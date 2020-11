Kommentti: Uusimaa ehtii vielä toistaa Euroopan erehdykset

Hyvät uutiset: rokote tulee. Huonot uutiset: sitä ennen Suomessa voi tapahtua paljon pahaa. Jos annetaan tapahtua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Uusimaa on maanantaiaamusta asti täynnä vihaisia ihmisiä.

Toisten mielestä uudet koronarajoitukset vievät lopunkin ilon elämästä. Toisten mielestä ne eivät ole riittäviä.

Käytännössä ongelma on kummallakin porukalla silti yhteinen. Jos maanantaina voimaan tulleet rajoitukset eivät riitä, pian joudutaan pistämään sellaisia, jotka todella vievät lopunkin ilon elämästä.

Pääkaupunkiseudun rajoituksissa on epäloogisuuksia. Nyt suljettiin teatterit, joissa on istuttu tiukoin turvavälein maskit kasvoilla. Alkuillasta voi kuitenkin mennä maskittomaan baariin karjumaan karaokea niin keuhkojen pohjasta kuin ääni kestää.

Osin omituisuudet selittyvät lainsäädännön monimutkaisuudella. Kun eri tason päättäjiä on monta, päätökset eivät tule voimaan yhtä aikaa.

Osin ne selittyvät halulla suojella elinkeinoelämää. Monet pienet ja jo suuremmatkin yritykset ovat konkurssin partaalla. Niiden omistajat ja pyörittäjät raivoavat ja rukoilevat päättäjille. Työpaikat ovat kyseessä.

On kuitenkin niin, että jos nyt ei onnistuta kolmessa viikossa, edessä ovat entistä kovemmat rajoitukset vaikkapa kolmeksi kuukaudeksi. Ja silloin konkursseja todella tulee paljon.

Eurooppa ei käy esikuvaksi

Ongelmien suuruus selviää vilkaisemalla Eurooppaan. Käytännössä se on epäonnistunut kokonaan. Syyt ovat samoja kuin jälkijunassa koronan kakkosaaltoon saapunutta Suomea uhkaavat.

WHO:n koronaan keskittynyt erikoisedustaja David Nabarro varoitti viikonloppuna Eurooppaa. Hänen mukaansa nyt mannerta koetteleva korona-aalto on seurausta kevään jälkeisistä erehdyksistä.

Ensimmäisen aallon jälkeen saatiin hengähtää hetki. Sinä aikana olisi pitänyt luoda järjestelmät, joilla toinen aalto pysäytetään.

Sen sijaan Eurooppa lähti lepäämään Välimeren rannoille. Sieltä koronavirus tarttui jälleen. Pohjoisessa se morjesti tovereitaan, jotka olivat jääneet jo keväältä kiertämään väestössä. Yhdessä ne lähtivät laukalle.

Nyt Euroopan sairaalat ovat taas täynnä ja hautuumailla tehdään tilaa uusille leposijoille.

WHO:n Nabarron mukaan Itä-Aasiassa on onnistuttu paremmin. Tämä koskee nimenomaan alueen demokraattisia maita kuten Etelä-Koreaa ja Taiwania. Varotoimia on niissä pidetty voimassa koko ajan.

Euroopassa niitä höllennettiin heti, kun tilanne parani hetkeksi kesällä. Euroopassa uskottiin, että ihmiset eivät jaksa noudattaa ohjeita pitkää aikaa.

Päinvastainen saattaa kuitenkin olla totta. Jos ohjeita ja säännöksiä höllennetään ja kiristetään koko ajan, kaikilta katoaa taju siitä, mikä on oikein.

Nabarron mukaan Eurooppaa uhkaa jo kolmas korona-aalto vuodenvaihteessa.

Väkiluku ratkaisee

Suomessa on tapana muistuttaa, että elämää on myös kehäkolmosen takana. Tosiasiassa hyvin suuri osa Suomen elämästä on keskittynyt Uudenmaan kolmeen suureen kaupunkiin: Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen.

Niiden väkimäärä on niin suuri, että jos tauti jyllää niissä ja lähtee sitten vapaasti leviämään muuhun maahan, vähän on tehtävissä. Uudeltamaalta lähtenyt auto saavuttaa kaikki Suomen asutuimman osan kaupungit muutamassa tunnissa. Siksi Uusimaa eristettiin keväällä.

Tämä vuosi on todistanut myös, että pääkaupunkiseudun väkimäärä riitti viruksen turvaksi kesäkuukausina, joina se oli ahtaalla. Aina tartuntoja oli sen verran, että ne saattoivat kiihdyttää, kun syksyn viima tuli avuksi.

Rokote tulee. Joskus

Ulkomailta kuullaan rohkaisevia uutisia koronarokotteesta. Maailmalla niitä otetaan käyttöön jo ennen vuodenvaihdetta.

Toimivalta vaikuttavia rokotteita on useita. On jokseenkin varmaa, että niiden avulla pandemia saadaan ainakin jossain määrin kuriin ensi vuoden aikana.

Toiveiden ei saa antaa hämätä. Ennen kuin rokote on täällä paljon pahaa ehtii tapahtua, jos annetaan tapahtua.

Väkiluvultaan Suomea vain kaksi kertaa isommassa Ruotsissa kuoli tuhansia ihmisiä jo keväällä muutamassa kuukaudessa. Taudin torjuntaa ohjaavat viranomaiset olivat liian hyväuskoisia ja valmiisiin teorioihinsa luottavaisia.

Nyt Ruotsi on jälleen hädässä.

Suomikin voi pian olla, jos se ei seuraa Euroopan opetusta.

Se kuuluu näin: ei pidä tehdä niin kuin Euroopassa tehtiin.