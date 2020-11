Rikollisryhmä United Brotherhoodia vaaditaan lakkautettavaksi – pääkäsittely alkaa maanantaina

Ryhmä on nyt määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa maanantaina pääkäsittely oikeudenkäynnissä, jossa rikollisryhmä United Brotherhoodia vaaditaan lakkautettavaksi. UB:n lakkauttamista ajavat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus.

Maanantaina oikeudenkäynnissä käsitellään muun muassa kirjallisia todisteita. Myöhemmin tällä viikolla on määrä kuulla asiantuntijoita ja todistajia.

Lokakuussa olleessa valmisteluistunnossa käräjäoikeus piti United Brotherhoodille määrätyn väliaikaisen toimintakiellon voimassa. Toimintakielto tarkoittaa käytännössä sitä, että UB:n toiminnan harjoittaminen voidaan katsoa rikokseksi. Esimerkiksi jengin tunnusten käyttö voi olla syy epäillä rikosta.

Vastaajana lakkauttamisoikeudenkäynnissä on Tero Holopainen, joka viranomaisten mukaan on johtanut ryhmää ainakin vuodesta 2016. Holopainen vastustaa lakkauttamista. Hän kiistää, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

Holopainen on myös vedonnut siihen, että UB:n toiminta on jo lakannut.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen. He vetoavat asiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset. Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

UB:n toimintaa epäillään jatketun

Poliisi epäilee, että UB:n toimintaa on jatkettu laittomasti vastoin väliaikaista toimintakieltoa. Parikymppisen miehen epäillään pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Miesten epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi lokakuussa, että Lahteen UB:n tilalle perustettiin Red Roots -niminen ryhmä, jonka toiminta kuitenkin päättyi lyhyeen. Poliisi tutkii, jatkettiinko Red Rootsissa United Brotherhoodin toimintaa, jolloin kyseessä olisi toimintakiellon rikkominen.

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, mutta samoja henkilöitä on mukana, toiminnassa on samoja piirteitä, ja jengi perustettiin samantyyppisesti. Eri asia on, riittäkö se näytöksi, koska ei ole kyse siitä, että täysin sama ryhmä olisi aloittanut toiminnan uudella nimellä, kertoi rikosylikomisario Pälvi Suokas.

Syyttäjä vaatii Holopaiselle toisessa oikeusprosessissa 13 vuoden vankeusrangaistusta useista törkeistä rikoksista. Syyttäjän mukaan hän on muun muassa välittänyt noin 30 kiloa amfetamiinia, pitänyt hallussaan lukuisia aseita, pessyt rikollista rahaa ja pahoinpidellyt teräaseella yhden jengin jäsenen. Holopainen kiistää kaikki syytteet.