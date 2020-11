Melkoinen sääilmiö: Etelä-Suomen yössä yhtä lämmin kuin Barcelonassa, pohjoiseen tupsahtaa jopa 30 senttiä lunta

Alkavan viikon puolivälissä Suomi jakautuu hetkeksi selvästi kahtia.

Etelä-Suomessa on alkavan viikon keskivaiheilla yhtä lämmintä kuin Välimeren rannalla sijaitsevassa espanjalaiskaupungissa Barcelonassa, kertoo Forecan sääblogi.

Tosin vain muutaman tunnin ajan – mutta kuitenkin.

Syynä on keskiviikon aikana lounaasta työntyvä hyvin lämpöinen ilmamassa, jonka lämpimin osa on Lounais-Suomen ja etelärannikon yllä keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

– Jo keskiviikkona päivällä lämpötila voi nousta 7–9 asteeseen, ja keskiviikon ja torstain välisenä yönä lämpötila käväissee vähintään yhdeksässä asteessa, voipa jossain 10 lämpöasteen rajakin mennä rikki, päivystävä meteorologi Joanna Rinne Forecalta sanoi.

Mies Glories Squarella Barcelonassa.­

Etelä-Suomen yölämpötila on samoissa lukemissa kuin esimerkiksi Barcelonassa, Milanossa tai Ateenassa.

– Toki Etelä-Euroopan päivälämpötilat ovat korkeampia kuin täällä, mutta yöllä ei olisi väliä, ollaanko Etelä-Euroopassa vai täällä meillä, Rinne kuvasi.

Vertailu etelään pätee vain yhden yön ajan, sillä jo torstaina päivällä sää alkaa viilentyä etelässäkin.

Rinne sanoo, että kymmenen asteen nurkilla oleva yölämpötila ei ole tavanomaista tähän aikaan vuodesta.

– Tutkailin 30 vuoden säätilastoja, vuosilta 1981–2010, ja niiden perusteella marraskuun lopun keskimääräinen yölämpötila on pikkuisen pakkasen puolella, Rinne kuvaa.

Päivälämpötila pysyy tällä viikolla maan etelä- ja keskiosissa plussan puolella.­

Säätilaero Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä on iso. Kun etelässä lähennellään kymmentä lämpöastetta, melkein koko Lapissa sataa lunta. Enimmillään lunta voi sataa 20–30 senttiä keskiviikon ja torstain aikana.

– Keskiviikon ja torstain aikana kulkee laaja sadealue läpi koko Suomen. Etelässä sade tulee vetenä, Pohjois-Pohjanmaan korkeudella sekä vetenä että lumena mutta pohjoiseen on odotettavissa reilu annos lunta. Runsaimmat lumisateet tulevat Etelä- ja Keski-Lapin tienoille, Rinne sanoo.

Helsingissä maa käväisi valkoisena, mutta seuraavaa lunta saadaan odottaa.­

Tällä hetkellä esimerkiksi Rovaniemellä, Kittilässä ja Muoniossa lunta on vain 4–5 senttiä, eli niiden lumipeite moninkertaistuu. Juuri nyt Suomen lumisin paikka on Ranua, jossa lunta on 25 senttiä.

– Ne ovat juuri niitä alueita, johon isointa lumimäärää odotetaan, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan lumiraja kulkee tällä hetkellä suunnilleen akselilla Kokkola–Joensuu.

– Sen etelämpänä lunta ei juuri ole.

Ennen keskiviikkoa sää pysyy alkuviikon ajan lähempänä ajankohdan keskiarvoa. Taivas on etupäässä pilvinen, mutta etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa pilvipeite voi rakoilla ja aurinkokin ajoittain näyttäytyä.

Joitakin sadekuuroja voi tulla. Etelä- ja keskiosissa sade tulee vetenä, pohjoisessa satelee paikoin hivenen lunta.

Päivälämpötila pysyy etelä- ja keskiosassa maata plussan puolella, pohjoisessa on nollakeliä tai jokunen pakkasaste.