Puhemies Anu Vehviläinen sai terapiasta apua kriisin keskellä – ”Toivon, että saisin osaltani vaimennettua mielen ongelmiin liittyviä häpeän tunteita”

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen haluaa suomalaisten ymmärtävän, ettei avun hakeminen mielen ongelmiin ole hävettävää.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoo, että hänelle korona-arkeen iloa tuovat ihmissuhteet: perhe, ystävät, työtoverit. Tärkeää mielen hyvinvoinnille on myös luonto, varsinkin kotoisissa maisemissa Pohjois-Karjalassa.

– Rakastan kaikkia Suomen neljää vuodenaikaa. Syksyn pimenevissä illoissakin on jotakin valtavan kaunista, kun on kuulas järven pinta, jossa on kirkkautta ennen kuin pimeys illansuussa tulee, Vehviläinen sanoo.

Vapaa-ajallaan Vehviläinen lukee paljon kirjoja.

– Ne ovat minulle henkireikä. Kaunokirjallisuuden lisäksi olen lukenut paljon ortodoksista kirjallisuutta. Kirjat antavat minulle apuvälineitä käsitellä omankin mielen ajatuksia.

–Höytiäinen Pohjois-Karjalassa on minulle rauhoittumisen ja hiljaisuuden paikka, joka on minun oman mielenterveyteni kannalta tärkeä, Anu Vehviläinen sanoo. Kuva on otettu Höytiäisen rannalla.­

Elämässä voi tulla eteen henkisesti niin vaikeita tilanteita, että niistä selviytyäkseen tarvitsee ulkopuolista ammattiapua. Tämän Anu Vehviläinen tietää omasta kokemuksesta.

Hänen isänsä teki itsemurhan tyttären ollessa 11-vuotias.

Marraskuussa 2011 hänen poliisimiehensä Timo teki itsemurhan kesken poliisilaitoksen pikkujoulujen. Vehviläisen poika Tatu oli tuolloin myös 11-vuotias.

Mielenterveysasiat ovat puhuttaneet viime aikoina. Koronaepidemia aiheuttaa epävarmuutta, ja monella on taloushuolia tai huoli omasta tai läheisten terveydestä. Ihmisiä ei voi tavata entiseen malliin, ja yksinäisyys voi korostua arjessa.

Suomalaisilla on selkärangassa sisulla pärjäämisen mentaliteetti, ja perinteisesti ulkopuolisen avun hakemista on arasteltu. Vehviläisen viesti on, että tällaiseen arasteluun ja häpeilyyn ei ole mitään syytä.

– Itsekin olen turvautunut ammattiapuun, kun lähipiirissä on ollut itsemurhatapauksia. Toivon, että saisin osaltani vaimennettua mielen ongelmiin liittyviä häpeän tunteita, Vehviläinen sanoo.

– Ehkä aiemmin on ollut vallalla käsitys, että jos on mielenterveyden ongelmia, se on jotenkin lopullista tai ainakin monen vuoden prosessi. Asioiden ei tarvitse olla peruuttamattomasti huonosti, että voi hakea apua.

Hiljattain tapahtunut tietomurto psykoterapiakeskus Vastaamon asiakastietoihin herätti suomalaiset tukemaan tietomurron uhreja.

– Niin hirveä kuin tämä Vastaamon tapaus onkin, se on osoittanut, että uhreiksi joutuneet ihmiset ovat saaneet valtavasti tukea. Myönteinen vaikutus tässä on, että ymmärretään, että meillä jokaisella voi olla tarpeita saada ulkopuolista ammattiapua, ja siitä tulee hyväksyttävää.

Myös ystäväverkostot ovat olleet tärkeitä kriiseissä. Ystäviltä saa myötätuntoa ja empatiaa, mutta ystävän tehtävä ei ole olla lääkäri tai terapeutti.

Vehviläinen muistuttaa, että terapiassa voi saada työkaluja jaksamiseen ja neuvoja, kuinka arjessa pystyy käsittelemään omia ongelmia.

– Monesti traagisissa tapauksissa helposti jää sinne syövereihin, eikä meinaa päästä sieltä ulos. Siksi on tärkeää saada ammattiapua, hän sanoo.

– Ainakin minulle oli tärkeää shokkivaiheessa, että sain purkaa kaikkein raskaimpia kohtia miehen itsemurhaan liittyen. Kun terapiasuhde eteni pidemmälle, sain apuja siihen, että minun pitää pystyä vieraannuttamaan itseäni traagisista tapahtumista ja pystyä elämään omaa elämää ja rakentamaan sitä eteenpäin.

Ilta-Sanomien #arkeenvaloa-kampanja haluaa kannustaa kaikkia jaksamaan yhdessä korona-arjen värittämän pimeimmän vuodenajan läpi. Julkaisemme joka päivä Ilta-Sanomien lukijoiden vinkkejä siitä, millaisista asioista voi ammentaa valoa, iloa ja jaksamista arkeen koronan ja kaamoksen keskellä.

