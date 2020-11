Kaikki hoivakodin asukkaat ja työntekijät aiotaan testata.

Espoossa yksityisessä hoivakodissa on todettu koronavirustartunta seitsemällä vanhuksella ja neljällä henkilökunnan jäsenellä, kertoo Espoon kaupunki.

Asiasta kertoi aiemmin maanantaina Yle.

Tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista. Lisäksi tartunnan saaneet henkilökunnan jäsenet on määrätty eristykseen. Kaikki altistuneet on myös määrätty karanteeniin.

Kaikki hoivakodin asukkaat ja työntekijät aiotaan testata.