Mies irvisteli ikkunassa, 75-vuotias ampui ritsalla – naapurusten riitely jatkunut jo kymmenen vuotta

Jyväskyläläiset eläkeläiset ovat tapelleet vuosikaudet keskenään. 75-vuotiaan mukaan naapuri oli irvistellyt ikkunasta ja näyttänyt keskisormea.

Jyväskyläläisten eläkeläismiesten vuosia jatkunut naapuririita roihahti jälleen elokuussa 2019, kun toinen heistä kaivoi aseekseen ritsan.

Asiasta kertoi aiemmin sanomalehti Keskisuomalainen. Riitaisaa pahoinpitelyjuttua käsiteltiin viime kuussa Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Tällä kertaa selkkaus oli alkanut siitä, kun 66-vuotias mies oli nähnyt 75-vuotiaan naapurinsa pihatiellä kurkottelemassa kuusiaitaa kohti.

– Hän on aikaisemmin katkonut oksia ja tehnyt ilkivaltaa siellä, heittänyt roskia pihalleni. Nousin ylös tuolista ja tein ikkunasta selväksi, että olen nähnyt hänet, kertoi uhri poliisikuulustelussa.

Uhrin mukaan naapuri vastasi tähän rivolla eleellä.

– Hän haki harjanvarren, piti sormia ympyrässä ja työnsi harjanvartta reikään. Hän on ennenkin tehnyt näin.

Kun 66-vuotias meni ulos selvittelemään asiaa, 75-vuotias ampui häntä aidan yli ritsalla. Mies kertoi saaneensa kivuliaat osumat käteen ja keskivartaloon, ammuksina oli mahdollisesti kiviä tai jonkinlaisia kuulia.

– Olisin voinut vaikka kuolla, mikäli kuula olisi osunut minua silmään.

75-vuotiaan naapurin kertomus oli hyvin toisenlainen. Hän kertoi poliisille olleensa tasoittamassa pihatiellä monttuja, kun 66-vuotias mies oli yllättäen ilmestynyt ikkunaan irvistelemään.

– Hän örisi ja näytti keskisormea.

Kun 66-vuotias mies tuli pihalle, 75-vuotias naapuri myönsi heittäneensä hermostuksissaan tätä kohti kourallisen maasta ottamiaan pikkukiviä.

– Sen jälkeen hän lähti sisälle ja soitti ilmeisesti poliisit.

Kun poliisipartio tuli paikalle selvittämään asiaa, 75-vuotias myönsi omistavansa ritsan, mutta kiisti, että olisi ampunut sillä naapuriaan. Sanojensa mukaan hän oli hankkinut ritsan jänisten häätämiseen pihalta.

Käräjäoikeus päätyi pitämään uhrin versiota ritsalla ampumisesta uskottavampana, sillä vammat olivat syntyneet kohtuullisen voimakkaalla energialla. Ritsa jäi näin ollen viranomaisille ja se hävitettiin.

Naapurusten riitoja on käsitelty aiemminkin Keski-Suomen käräjäoikeudessa.­

Vielä poliisikuulusteluissa uhri oli suunnitellut vaativansa kivusta ja särystä peräti 5 000 euron korvausta, mutta oikeuteen mentäessä vaade oli laskenut 2 000 euroon. Ritsa-ampuja piti kohtuullisena korvauksena korkeintaan 200 euroa.

Käräjäoikeus huomioi, että vaikka ritsan ammus olisi vaarallinen esimerkiksi silmään osuessaan, tässä tapauksessa uhrin vammat olivat jääneet pinnallisiksi. Oikeus määräsi 75-vuotiaan maksamaan korvauksia 400 euroa. Lisäksi hän sai pahoinpitelystä rangaistukseksi 60 päiväsakkoa, mikä tekee hänen tuloillaan yhteensä 780 euroa.

Juttu ei kuitenkaan jääne tähän. Molemmat naapurit ovat ilmoittaneet olevansa tyytymättömiä käräjäoikeuden ratkaisuun ja asia etenee hovioikeuskierrokselle.

Naapurusten välinen vihanpito juontaa juurensa ainakin vuodesta 2010, ellei kauempaakin. Vuosien varrella solvaukset ovat lennelleet ja miehet ovat hakeneet – ja osin saaneetkin – toisilleen lähestymiskieltoja.

Oikeuden asiakirjojen perusteella eripuran syynä ovat olleet usein lumivallit, jollaisia vanhempi miehistä on kasannut talvisin naapurusten pihateiden liittymään. Nuoremman miehen mielestä vallit ovat liikenteelle vaarallisia. Hän on myös kuvannut niitä ilmeisesti jonkinlaiseksi todistusaineistoksi.

Vanhempi miehistä ei ole tästä pitänyt, vaan hän on kokenut kuvaamisen ”kyttäämisenä”. Hän on haukkunut naapuriaan hulluksi ja mulkuksi, ja käynyt naapurinsa puolella piirtelemässä hävyttömyyksiä hankeen kyynärsauvallaan.

Nuorempi mies on pitänyt kellontarkkaa päiväkirjaa naapurinsa tekemisistä. Hän on myös nauhoittanut naapurin huutelua ja haistattelua. 66-vuotiaan mielestä riitojen syynä on se, että 75-vuotias kärsii jonkinlaisesta alemmuuden tunteesta.

Ritsa takavarikoitiin epäiltynä tekovälineenä ja hävitettiin.­

Lumivallit olivat syynä myös silloin, kun vanhempi naapureista sai edellisen pahoinpitelytuomion talven 2013 välikohtauksesta.

Nuorempi mies oli jälleen kuvaamassa lumivalleja, kun naapuri yritti peruuttaa autonsa pois pihasta. Kuvaaja ei tehnyt elettäkään väistääkseen, joten vanhempi naapuri päätti peruuttaa tätä päin. Vauhti oli törmäyshetkellä hidas, mutta kuvaaja lensi kumoon.

Käräjäoikeus totesi vanhemman naapurin syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja pahoinpitelyyn, ja mätkäisi rangaistukseksi 30 päiväsakkoa, joka teki yhteensä 390 euroa.

Vaikka töytäisystä ei syntynyt vakavia vammoja, käräjäoikeuden mielestä tekoa ei kuitenkaan voinut pitää vähäisenä, sillä pahoinpitelyvälineenä käytettiin autoa.

Myös nuorempi miehistä sai rangaistuksen. Hänet tuomittiin maksamaan 20 päiväsakkoa, eli 780 euroa, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Käräjäoikeuden mukaan mies oli tukkinut tahallaan naapurinsa tien, ja etenkin talvikelissä keskellä autotiellä seisominen oli omiaan aiheuttamaan vaaraa muille tienkäyttäjille.