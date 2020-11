Oikeusministeri Henriksson valmiuslain soveltamisesta: ”Jäitä hattuun”

Henrikssonin mukaan valmiuslaki ja poikkeusolot tulevat kysymykseen vasta silloin, jos on käytetty kaikki muut keinot

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan nyt on pidettävä jäitä hatussa, mitä tulee valmiuslain soveltamiseen. Hän painottaa, että vaikka hallitus keskustelisi hallituksen käytettävissä olevista välineistä, se ei tarkoita, että hallitus olisi menossa valmiuslain tielle. Hän muistuttaa, että valmiuslakia voi soveltaa vasta sitten, kun se on välttämätöntä.

– Valmiuslaki ja poikkeusolot tulevat kysymykseen vasta silloin, jos on käytetty kaikki muut keinot ja tilanne on niin paha, että se olisi aivan välttämätöntä. Tässä tilanteessa me emme tällä hetkellä ole, Henriksson sanoo STT:lle.

Pääkaupunkiseudulle ilmoitettiin tänään entistä järeämmistä koronatoimenpiteistä. Uudet pääkaupunkiseudun rajoitukset ovat alueiden tekemiä, eivät hallituksen. Ravintoloiden toimintaa rajoitetaan kuitenkin hallituksen asetuksella. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi, että valmisteilla on muun muassa kaikkien kaupungin palvelutilojen sulkeminen. Käytännössä kiinni ovat menossa muun muassa kirjastot ja kaikki liikuntatilat, kuten uimahallit, kuntosalit, jäähallit ja palloiluhallien tilat. Samoin työväenopistot, kulttuuritalot ja nuorisotilat sulkevat ovensa. Myös koulujen tilojen iltakäyttö keskeytetään.

Lisäksi toisen asteen oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen.

Maanantaista lähtien Uudenmaan alueella on ollut Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kielletty yli 20 hengen yleisötilaisuudet.

Yle kertoi eilen, että hallitus selvittää, voisiko Suomi siirtyä poikkeusoloihin, vaikka valmiuslakia ei vielä otettaisi käyttöön. Henriksson sanoo, että hän ei ole ollut tällaisissa keskusteluissa eikä ole niistä kuullut.

”Kun alueilla on ryhdytty ripeisiin toimiin, tuloksia on saatu”

Henrikssonin mielestä on hyvä, että alueellisiin lisätoimenpiteisiin on pääkaupunkiseudulla ryhdytty.

– Tämä päivä on tuonut siinä mielessä hyviä uutisia, että juuri tätä työkalupakkia pitääkin käyttää, Henriksson sanoo.

Hän lisää, että pääkaupunkiseudulla käyttöön otettujen toimenpiteiden pitää antaa jonkin aikaa vaikuttaa, että tiedetään, mitä vaikuttavuutta niillä on.

– Meillä on käytännön kokemusta siitä, että kun alueilla on ryhdytty ripeästi toimenpiteisiin, tuloksia on saatu. Näitä kokemuksia on ympäri Suomen esimerkiksi Jyväskylästä ja Vaasasta.

Oikeusministerin mukaan nyt on myös luotettava siihen, että ihmiset lähtevät noudattamaan sitä, mitä on alueellisesti päätetty.

– Käytetään maskia, pidetään etäisyyttä, ei kokoonnuta suuriin porukoihin eikä lauleta karaokea baarissa, vaan vietetään aikaa mieluiten pienessä piirissä kotioloissa ja käydään ulkona liikkumassa.

Hän lisää, että jokainen on nyt vastuussa siitä, että virus saadaan aisoihin ja siihen on nyt kaikkien panostettava.