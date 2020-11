Poliisi epäilee: Raju tulipalo Vantaalla oli tahallaan sytytetty – ei etsitä ulkopuolista tekijää

Asunnosta löytyi kuolleena sen asukas.

Itä-Uudenmaan poliisi on edistynyt maanantain 23.11. vastaisena yönä Vantaalla Junkkarinkaarella sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtuneen tulipalon tutkinnassa, se kertoo tiedotteessaan.

Asunnosta yöllä löytyneen vainajan henkilöllisyys on selvinnyt ja kyseessä on asunnossa asunut vuonna 1958 syntynyt mies. Tapausta tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisissa vainajan osalta kuolemansyyn selvittämisenä.

Tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, jonka johdosta sitä tutkitaan törkeänä tuhotyönä ja vaaran aiheuttamisena. Poliisi ei kuitenkaan tee aktiivisia etsintätoimenpiteitä epäillyn tekijän osalta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisi epäilee asunnosta kuolleena löytyneen miehen sytyttäneen tulipalon. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Tero Tyynelä ei voi kuitenkaan vahvistaa asiaa.

– Sanotaan, että en voi kieltää enkä vahvistaakaan asiaa. Kuten sanottu, kuolinsyyntutkintaa tässä tehdään ja se rajoittaa aika paljon sitä, mitä voidaan lausua. Poliisi ei kuitenkaan aktiivisesti etsi ulkopuolista tekijää, Tyynelä sanoo.

Poliisi on suorittanut asunnossa rikospaikkatutkimuksia ja sieltä on löytynyt palamatta jääneitä palavia nesteitä. Tyynelä kertoo, että tässä vaiheessa sytyttäjän mahdollisesta motiivista puhuminen on kovin aikaista.

– Selvittelemme, että löytyykö sellaista.

Juttua muokattu kello 16.30. Otsikkoa ja kuvatekstiä korjattu.