Hus siirtyi täysvalmiuteen – näin se vaikuttaa sairaaloiden toimintaan: ”Tämä on vakava paikka”

Viimeksi korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen siirryttiin koronavirusepidemian vuoksi maaliskuussa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmoitti maanantaina siirtyneensä korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. Se on ulospäin kansalaisille viesti siitä, että koronatilanne on vakava, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

– Se on muistutus myös koko 27 000 hengen organisaatiolle, että nyt on taas katse kohti koronaa, Tuominen muotoilee.

Tänä aamuna Husin sairaaloissa oli teholla viisi ja osastolla yli 30 potilasta uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Viime viikolla pääkaupunkiseudun kuntien todettiin siirtyneen koronavirusepidemiassa leviämisvaiheeseen.

– Sairaalahoidon tarve laahaa näytetuloksia viikon tai kahden jäljessä. Tiedämme, että viime viikolla positiivisten tulosten osuus näytteistä kasvoi ja tartuntojen kokonaismäärä nousi. On tosi suuri todennäköisyys, että potilasmäärä tulee olemaan isompi kuin viime viikkoina, Tuominen kertoo.

Koronaviruspotilaiden määrän kasvuun valmistaudutaan lisäämällä vuodeosasto- ja teho-osastopaikkoja koronaviruspotilaille. Ei-kiireellistä toimintaa joudutaan jo lähiaikoina vähentämään, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

– Kyllä tässä on se riski, että hoitojonot alkavat uudestaan pidentyä. Hoitojonojen purkaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta nyt purkaminen pysähtyy, Tuominen myöntää.

Meilahden tornisairaalan parkkihalliin rakennettiin keväällä varasairaala koronapotilaiden hoitoa varten.­

Hus ei kuitenkaan halua, että kevään tilanne toistuu. Silloin ihmiset jättivät liiankin herkästi hakeutumatta hoitoon. Moni ei mennyt kontrollikäynneille ja seulontoihin, mikä saattoi vaarantaa heidän terveytensä.

Tuomisen mukaan esimerkiksi seulontojen väliin jättäminen on nostanut esiin vakavan huolen siitä, ovatko jotkut syövät voineet edetä pidemmälle, ennen kuin niitä on edes diagnosoitu.

– Valmiuden nostaminen ei ole signaali ulospäin siitä, että tänne ei pidä tulla. Päinvastoin se on sisäänpäin signaali, että pidämme huolen, että hoitokapasiteettia saadaan nostettua asianmukaisesti.

– Toiveemme on, että sairaaloihin ja hoitoon hakeudutaan yhtä hyvin kuin viime aikoina on hakeuduttu. Toivomme, että kaikki pyrkisivät hoidattamaan sairautensa ja pyrimme ne myös hoitamaan, toimitusjohtaja sanoo.

Minkälaisista toimenpiteistä joudutaan ensimmäisenä joustamaan?

– Keväällä jonot kasvoivat erityisesti vaikkapa silmätaudeissa. Nyt pyrimme pitämään huolta siitä, että jonot eivät millään osa-alueella kasvaisi kohtuuttomasti.

” Kun päivystykseen tulee potilas, jolla on koronaepäily, se vaatii ihan eri määrän työtä kuin normaalitilanteessa.

Koronan hoitoon tarvitaan erikoisosaamista ja koronapotilaiden hoito sitoo enemmän kuin muiden sairauksien hoito. Keväällä hoitohenkilökuntaa koulutettiin uuden viruksen aiheuttaman taudin hoitoon, mutta nyt joudutaan järjestämään myös lisää koulutusta.

– Yksi koronapotilaspaikka vaatii käytännössä viisi hoitajaa. Yksi teholle kymmeneksi päiväksi joutuva ihminen tarkoittaa 50 hoitajan työpäivää, Tuominen kuvailee.

Sairaanhoitopiirissä suunnitellaan nyt, mistä saadaan riittävät tilat ja henkilökunta koronapotilaiden hoitoon.

– Kun päivystykseen tulee potilas, jolla on koronaepäily, se vaatii ihan eri määrän työtä kuin normaalitilanteessa. Nämä ihmiset täytyy kohortoida (eristää omiin tiloihinsa) ja heidän hoidossa käytetään merkittävästi enemmän suojavarusteita. Se vaatii enemmän henkilökuntaa ja tilajärjestelyjä.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen toivoo, että ihmiset eivät jätä hoitamatta sairauksiaan. Kevään tilanteen ei haluta toistuvan.­

Keväällä ylimääräisiä tehohoitopaikkoja järjestettiin Meilahden tornisairaalan alla olevaan parkkihalliin. Tuomisen mukaan vielä ei olla lähelläkään sellaista tilannetta, että varasairaala pitäisi ottaa käyttöön.

– Kertaamme vielä kevään suunnitelmat ja henkilömiehitykset. Muutokset pitää pystyä tekemään juoksussa. Meillä on ylimääräisiä teho-osastopaikkoja kirurgisessa sairaalassa. Keväällä kohortoimme myös teho-osastoja. Nyt olemme oppineet, että pystymme tekemään huonetasoisesti eristämisiä turvallisesti.

Husin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

Jos Uudenmaan kolmeksi viikoksi tehdyt rajoitukset eivät pure, eivätkä kansalaiset noudata turvaohjeita riittävän hyvin, tilanne voi vakavoitua entisestään. Paljon tekemistä on myös kunnissa, sillä kaikista haurain väestö on hoivakodeissa, Tuominen muistuttaa.

– Siinä mielessä tämä on viesti kansalaisille, että tehkää nyt kaikkenne turvaetäisyyksissä, käsienpesussa ja maskeissa. Tämä on vakava paikka. Kaikki tietävät, että rokotteet ovat tulossa. Jokainen menetetty terveys tai henki on turha.