Poliisin ihmiskaupan vastainen ryhmä aloittamassa toimintansa – tällainen uusi tutkintanyrkki on

Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtajan mukaan uuden ryhmän rekrytoinnit on käynnistetty, ja toiminta tulee alkamaan mahdollisimman pian.

Ihmiskaupan torjuntaan erikoistunutta poliisin valtakunnallista ryhmää ollaan parhaillaan perustamassa ja sen toiminta on käynnistymässä.

– Poliisihallitus on tehnyt päätöksen, että tämä valtakunnallinen ihmiskaupparikostutkintaryhmä perustetaan. Tutkintaryhmä perustetaan Helsingin poliisilaitokselle, Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen kertoo Ilta-Sanomille.

Uuden ryhmän kaksi tutkinnanjohtajaa on nimetty ja he vastaavat tällä hetkellä käynnistämisestä. Tutkijoiden ja ryhmänjohtajien rekrytoinnit on käynnistetty.

– Toiminta tulee alkamaan mahdollisimman pian. Rekrytointi vie jonkin aikaa, mutta sekin on jo käynnistynyt.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi marraskuun alussa Helsingin Sanomille, että poliisiin perustetaan iso ihmiskaupan torjuntaan erikoistunut valtakunnallinen ryhmä.

Jonna Turusen mukaan 19 henkilön tutkintaryhmä toimii Helsingistä käsin valtakunnallisesti.

– Siihen tulee 17 henkilöä, jotka rekrytoidaan. Sen lisäksi Helsingin poliisilaitos on sijoittanut ryhmään kaksi tutkinnanjohtajaa tämänhetkisestä rikostutkinnan henkilöstöstä, ja he ovat lähteneet ryhmän toimintaa tarkemmin jo suunnittelemaan ja käynnistämään.

Ryhmän vastuualueena on sekä seksuaaliseen hyväksikäyttöön että työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa, sekä niihin liittyvät ihmiskauppatyyppiset rikokset, kuten kiskonnan tapainen työsyrjintä ja paritus.

– Tutkintaryhmän toiminnan tavoitteena on kehittää yhteistyössä poliisihallituksen, keskusrikospoliisin ja poliisilaitosten kanssa erityisesti ihmiskaupparikollisuuteen liittyvää paljastavaa toimintaa ja tutkintaa.

Turunen sanoo, että vaikka ryhmä on valtakunnallinen, tämä ei tarkoita sitä, että ryhmässä tutkittaisiin kaikki Suomen ihmiskauppajutut. Aluevastuu yksittäisten juttujen osalta säilyy edelleen yksittäisillä poliisilaitoksilla.

– Tämä ryhmä tutkii valtakunnalliset ja usean poliisilaitoksen alueelliset rajat ylittävät, laajamittaiset jutut. Eli sellaiset, mitä yksittäiset poliisilaitokset eivät pysty kovin helposti hoitamaan. Nämä ovat erityisosaamista ja tiivistä yhteistyötä vaativia tutkintakokonaisuuksia, eivätkä ihan helpoimpia tutkittavia.

– Tässähän on usein kyse organisoidusta toiminnasta, joka helposti ulottuu useammankin valtion alueelle.

Ryhmän tarkoituksena on panostaa nykyistä enemmän ihmiskaupparikollisuuden paljastamiseen ja tutkintaan.

– Näihin rikostyyppeihin liittyy niin paljon piilorikollisuutta, että ne eivät tule helposti poliisin tietoon, vaan poliisin pitää aktiivisesti niitä omalla toiminnallaan selvittää. Ihmiskaupparikollisuuden tutkinnoissa on välillä ilmennyt se, että rikoksen uhri ei välttämättä ensiksi edes miellä olevansa uhri.

– Se on myös todella keskeistä, että osataan tunnistaa, että tässähän on ihmiskaupparikollisuuteen viittaavia piirteitä. On tärkeää, että yhteiskunnassa ylipäänsä tunnistetaan ne, ja osataan puuttua niihin riittävän tehokkaasti. Ja rikostutkinta on yksi keskeisimmistä keinoista.