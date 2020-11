Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso maanantain tuoreimmat tiedot

Koronavirus on levinnyt hoiva- ja palvelukoteihin Helsingissä, Espoossa, Sodankylässä ja Oulaisessa.

Suomen koronavirustilanne on nopeasti synkistynyt. Maanantaina raportoitiin yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja 297 uutta tartuntaa. Sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut.

Tartuntoja ja kuolemantapauksia hoiva- ja palvelukodeissa

Lyhyen ajan sisällä on ilmennyt useita koronaviruksen tartuntaketjuja hoiva- ja palvelutaloissa eri puolilla Suomea.

Helsingissä Lauttasaaren senioritalossa on todettu tartunta 28 asukkaalla. Myös seitsemällä talon asukkaita hoitaneella henkilöllä on todettu tartunta. Osa tartunnan saaneista on jouduttu siirtämään sairaalahoitoon. Suurin osa tartunnan saaneista on kuitenkin hoidossa kotonaan senioritalossa.

Espoossa yksityisessä hoivakodissa on todettu koronavirustartunta seitsemällä vanhuksella, tiedotti Espoon kaupunki maanantaina. Tartunnan saaneet asukkaat on kaupungin mukaan eristetty muista.

Sodankylän paikallisessa ikäihmisten hoivayksikössä todettiin viime viikon viisi koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Tartunnan on saanut 11 yksikön asukasta ja 10 henkilökunnan jäsentä.

Oululaisessa palvelukodissa puolestaan ilmeni sunnuntaina toinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus viikon sisällä. Kolmella palvelukodin asukkaalla ja kolmella työntekijällä on todettu koronatartunta.

HUS siirtyi täysvalmiuteen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on nostanut valmiustasonsa korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen koronavirusepidemian vuoksi.

Husin sairaaloissa valmistaudutaan koronaviruspotilaiden määrän kasvuun varaamalla lisää vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja koronaviruspotilaille. Ei-kiireellistä toimintaa jouduttaneen jo lähiaikoina vähentämään, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Valtionjohto väläytellyt valmiuslain käyttöönottoa

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina Ylelle, että hallitus voi ottaa käyttöön valmiuslain, mikäli koronatilanne edelleen pahenee. Marin arvioi, että Uudellamaalla rajoituksia joudutaan pian kiristämään.

Tällä hetkellä poikkeusolot eivät ole voimassa, joten esimerkiksi Uudenmaan eristämisestä ei voida kevään tapaan päättää.

Myös presidentti Sauli Niinistö on valmis poikkeusolojen julistamiseen, jos hallitus ilmoittaa selkeästä tarpeesta siihen. Asiasta uutisoivat sekä Lännen media että Helsingin Sanomat.

– Tilanne on niin, että me elämme selvästi poikkeusoloissa. Nämä ovat vielä poikkeuksellisemmat ajat kuin keväällä, jolloin poikkeusolot julistettiin, Niinistö sanoo HS:lle.

Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä kasvanut

Hus-alueen sairaaloissa oli maanantaina koronaviruksen vuoksi hoidossa 36 potilasta vuodeosastoilla ja viisi potilasta teho-osastoilla.

Koko maassa sairaalahoidossa oli koronaviruksen vuoksi maanantaina 120 ihmistä, joista tehohoidossa 15, raportoi THL. Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä kasvoi perjantain lukemista.

Uudenmaan yökahvilatoimintaan puututaan

Yökahvilatoimintaan Uudellamaalla puututaan asetuksella, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedottaa. Ravintolat voisivat avata jatkossa ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan viideltä aamulla.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan torstaina kello 00. Ravitsemisliikkeiden rajoituksista säädetään asetuksella ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa huomenna tiistaina 24. marraskuuta.

Maakunnissa suositellaan välttämään Uudellemaalle matkustamista

Maakunnissa suositellaan välttämään turhaa matkustamista pääkaupunkiseudulle koronariskin vuoksi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla pääkaupunkiseudun toimia koronaviruksen hillitsemiseksi pidetään löysinä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki suositteli jo elokuussa, että tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle tulisi välttää.

– Nyt siihen on entistä painavammat perusteet eli kannattaa välttää tarpeetonta matkustamista pääkaupunkiseudulle. Samoin voisi sanoa, että ei myöskään kannata kutsua vieraita pääkaupunkiseudulta kotimaakuntaan, Pihlajamäki sanoo.