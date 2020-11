Maakunnissa suositellaan välttämään pääkaupunkiseudulle matkustamista: ”Älä kutsu sieltä vieraita”

Maakunnissa suositellaan välttämään turhaa matkustamista pääkaupunkiseudulle koronariskin vuoksi.

Pääkaupunkiseudun uusien koronarajoitusten purevuutta seurataan tiiviisti maakunnissa, joissa koronatilanne on toistaiseksi keskimäärin parempi.

Pääkaupunkiseudulla maanantaina voimaan astuneita järeämpiäkin toimia on ehditty jo toivoa.

Muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Linden (sd) toivoi viime viikolla Twitterissä Uudellemaalle tiukempia koronarajoituksia.

Näkemys saa tukea Etelä-Pohjanmaalta.

– Jos verrataan pääkaupunkiseudun toimia esimerkiksi Vaasassa joku aika sitten käyttöönotettuihin koronarajoituksiin, niin ovat ne niihin verrattuna aika löysät, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki sanoo.

Hän muistuttaa, että ihmisten välisten kontaktien vähentäminen on avainasemassa epidemian rajaamisessa.

– Toivottavasti pääkaupunkiseudun toimet osoittautuvat tehokkaiksi ja ihmiset myös itse muistavat rajoittaa liikkumistaan.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki.­

Pihlajamäki muistutti jo elokuussa, ennen pääkaupunkiseudun koronavaiheen siirtymistä leviämisvaiheeseen, että tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle kannattaisi välttää.

– Nyt siihen on entistä painavammat perusteet eli kannattaa välttää tarpeetonta matkustamista pääkaupunkiseudulle. Samoin voisi sanoa, että ei myöskään kannata kutsua vieraita pääkaupunkiseudulta kotimaakuntaan, Pihlajamäki sanoo.

Vaikka Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on nyt melko vakaa, on sielläkin omat synkät alueensa. Alajärven kaupungissa ja Soinin kunnassa ja erityisesti siihen nykyisin kuuluvan entisen Lehtimäen kunnan alueella koronatilanne on pahentunut ja sairastuneita on yli 60.

Tartuntaketjujen jäljitys on kuitenkin onnistunut ja uudet tartunnat on havaittu jo karanteenissa olevilla ihmisillä, mikä olennaisesti helpottaa epidemian hallintaa.

Myös Pohjos-Savossa on seurattu pääkaupunkiseudulla käyttöönotettuja uusia koronarajoituksia tarkasti.

– Niiden tehoa seurataan ja jos on aihetta, niin sitten tehdään jatkotoimia. Meillä ei ole eväitä arvostella näillä tiedoilla siellä tehtyjä toimia, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ylilääkäri Antti Hedman sanoo.

Pääkaupunkiseudun uusia koronarajoituksia on ehditty arvostella liian löysiksi, mutta Hedman ei yhdy kritiikkiin. Hän muistuttaa, että koronarajoitusten ja niiden yhteiskunnallisten seurausvaikutusten arviointi on vaikeaa tasapainoilua.

– Jos ihmisten väliset kontaktit poistetaan, niin tauti ei leviä, mutta sillä on vakavat seuraukset muun muassa talouteen, Hedman muistuttaa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ylilääkäri Antti Hedman.­

Yksilöiden omalla harkinnalla on tilanteessa iso rooli. Matkustamisen suhteen Hedman jakaa Etelä-Pohjanmaalla tunnetun huolen.

– On syytä harkita tarkkaan, onko tässä tilanteessa välttämätöntä matkustaa leviämisvaiheessa oleville alueille, kuten pääkaupunkiseudulle, Hedman sanoo.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin koronatilanne on pääkaupunkiseutuun nähden hyvä. Maakunta on taudin leviämisen suhteen perustasolla ja positiivisten näytteiden osuus näytteistä on 0,7 prosenttia. Edeltäneen vuorokauden aikana maakunnassa ei ole havaittu yhtään tartuntaa. Uudenmaan nopeasti huonontunut koronatilanne ei herätä huolta Etelä-Karjalassa, koska tartuntaketjut eivät ole antaneet siihen erityisempää aihetta.

– Uusimaa ei ole näkynyt meillä yliedustettuna tartunnoissa. Viime viikolla havaituista tartunnoista vain yksi oli peräisin Uudeltamaalta, terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja Tuula Karhula sanoo.

Rajan pinnassa koronahuolelle on oma erityinen kohde.

– Uudenmaan tilannetta enemmän Etelä-Karjalassa huolestuttaa se, mihin suuntaan koronatilanne kehittyy rajan itäpuolella Venäjällä, Karhula sanoo.