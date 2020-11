Tältä näyttää rajoitusten valtaamassa Helsingissä – yläkoululaisilla kasvomaskit, tyhjyyttä ammottava leffateatteri, raivattu kirjasto...

Koronavirusepidemia on pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheessa. Maanantaina alkoi raskaiden rajoitusten aika. IS seurasi, miten viikko käynnistyi Helsingissä yläkoulussa, leffateatterissa, uimahallissa ja kirjastossa.

Pääkaupunkiseudulla eletään tällä hetkellä koronaepidemian leviämisvaihetta. Uudet rajoitustoimet iskevät muun muassa yläkoulujen arkeen, sosiaaliseen elämään, tapahtumiin ja harrastuksiin.

IS seurasi viikon alkamista Helsingissä sellaisissa paikoissa, joissa uudet rajoitukset ovat ainakin tulevien kolmen viikon ajan merkittävä osa arkea.

Yllä olevasta videosta näet, miten uusien rajoitustoimien varjostama viikko alkoi Helsingissä.

Yläkoulut saivat pääkaupunkiseudun koronanyrkiltä kasvomaskien käyttösuosituksen. Kaupungit tarjoavat oppilaille maskit, ja ne ovat käytössä koko koulupäivän ajan.

Arabian peruskoulun 9C-luokan oppilaat Niklas Jussila, 14, ja Jussi Starck, 15, ottavat tilanteen rauhallisesti.

– Aamulla oli ehkä jopa sellainen yhteenkuuluvuuden tunne, kun kaikilla oli maskit. Ei tästä kuitenkaan sen enempää ole kavereiden juteltu, Jussila pohtii.

Starck muistuttaa, että keväällä tilanne oli vielä hankalampi. Silloin koulua käytiin etäyhteyden välityksellä.

– On tämä paljon parempi kuin etäkoulu. Keväällä etäkoulussa oli vaikea oppia. Maski ei häiritse nyt, mutta kahdeksan tunnin päivinä se voi olla tietysti raskas, Starck kertoo.

Niklas Jussila tunsi yhteenkuuluvuutta, kun kaikki Arabian peruskoulun yläkoululaiset aloittivat kouluviikon maskit kasvoilla.­

Ysiluokkalainen Jussi Starck on huolissaan siitä, miten harrastusten käy, kun koronavirus leviää. Myös ikäihmisten turvallisuus huolettaa.­

Biologian ja maantiedon opettaja Tuomas Paarlahti arvioi, että oppilaat ovat ottaneet maskisuosituksen vastaan hyvin. Esimerkiksi 9C-luokan oppilaista suurimmalla osalla oli aamulla oma maski mukana.

– Tunnin alussa jaetaan sitten aina uudet maskit. Niitä on kaksi eri kokoa. Oppilaat osaavat jo ottaa oikean kokoisen. Menemme näillä ohjeilla, kunnes tulee taas muutoksia.

Biologian ja maantiedon opettaja Tuomas Paarlahti kertoo, että yläkoululaiset ovat seuranneet koronaviruksen leviämistä tiiviisti oppitunneilla keväästä lähtien. Asia ei ole uusi.­

Paarlahden mukaan oppilaat ovat ymmärtäneet rajoitukset hyvin, sillä epidemian ja pandemian etenemistä on seurattu oppitunneilla tiiviisti keväästä lähtien. Koronavirus ja rajoitusten syyt ovat oppilaille tuttuja.

Julkisissa tiloissa kävijämääriä rajoitetaan ainakin tulevien kolmen viikon ajan. Kirjastoissa rajoitukset tarkoittavat sitä, että opintosalien paikkoja vähennetään.

Arabianrannan kirjastossa osa tuoleista on pinottu rappusten alle odottamaan parempia aikoja. Oven ulko- ja sisäpuolella kävijää tervehtivät kaupungin ohjekyltit. Pöydälle on asetettu käsidesipullo.

Kirjastossa on päiväsaikaan rauhallista. Muutama yksittäinen kävijä istuu luku- ja opintopisteillä. Tilaa on enemmän kuin tarpeeksi.

Yksinäisen lukijan paikka Arabianrannan kirjastossa.­

Arabianrannan kirjaston portaiden alle on kasattu käytöstä poistettuja tuoleja.­

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Aino Hyppölä, 25, kertoo arvioineensa kävijämäärän, ennen kuin asettui paikalleen.

– Kotona opiskeleminen tuntuu tylsältä ja siellä on vaikea keskittyä. Ajattelin, että maisemanvaihdos voisi auttaa. Täällä on turvallinen olo, eikä paikalla ole juurikaan muita. Jos ihmisiä olisi paljon, olisin lähtenyt muualle.

Opiskelija Aino Hyppölä tarkisti Arabianrannan kirjaston ovella, että turvavälit on mahdollista pitää. Futuristinen pallotuoli tarjosi suojaisan paikan opiskelulle.­

Uimahalleihin on tullut myös uusia rajoituksia. Kävijämäärä on puolitettu, ja pukuhuoneissa vain joka toinen kaappi on käytössä.

Elmo Kiuru, 23, käy uimassa noin viidesti viikossa. Hän arvioi, että Mäkelänrinteen uimahallissa tilaa on ollut viime aikoina yhä enemmän.

– Tänään oli paljon tilaa. Tuntuu siltä, että porukka on vähentynyt aika paljon. Vielä pari viikkoa sitten suihkutiloissa oli ihan tungosta.

Elmo Kiuru on ahkera uimari. Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että Mäkelänrinteen uimahallin kävijämäärä on laskenut koronaviruksen leviämisen myötä selvästi.­

Mäkelänrinteen uimahallin pukuhuoneiden kaapeista vain joka toinen on käytössä.­

Elokuvateattereissa on niin ikään tulevina viikkoina väljää. Finnkino Tennispalatsin salissa 2 alkavaan päivänäytökseen on saapunut vain kolme katsojaa.

Salissa on tavallisesti tilaa 348 katsojalle. Ovella on tarkat ohjeet istumajärjestyksestä.

Tällaiset ohjeet leffaan saapuvia odottavat salin ovella Finnkino Tennispalatsissa.­

Iltapäivänäytöksessä Tennispalatsin sali 2 jäi lähes kokonaan tyhjäksi.­

Tennispalatsin ulko-ovella tapaamme Marjatta Vallen, joka on lähtenyt leffaan tyttärensä Johanna Vallen kanssa. Äiti ja tytär ovat menossa yhdessä katsomaan Tove-elokuvaa.

– Tarkistin, että tilaa on paljon, joten uskalsimme lähteä. Meiltä on jäänyt sarjalippuja käyttämättä. Maskit ovat tietenkin kasvoilla, Marjatta Valle kertoo.

Johanna Vallen mukaan elokuvateatteri tuntuu turvalliselta paikalta.

– Teen asiakaspalvelutyötä. En ole niinkään huolissani elokuvateatterista. Työt mietityttävät enemmän.