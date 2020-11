Rajoituksista päätetään keskiviikkona.

Etelä-Suomen Sanomat kertoo, että viranomaiset ovat kieltämässä yleisötilaisuudet kahdeksi viikoksi Päijät-Hämeessä. Lehden mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aikoo esittää rajoituksia keskiviikkona.

Lehti kertoo, että kielto tulisi voimaan ensi maanantaina. Se koskisi niin Pelicansin pääsarjaotteluita kuin koulujen ylioppilasjuhlia ja joulukonserttejakin.

Koronavirustartunnat ovat kovassa nousussa Päijät-Hämeessä. ESS kertoo, että Lahti on siirtymässä leviämisvaiheeseen ja muu alue kiihtymisvaiheeseen.

– Meillä testatuista viisi prosenttia on koronapositiivisia ja se on todella korkea luku. Virusta on siis alueella ihan kenessä meissä tahansa. Siksi nyt on tärkeää rajoittaa sosiaaliset kontaktit todella vähäisiksi, hyvinvointiyhtymän pandemiajohtaja Tuomo Nieminen kertoo ESS:lle.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 4 182 tartuntaa, mikä on 1 238 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tähän mennessä tiedossa kaikkiaan 384.