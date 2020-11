Näkökulma: Pääministeri ja presidentti jakavat huolen koronatilanteesta – Helsingin on nyt vastattava huutoonsa

Pääministeri ja presidentti Sauli Niinistö jakoivat käymässään keskustelussa huolen etenkin pääkaupunkiseudun koronatilanteesta. Hallitus pyrkii valmiuslakipuheilla patistelemaan alueita vielä ripeämpiin toimiin koronan nujertamiseksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.

Järeään valmiuslakiin tarrautuminen pulpahti tänään koronatilanteen maltillisemman tauon jälkeen taas pintaan. Tilanne ei ole enää toviin ollut maltillinen, vaan tartuntojen trendi on monin paikoin pitkin Suomea hälyttävä – etenkin pääkaupunkiseudulla.

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd) että presidentti Sauli Niinistö tekivät koronatilanteesta tänään ulostuloja. IS:n tietojen mukaan valtiojohto on käynyt koronatilanteesta hyvähenkisen keskustelun.

Presidentti Niinistön ulostulo liittyi hänen pääministeri Marinin kanssa käymään keskusteluun. IS:n tietojen mukaan Niinistö oli kysynyt, millä tavalla hän voisi auttaa hallitusta vaikeaksi kääntyneessä koronatilanteessa.

Kaikki koronakortit on nyt käytettävä, jotta pirulainen nujerretaan.

Ratkaisevassa asemassa ovat alueet ja etenkin pääkaupunkiseutu. Helsinki, Espoo ja Vantaa ilmoittivat perjantaina siirtyneensä koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Tänään maanantaina astui voimaan tukku pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ilmoittamia toimia. Ennen päätöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriö että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) olivat peränneet pääkaupunkiseudulta järeitä toimia.

Perjantaina kerrotut rajoitukset otettiin ilolla vastaan, mutta ne olisivat voineet olla jämerämpiäkin. Hallituksessa kysytään edelleen, miksi Helsinki antoi tilanteen edetä leviämisvaiheeseen asti. Se olisi voinut tehdä toimiaan etupainotteisemmin.

Helsinki olisi hallituslähteen mukaan voinut toimia aiemmin jo myös yleisötilaisuuksien ja harrastustoiminnan rajoitusten kanssa ja painottaa myös etätyösuositusta viestinnässään voimakkaammin.

Muutakin olisi voitu tehdä, mutta mainitaan nyt vain nämä kaksi esimerkkinä.

Ministeri Kiuru patisteli pääkaupunkiseutua järeisiin toimiin Helsingin Sanomissa jo viime viikon keskiviikkona. Kiurun mukaan Helsingin rajoitustoimet määrittävät pitkälti myös muun Suomen selviytymistä.

Pääkaupunkiseudun koronatoimet nähtiin leviämisvaiheeseen siirtymisen jälkeen hyvinä, mutta niihin toivotaan siis vielä jämäkämpää linjaa. Hallituksen piiristä ”alueita” on jo pitkään patisteltu ripeämpiin liikkeisiin koronatoimissa.

Käytännössä valtaosa kritiikistä on ollut verhoillulla tavalla suunnattuna pääkaupunkiseudulle, erityisesti Helsingin pormestari Jan Vapaavuorelle (kok) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

Molemmat tahot ovat puolestaan esittäneet hallitukselle pitkin koronakriisiä monenlaista kritiikkiä liian hitaasta toiminnasta. Erityisesti pormestari Vapaavuoren ja hallituksen joidenkin koronakriisissä keskeisten ministereiden välit ovat olleet vaikeat.

Maanantaina pääministeri Marin sanoi Pirkanmaan-vierailullaan Ylelle, että hallitus voi ottaa valmiuslain uudelleen käyttöön, mikäli koronatilanne Suomessa pahenee.

Aiemmin Marin muun hallituksen kanssa on viestinyt vahvasti valmiuslain olevan aivan viimeinen keino koronataistelussa.

Niin se on edelleenkin. Lausunnossa lienee enemmänkin kyse hallituksen alueille suuntaamasta patistelusta.

Koronatilanteen kuriin saamiseksi on kaikkialla tehtävä nyt kaikki mahdollinen. Helsinki ei ole ainoa, joka voisi tehdä enemmän. Myös esimerkiksi Pirkanmaalla tartunnat ovat nousussa pahaenteisesti.

Pääministerin vierailu reilun 6 000 asukkaan Parkanoon peruuntui, koska se on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen, joka on Suomen kolmiportaisella asteikolla huolestuttavin tilanne.

Presidentti Niinistö otti koronatilanteeseen kantaa omassa kirjoituksessaan. Niinistö arvioi omilla verkkosivuillaan koronavirustilanteen olevan erityisesti pääkaupunkiseudulla hälyttävä. Hän kannusti kansalaisia olemaan valppaina.

– Nyt pitää muistaa: meistä jokainen on paljon vartija. Kyse ei ole vain omasta, vaan myös lähellä olevien turvallisuudesta. Viimeksi on kuultu, että tartuntoja leviää erityisesti perhepiirissä. Jostain se on kuitenkin aina tullut.

Niinistö sivusi myös hienovaraisesti, mutta paljon puhuvasti päivän valmiuslakikeskustelua ja pääkaupunkiseudulla käytävää pohdintaa maanantaina voimaanastuneiden rajoitustoimien riittävyydestä. Presidentin teksti päättyi seuraaviin sanoihin:

– Asia on ensi sijassa alueen kuntien käsissä, mutta viime kädessä valtioneuvoston ratkaistavissa. Se tosin edellyttäisi valmiuslain käyttöönottoa. Parhaalta tuntuisi, jos ratkaisuja haettaisiin nyt yhdessä.

Jokainen voi itse tulkita, minne presidentti sanansa suuntasi.

Lähtökohtaisesti tilanne on se, että alueiden pitäisi nyt itse kyetä tekemään koronan nujertamisessa kaikki mahdollinen.

Erityisesti pääkaupunkiseudun pormestarin ja hallituksen välinen vääntäminen joutaisi vaipua unholaan vakavassa tilanteessa.

Järeään valmiuslakiin siirtymisen pitäisi olla viimesijainen keino aivan kuten hallituksesta on tähän asti toisteltu.

Helsingin pormestari Vapaavuori lausui paljon puhuvasti viime torstaina rajoitustoimien hankaluudesta MTV:llä:

– Toimista oltiin yksimielisiä, mutta on huomattavasti helpompaa puhua rajoituksista yleisellä tasolla kuin käytännössä panna niitä toimeen ja ymmärtää niiden vaikutukset käytännön arjessa.

Niinpä.

Tämän edessä hallitus oli koko koronakevään, mutta kirittäjää löytyi Helsingistä joka lähtöön. Nyt on viimeinen hetki vastata kevään huutoon Helsingissä.