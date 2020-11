Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan tilanne on pahin Vantaalla ja Helsingissä. Hän pitää perjantaina määrättyjä uusia rajoituksia liian lepsuina ja varoittaa, että rajoitukset voivat tiukentua joulun lähestyessä, jos tilanne pahenee edelleen.

Vantaalla ja Helsingissä koronavirustartuntojen määrä kasvaa sitä vauhtia, että koronavirusepidemiassa ollaan siirtymässä eksponentiaalisen kasvun vaiheeseen, arvioi Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Perjantaina HUS-alueen näytteistä jo 4,6 prosenttia oli positiivisia, Lehtonen laskee Twitterissä.

Positiivisten näytteiden osuus oli Vantaalla kuluvan viikon lopulla yli viisi prosenttia, Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Kuntakohtaiset erot ovat tosi suuria. On alueita, joissa on hyvin tasaista ja rauhallista. Sitten on Vantaa ja Helsinki, joissa tapausmäärät ovat viime päivinä kasvaneet nopeasti, Lehtonen sanoo.

Suomessa raportoitiin lauantaina ennätykselliset 469 uutta koronavirustartuntaa. Myös perjantaina ilmoitettiin yli 460 uudesta diagnoosista. Lehtosen mukaan keskimäärin tartunnoista vähän yli kaksi kolmasosaa on pääkaupunkiseudulta. Uudenmaan luvuista kaksi kolmasosaa on Vantaalta ja Helsingistä.

– Vantaa on ilmaantuvuudeltaan kaikkein pahin. Helsinki tulee hyvänä kakkosena, Lehtonen kertoo.

Diagnostiikkajohtajan mukaan tilanne on pahentunut, koska tartuntamäärien kasvaessa jäljitys vaikeutuu, eikä tartuntaketjuja saada katkaistua.

– Monet tartunnan saaneet tartuttavat oireettomina. Mitä pidemmäksi jäljityksen aika venyy, sitä enemmän yksi ehtii tartuttamaan muita. Lisäksi siihen liittyy mahdollisesti se, että toiset väestöryhmät eivät niin herkästi hakeudu testeihin ja noudata suojatoimia.

Vieraskieliset ovat tartunnoissa yliedustettuina, Lehtonen sanoo.

– Kun testeihin hakeutuminen ja muiden ohjeiden noudattaminen on vähäisempää, riski sille, että tällainen henkilö tartuttaa, on suurempi kuin sellaisella henkilöllä, joka on hyvin sisäistänyt suojautumisohjeet.

Perjantaina kerrottiin uusista rajoituksista pääkaupunkiseudulla. Muun muassa yli 20-vuotiaiden kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään kolmeksi viikoksi. Uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja puolet pukukaapeista suljetaan. Kaupungin kuntosalit pidetään auki, mutta rajoitetuilla asiakasmäärillä. Lisäksi kirjastojen opintosalien määrää vähennetään maanantaista alkaen toistaiseksi.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mielestä pääkaupunkiseudun kunnat viivyttelevät rajoitustoimissa.­

Rivien välistä voi tulkita, ettei Lehtonen pidä pääkaupunkiseudulle asetettuja rajoituksia riittävinä. Esimerkiksi Vaasassa leviämisvaiheessa suurin osa kaupungin liikuntatiloista sulkeutui ja joukkueurheilua suositeltiin välttämään. Vaasan peruskoulun oppilaat siirtyivät neljännestä luokasta ylöspäin etäopetukseen.

– Valtioneuvosto on syyskuun alussa hyväksytyssä koronastrategiapaperissa listannut toimenpiteet, joita suositellaan tehtäväksi epidemian eri vaiheissa. Vaasa lähti niitä heti toteuttamaan, kun siellä viruksen leviäminen meinasi lähteä käsistä.

Diagnostiikkajohtajan mukaan nykyisten rajoitusten purevuutta voidaan seurata viikon verran. Jos tilanne pahenee edelleen, paineet rajoitusten tiukentamiselle kasvavat, hän arvioi.

– Pääkaupunkiseudun kuntien asettamat rajoitustoimenpiteet eivät vielä toteuta edes kaikkia valtioneuvoston suosituksen ohjeita. Kunnat viivyttelevät toimenpiteiden tekemisessä niiden talousvaikutusten takia.

Lehtonen huomauttaa, että jos tilanne pääkaupunkiseudulla pahenee joulunajan lähestyessä, valtioneuvosto voi joutua pohtimaan uudelleen Uudenmaan sulun kaltaisia rajuja toimia.

– Se edellyttäisi valmiuslain käyttöönottoa. Tietysti tässä on se riski, jos pääkaupunkiseudun tilanne menee niin pahaksi, että koko valtakunnan epidemian hallinta sen vuoksi murenee. Vaara on olemassa, kun joulunaikana väki pääkaupunkiseudulta lähtee eri puolelle maata.

Tutkimusanalyytikko Ilkka Rauvola on esittänyt Twitterissä omia laskelmiaan, joiden mukaan Helsingissä viruksen ilmaantuvuus 24-kertaistuu nykyisellä vauhdilla kuukaudessa. Lehtonen kertoo seuranneensa Rauvolan laskelmia ja nähneensä Euroopasta samankaltaisia käyriä, kun epidemia on lähtenyt käsistä.

– Käytännössä koko HUS-alueella tartunnat ovat viikossa kaksinkertaistuneet. Kun tartunnat painottuvat Vantaalle ja Helsinkiin, siellä kasvu on tätäkin nopeampaa. Eksponentiaalisessa vaiheessa on tyypillistä, että tartunnat kaksinkertaistuvat noin kolmen päivän välein. Jos kehitys jatkuu tätä vauhtia, niin silloin olemme hyvin suurissa tartuntamäärissä jo viikon tai kahden kuluessa, Lehtonen varoittaa.