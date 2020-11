Suomen johtavat korona-asiantuntijat yhtä mieltä: Paluu normaaliin koittaa ensi kesänä

Asiantuntijoiden mukaan rajoitustoimista voidaan luopua, kun riittävän suuri osa väestöstä on rokotettu. Erityisen tärkeää on, että riskiryhmiin kuuluvat ottavat rokotteen.

Koronavirus on piinannut maailmaa jo kohta vuoden ajan. Suomeen virus rantautui viime helmikuussa ja laajamittaisiin rajoitustoimenpiteisiin ryhdyttiin maaliskuussa, kun epidemia maassamme kiihtyi.

Rokotekehittelyn saralta on saatu marraskuun mittaan lupaavia uutisia ja ensimmäisten koronarokotteiden uskotaan tulevan Suomen markkinoille tammikuussa. Hallitus on linjannut, että rokotteita hankitaan riittävästi koko väestön tarpeisiin, mutta alkuun sitä ei riitä kaikille.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle ja hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Kun rokoteannoksia saadaan riittävästi, rokotetta aletaan tarjota koko väestölle. Vielä aivan lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan näy helpotusta kansalliseen tilanteeseen, vaan viruksen kanssa joudutaan elämään vielä jonkin aikaa. IS kysyi keskeisiltä koronavirus­asiantuntijoilta, milloin paluu normaaliin koittaa Suomessa.

Kysymykset kuuluivat:

Mikä on oma arviosi: milloin elämä palaa normaaliksi tai suhteellisen normaaliksi? Mitkä asiat ratkaisevat sen, milloin elämä palaa normaaliksi?

Pääjohtaja Markku Tervahauta, THL

Markku Tervahaudan mukaan tavoitteena on rokottaa 75–80 prosenttia väestöstä.­

1. – Ensi kesänä arvioisin tilanteemme olevan suhteellisen normaalin elämän suhteellisen laajastikin salliva.

2. – Tavoitteena on tietysti korkea rokotuskattavuus, mielellään vähintään 75–80 prosenttia väestöstä. Tämä luonnollisesti edellyttää, että tehokkaat ja turvalliset rokotteet saadaan ja rokotuslogistiikka on toimiva. Miltei koko väestön rokottaminen ei käy käden käänteessä, vaan vie kyllä kuukausista vuoteen. Meillä on kyllä rokottamiseen tottunut, kokenut ja toimiva terveyden­huolto­järjestelmä, joka pystyy tämän asian hoitamaan. Ponnistuksia ja ison työn se toki vaatii.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, HUS

– Se jo helpottaa tietyllä tavalla yhteiskunnan toimintaa, kun ei tarvitse niin sanotusti varoa, että mummo sairastuu ja kuolee, Lasse Lehtonen toteaa.­

1. – Varmaan aika realistista on olettaa, että ensi kesä on jo aika lähellä normaalia. Ei maailma välttämättä ihan sellaiseksi palaa kuin se oli ennen koronaepidemiaa, mutta ainakin tietynlainen tartunnan leviämisen iso uhka todennäköisesti poistuu, kunhan rokote tässä tulee käyttöön.

2. – Tyypillisesti väestön hyvä rokotussuoja edellyttää sellaista 70–80 prosentin rokotusmäärää, mutta tässä nimenomaisessa koronavirusinfektiossa on keskeistä suojata riskiryhmät. Se jo helpottaa tietyllä tavalla yhteiskunnan toimintaa, kun ei tarvitse niin sanotusti varoa, että mummo sairastuu ja kuolee. Varmaan pyrkimys on, kuten näissä rokotusohjelmissa on, että valtaosa väestöstä – sanotaan nyt ainakin 80 prosenttia – tulisivat rokotetuiksi.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen, HUS

Eeva Ruotsalainen muistuttaa, että rajoitusten noudattaminen on yhä tärkeää.­

1. – Sanoisin, että menee ensi kesään tai alkusyksyyn. Se riippuu pitkälti rokotteiden saatavuudesta. Jos kesään mennessä kevään aikana saataisiin rokotettua paljon suomalaista väestöä, niin toivoisin, että alkusyksy voisi olla jo normaalia tai uutta normaalia.

2. – Ihmisten käyttäytyminen ja viranomaisten suositusten sekä rajoitusten noudattaminen niin, että epidemiatilanne on koko ajan hallinnassa. Se on ensiarvoisen tärkeää, kunnes meillä on väestöä rokotettu riittävän laajalti. Tavoitteena olisi, että ainakin 80 prosenttia väestöstä ottaisi rokotteen. Mitä useampi ottaa rokotteen, sitä enemmän väestö saa suojaa jo asteittain kevään aikana.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet, Tampereen yliopisto

Mika Rämetin mukaan keskeistä on, että mahdollisimman moni ikäihminen ottaisi rokotteen.­

1. – Tunnettu totuushan on, että ennustaminen on hankalaa ja joskus osuu, joskus ei. Mutta kyllä minä ajattelen, että eiköhän se kesäksi normalisoidu ja ensi syksyyn mentäisiin ihan sellaisessa normaalissa, mitä se sitten akuutin koronavaiheen jälkeen onkaan.

2. – Uskon ja toivon, että suurin osa ihmisistä ottaa rokotteen. Ihan keskeisen tärkeää on, että iäkkäämmät ihmiset, jotka ovat isommassa riskissä, ottavat rokotteen mahdollisemman kattavasti.

Infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen, HUS

Asko Järvisen mukaan optimistisin arvio paluulle normaalielämään on ensi kesä.­

1. – En usko, että se tapahtuisi ennen ensi kesää ainakaan. Se on ehkä sellainen optimistinen arvio odottaen, että rokotus tulee ja kesällä on ollut taudissa selvästi rauhallisempaa ainakin täällä Pohjois-Euroopan puolella.

2. – Lääketieteellisesti (ratkaisevaa on), että riittävän iso osa väestöstä on rokotettu. Emme oikein tiedä, mikä sen pitäisi olla, mutta jossain väestöanalyysissa on epäilty, että sen pitäisi olla noin 60 prosentin paikkeilla, jotta taudin eteneminen hidastuisi voimakkaasti. Tietysti siihen vaikuttaa aika paljon se, missä määrin rokote estää taudin tarttumista. Eli estääkö se vain vaikean taudin muodostumista, vai paljonko se vähentää viruksen eritystä.