mutta varmasti aina on myös parantamisen varaa. Itse olen kuitenkin kokenut, että hallituksella on ollut varsin mutkaton yhteys myös Helsingin kaupungin päättäjien ja virkamiesten kanssa. Itsekin olen tilanteessa keskustellut niin pormestarin kuin apulaispormestarin kanssa.

Marin valmistaa suomalaisia siihen, että koronakärsimys tulee jatkumaan vielä pitkään. Ennen kuin riittävää rokotesuojaa on saatu, Suomessa voidaan nähdä vielä myös koronan kolmas aalto.

– Optimistisemmat arviot ovat sen kaltaisia, että ensi kesään mennessä voisimme jo saada kattavampaa rokotesuojaa. On mahdollista, että tässä menee vielä kauemmin, kenties ensi syksyyn tai siitäkin kauemmin. Tämä tilanne ei vielä valitettavasti hetkeen poistu.