Maskiton verenluovutus herätti kummastusta Savonlinnassa – näin Veripalvelu toimii pandemia-aikana

Koronaepidemian laajenemisvaiheen vuoksi Uudellamaalla maanantaina voimaan astuneet tiukennetut rajoitustoimet eivät vaaranna sairaaloiden verihuoltoa.

Savonlinnan paikallinen laajennettu maskisuositus ei ollut viime viikolla Veripalvelun henkilökunnan tiedossa ja siksi he toimivat verenluovutustilaisuudessa Veripalvelun omien ohjeiden mukaan ilman kasvomaskeja. Veripalvelu lupaa nyt ottaa paikalliset suositukset paremmin huomioon.­

Punaisen Ristin Veripalvelun viestintäjohtaja Willy Toiviainen vahvistaa, että verenluovutustilaisuudet voidaan järjestää keväästä saakka voimassa olleiden ohjeiden mukaan edelleenkin turvallisesti.

– Uskotaan, että pärjätään. Suomalaiset ovat hyvin sitoutuneet auttamaan, ja kun verenluovutus pystytään järjestämään turvallisesti, niin kyllä tästä selvitään.

Toiviainen muistuttaa, että verta tarvitaan pandemiankin aikana koko ajan. Toiminta ei voi pysähtyä, sillä verivalmisteet eivät säily kovin kauan.

Veripalvelussa uskotaan vahvasti, että sairaaloiden verihuolto pystyään turvaamaan siinäkin tapauksessa, jos pandemia pahenee ja laajenee entisestään.

– Keväällä meillä oli hetki vaikea tilanne, kun pandemia iski päälle, ja ihmiset kantoivat suurta huolta ja pelkoa, eivätkä liikkuneet. Mutta senkin yli päästiin.

Tuolloin veren tarve jonkin verran väheni, kun sairaalat varautuivat pandemian hoitoon. Kesällä tilanne tasoittui, mutta veren tarve on pystytty koko ajan turvaamaan.

– Joka päivä sairaaloissamme hoidetaan syöpäpotilaita ja tapahtuu onnettomuuksia. Joka arkipäivä koko maassa tarvitaan verta noin 800 luovuttajalta. Heidän turvallisuutensa on meille ensiarvoisen tärkeää.

Veripalvelun valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti henkilökunta käyttää kasvomaskeja kiihtymis- ja leviämisvaiheen paikkakunnilla.

Laajalla alueella liikkuva Helsingin yksikkö on lokakuun alusta alkaen käyttänyt suu- nenäsuojuksia mennessään korkeamman riskitason alueelta perustason alueelle.

Verenluovutukseen tulevien on paljastettava kasvonsa mahdollisen maskin takaa tunnistamisvaiheessa. Itse verenluovutustapahtuman aikana luovuttaja ei voi pitää maskia, sillä henkilökunnan on voitava tarkkailla hänen vointiaan luovutuksen ajan.

Koronan turvatoimia on myös se, että verenluovutukseen tullaan ajanvarauksella. Tunnistautumisen jälkeen luovuttaja ohjataan joko käsien pesulle tai käsidesipisteelle. Myös turvallisista välimatkoista huolehditaan.

– Ajanvarauksella pystymme hallitsemaan verenluovutustilaisuudet niin, ettei niihin tule kerrallaan liikaa väkeä, Toiviainen sanoo.

Veripalvelun henkilökunnan maskien käyttämättömyys on joillain perustason paikkakunnilla herättänyt kummeksuntaa.

Esimerkiksi viime viikolla Savonlinnassa Etelä-Savossa järjestetyssä verenluovutuksessa henkilökunta ei käyttänyt kasvomaskeja, vaikka alueella on käytössä paikallisten terveysviranomaisten asettama laajennettu maskisuositus.

Paikallisesta maskisuosituksesta Veripalvelun henkilökunnalla ei ollut tietoa. He toimivat Veripalvelun valtakunnallisten ohjeiden mukaan.

Itä-Savon sairaanhoitopiin Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen kummeksuu Veripalvelun maskilinjausta. Jos verenluovutus olisi ollut Sosterin järjestämää omaa toimintaa, henkilökunta olisi käyttänyt kasvomaskeja.

– Meillä on esimerkiksi laboratorion näytteenotossa käytetty kasvomaskeja lokakuun alusta lähtien. Laajennetulla maskisuosituksella olemme halunneet maksimoida niin hoitohenkilökunnan kuin alueen asukkaiden turvallisuuden, Luukkonen totesi Ilta-Sanomille.

Veripalvelun lääkäri Susanne Ekblom-Kullberg kertoo, että Veripalvelussa seurataan jatkuvasti THL:n valtakunnallisia koronaohjeistuksia ja niiden mukaan toimitaan.

– Täytyy myöntää, että emme ole ehkä huomanneet katsoa tarkemmin kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sivuilta paikallisia ohjeistuksia.

– Meidän tulee olla tarkempia siinä, että kun liikkuva yksikkö lähtee liikkeelle, myös mahdolliset paikalliset ohjeistukset tarkistetaan. Ja jos henkilökunta tulee kiihtymisvaiheen alueelta, niin sitten käytetään maskeja.

Ekblom-Kullberg muistuttaa kuitenkin, että koronan ensimmäisen vaiheen aikana keväällä ei verenluovutuksen henkilökunnalla ollut maskeja, kun niiden käyttämisestä ei ollut ohjeistusta.

– Onni oli, ettei silloinkaan ollut henkilökunnan tai luovuttajien keskuudessa tartuntoja lainkaan. Ne on pystytty pitämään kurissa muilla, hyvin tarkoilla hygieniatoimilla. Intresseissämme on huolehtia siitä, että veren luovuttaminen on aina turvallista