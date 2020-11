Alkoholi tai päihteet eivät liittyneet onnettomuuteen.

Lapsen ja raitiovaunun välinen onnettomuus tapahtui Helsingin Vallilassa, Mäkelänkadulla 15. marraskuuta.

Onnettomuudessa menehtynyt oli vuonna 2008 syntynyt poika, eli hän täyttää tai on täyttänyt tänä vuonna 12 vuotta.

Poliisi on jatkanut asian tutkintaa aktiivisesti, ja se on saanut onnettomuuteen liittyen silminnäkijähavaintoja. Poliisin mukaan päihteet tai alkoholi eivät liity onnettomuuteen. Asiaa tutkitaan ainakin liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeestä uutisoi aiemmin Iltalehti.

Lehden mukaan lapsi oli törmäyshetkellä suojatiellä. Onnettomuuspaikalla on liikennevalot.

Tutkinnanjohtaja, komisario Jari Friman ei ota toistaiseksi siihen kantaa, paloivatko jalankulkijalle vihreät tai punaiset valot. Poliisi selvittää yhä syyllisyyskysymystä, eli sitä, kuka onnettomuudesta oli vastuussa.

Poliisi odottaa teknisen tutkinnan valmistumista, minkä jälkeen asiaan saadaan varmuutta.

– Kaikki polut tutkitaan.

– Kun on kuolemaan johtanut onnettomuus, on selvää, että me tutkitaan, onko jalankulkija syyllistynyt ja menetellyt oikein sekä sitä, onko raitiovaununkuljettaja menetellyt oikein. Senkin takia rikosnimike voi muuttua suuntaan tai toiseen ja tarkentua, kuka on epäilty, Friman sanoo.

Tästä syystä hän ei ota kantaa siihen, onko tutkittavana nimikkeenä kuolemantuottamus. Jos olisi, se paljastaisi, että kuljettajaa epäillään rikoksesta. Jalankulkijaa ei voida kuolemantuottamuksesta epäillä, koska hän itse menehtyi onnettomuudessa, eikä kuskille käynyt kuinkaan.

Friman toivoo, että esitutkinta saataisiin tämän vuoden puolella valmiiksi.