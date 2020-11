Helsinki lähettää lisähoitajia koronakurimukseen joutuneeseen Lauttasaaren senioritaloon

Helsingin Lauttasaaren senioritalo ei ole hoivakoti. Siellä ei ole ympärivuorokautista palvelua.

Helsingin Lauttasaaren senioritalossa on todettu koronavirustartunta 28 asukkaalla ja seitsemällä heitä hoitaneella työntekijällä.­

Helsingin Lauttasaaren senioritalossa on todettu koronavirustartunta 28 asukkaalla. Asiasta kertoivat senioritalo ja Helsingin kaupunki.

Myös seitsemällä talon asukkaita hoitaneella henkilöllä on todettu tartunta.

Lauttasaaren senioritalossa asuu 107 ikääntynyttä asukasta, joiden keski-ikä on 87 vuotta. Varotoimenpiteenä senioritalon kaikki asukkaat ovat karanteeninomaisissa oloissa.

Helsingin Lauttasaaren senioritalossa on voimassa vierailukielto.­

Heti koronavirusepidemian alettua keväällä todettiin, että ikäihmisiä ei saa turhaan altistaa koronavirukselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL painotti, että uuden koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat suurempia kuin muille.

Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.

IS kysyi Helsingin kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), miltä Lauttasaaren senioritalon tilanne vaikuttaa.

– Tilanne on huolestuttava. Saimme heti tiedon tartunnoista. Helsingin kaupunki auttaa Lauttasaaren senioritaloa. Olemme lähettäneet kaupungin seniorikeskuksista hoitajia avuksi. Myös yökotihoito- ja kotisairaalapalvelut on järjestetty talon asukkaille. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari, kertoo Ilta-Sanomille.

Tällä varmistetaan hänen mukaansa se, että ne, joilla ei ole vakavia oireita, saavat tarvitsemansa hoidon omaan kotiinsa.

Siltari kertoo, että Helsingin Lauttasaaren senioritalo ei ole hoivakoti. Siellä ei ole ympärivuorokautista palvelua.

– Se on kevyen palvelun talo. Siellä asuu ihmisiä aivan kuin tavallisessa kerrostalossa. Palvelun tarve on pienempi kuin hoivakodissa. Suuri osa heistä ei tarvitse henkilökohtaisia hoivapalveluja, ja he jotka tarvitsevat, voivat ostaa edellä mainittuja palveluja senioritalosta tai kunnan kotihoidosta, hän sanoo.

– Helsingin kaupungilla sijaintikuntana on valvontavastuu myös palvelutaloista, joissa ei ole ympärivuorokautista palvelua, hän korostaa.

STM: Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta

– Tilanne vaikuttaa tietysti huolestuttavalta. Senioritalo ei ole lainsäädännöllinen termi eikä siten sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua asumispalvelua. Ne ovat yleensä sellaisia, joihin ihmiset hakeutuvat asumaan omatoimisesti ja niissä on mahdollista tilata palveluja joltakin yksityiseltä palveluntuottajalta tai saada kunnalta kotihoitoa, kuten mihin tahansa asuntoon, STM:n neuvotteleva virkamies Satu Karppanen kertoo.

Onko STM:llä mahdollisuutta puuttua esimerkiksi yksittäisen senioritalon toimintaan, jos siellä ilmenee noin valtavia ryppäitä?

– Ne eivät ole luvanvaraisia eikä niihin kohdistu sellaista laillisuusvalvontaa kuin lakisääteisiin asumispalveluihin. Tämän verran on mahdollista todeta asiaa tarkemmin tuntematta.

Miten näitä senioritaloja valvotaan?

– Tartuntatautilain mukainen kansallisesta ohjauksesta vastaava viranomainen on THL, joka on antanut toimintaohjeita tartuntojen torjunnasta sekä kotihoitoon että asumispalveluihin. STM:llä ei ole tässä toimivaltaa. Kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä on omat tartuntatautiasiantuntijansa, jotka ohjeistavat paikallista toimintaa. Tässä pitäisi toimia nyt tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan, Karppanen kertoo.