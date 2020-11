Karanteenissa oleva Veikko Porola kertoo saaneensa tartunnan mutta voivansa hyvin.

Sohvaperunoista tuttu Veikko Porola on saanut koronavirustartunnan, mutta kertoo olevansa oireeton.­

Peräti 28:lla Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan senioritalon asukkaalla on todettu koronavirustartunta. Myös seitsemän talon asukkaita hoitanutta henkilöä on saanut tartunnan.

Yksi koronaviruksen saaneista on senioritalossa asuva, huippusuositun Sohvaperunat-ohjelman ”Ukkiskerhon” jäsen Veikko Porola, 78.

– Minullakin on tartunta, mutta se ei ole onneksi aiheuttanut mitään oireita. Joku tuuri minulla on käynyt. Vaimo ei ole saanut tartuntaa, puhelimitse tavoitettu Porola kertoo Ilta-Sanomille.

Porola on tällä hetkellä vaimonsa kanssa karanteenissa, eli he pysyttelevät omassa asunnossaan.

– En oikein osaa sanoa, millainen tilanne muissa kerroksissa on. Vähän kaaostilanne taitaa olla. Meillehän ei paljon kerrota, Porola kertoo.

Sen verran hän tietää, että talon sisäinen epidemia lähti liikkeelle kolmannesta kerroksesta ja levisi sieltä muihin kerroksiin.

– Kolmannella kerroksella oli testit viime viikon puolivälissä, ja minut testattiin perjantaina, ykköskerroksessa asuva Porola kertoo.

Katsojien suosikiksi noussut sympaattinen Ukkiskerho on tällä hetkellä tauolla Sohvaperunoista, sillä senioriherrat ovat riskiryhmää, eikä hoitolaitoksissa voi kuvata koronan aikana.

Veikko Porola voi koronatartunnasta huolimatta hyvin.­

Osa Ukkiskerhon jäsenistä on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Viimeisimpänä kokoonpanona sarjaa tähdittivät Henrik ”Henkka” Wilenius, Eero Niemi ja Åke Hällfors.

Porola ei tiedä, miten muilla kerholaisilla menee tällä hetkellä.

– Just vaimon kanssa juteltiin, että mitenköhän muut voivat.

Porola kertoo, että he ovat pärjänneet karanteenissa hyvin, vaikka elämä onkin nyt rajatumpaa.

– Lähinnä se on television katselua. Kävelykin on aika mahdotonta, kun käytävillä ei saa kävellä. Ulkona voi käydä, jos on roskapussin vientiä tai muuta.

– Henkilökohtaisesti ei pelota, mutta varmasti monia pelottaa, kun täällä on niin monen ikäisiä ihmisiä, talon nuorimpiin asukkaisiin kuuluva Porola sanoo.

Koronatilanne on vaikuttanut myös sen verran, että hoitajien kierrokset eivät ole välttämättä toteutuneet normaalin aikataulun mukaan.

– Heistäkin osa on sairaana. Henkilökunnan työaikoja on muutettu, ja tänne on tullut tilapäisiä hoitajia paikoista, joissa ei ole koronaa.

Porola muistelee, että karanteeni päättyy 30. marraskuuta.

– Se voi vähän vaihdella (kerroksittain). Riippuu varmaan siitä, milloin korona on todettu, hän miettii.