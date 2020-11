Tartuntojen määrä noussut merkittävästi viikon aikana Uudellamaalla – erityisesti yli 40-vuotiaiden osuus on korostunut

Husin sairaaloissa koronaviruspotilaiden määrä on noussut vuorokaudessa 15 prosentilla, kertoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtaja Juha Tuominen pitivät tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin Uudenmaan alueen muuttuneesta tautitilanteesta ja tulevista tiukkenevista rajoitustoimista. Uusista rajoituksista on tarkoitus tehdä päätöksiä tällä viikolla ja tiedottaa torstaina tai perjantaina.

Uudet rajoitukset kieltäisivät muun muassa kaikki yleisötilaisuudet ja sulkisivat kaikki kaupungin hallinnoimat julkiset tilat kuten kirjastot ja harrastuspaikat. Lisäksi toisen asteen oppilaat siirtyvät kokonaan etäopetukseen.

Vapaavuoren mukaan vastaavia toimia suositellaan vahvasti myös yksityisille toimijoille, vaikka nykyisen lainsäädännön puitteissa kaupungilla ei olekaan valtuuksia määrätä heitä sulkemaan oviaan.

Peruskoulut ja varhaiskasvatus jatkavat lähiopetuksessa. Vapaavuoren mukaan näiden toimintojen sulkeminen on toimenpidelistalla aivan viimeisimpänä. Rajoitukset vaikuttavat Vapaavuoren mukaan myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan, mutta tätä näkökulmaa tarkennetaan myöhemmin rajoituksista tiedotettaessa.

Paljon puhuttaneisiin ravintoloiden rajoituksiin Vapaavuori ei ottanut tilaisuudessa kantaa vaan totesi, etteivät nämä asiat ole kuntien tai kaupunkien päätösvallan alaisuudessa.

Tuominen totesi tilanteen muuttuneen oleellisesti viime viikosta, kun asiasta edellisen kerran tiedotettiin. Nyt kaikki leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät pääkaupunkiseudulla, kun viime viikolla niistä täyttyi vasta suurin osa.

– Viimeisen viikon aikana on tapahtunut melkoinen hyppy tartuntojen määrissä. Se kertoo, että meillä on nyt muutosvaihe edessä, Tuominen toteaa.

Viime viikon aikana Husin alueella on todettu 1 533 uutta tartuntaa. Nousua edeltävään viikkoon on noin 500 tartunnan verran.

Tuomisen ei olla kaukana siitä, että tilanne olisi yhtä paha kuin keväällä. Kevään luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia nykyhetkeen, koska testejä tehtiin noin viisi kertaa vähemmän.

Nousussa on ollut myös positiivisten testitulosten osuus kaikista testeistä. Luku on noussut viikossa 3,01 prosentista 4,01 prosenttiin. Tuomisen mukaan tilanne pistää silmään ja näyttää huolestuttavalta.

Viime viikolla kerrottiin, että tartuntojen määrä on ollut nousussa erityisesti nuorissa ikäluokissa. Nyt myös vanhempien, yli 40-vuotiaiden ikäluokkien osuus kaikista todetuista tartunnoista on Tuomisen mukaan kasvanut merkittävästi.

– On tapahtunut erittäin suuri osuuden muutos. Tästä ryhmästä vanhemmat ovat niitä, jotka ovat erityisesti alttiita sille vakavalle tautimuodolle, joka tarvitsee sairaalahoitoa ja äärimmillään jopa tehohoitoa.

Sairaalapotilaiden määrä Husin sairaaloissa on kasvanut viimeisen vuorokauden aikana 15 prosentilla. Tällä hetkellä sairaalassa on Tuomisen mukaan yhteensä 42 potilasta, joista viisi on tehohoidossa.

– Samalla alueen kuntien potilasmäärät ovat viimeisen vuorokauden aikana nousseet 10 prosenttia. Muutos alkoi itse asiassa viime viikon lopulta. Sen jälkeen kun rajoitustoimia on lisätty, nähdään, että nousua on vielä tapahtumassa, Tuominen sanoo.

Tuominen vetoaa kaikkiin kansalaisiin, jotta nämä käyttäisivät maskia, pitäisivät etäisyyttä ja pesisivät käsiään.

– Vain sillä etäisyyden lisäämisellä ja kontaktien vähentämisellä me saamme tämän tilanteen hallintaan, Tuominen toteaa.